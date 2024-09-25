Renault'nun en pahalı modeli satışa sunuldu: İşte Renault Rafele fiyat listesi ve özellikleri...

'ŞÜPHEM YOK'

''Renault'un ürün gamının en üstünde bulunan, bizim için aynı zamanda bir prestij modeli olan ve OYAK vizyonunun bir sonucu olarak Türkiye'ye etkileyici şekilde giriş yapan yeni Renault Rafale'in çok sevileceğinden ve en çok tercih edilen SUV modelleri arasına gireceğinden hiç şüphem yok.''