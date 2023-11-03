Skoda Superb, Passat'ın tahtına göz dikti: Hiç bu kadar iddialı olmamıştı!
Yeni Skoda Superb benzinli, dizel ve plug-in hibrit güç aktarma organlarına sahip olarak geliyor. Volkswagen Passat'ın yalnızca station wagon kasa tipine sahip olmasının da etkisi ile VW kardeşinin tahtına göz kırpıyor.
Markanın stil, sürdürülebilirlik ve daha iyi verimliliğe odaklandığı dördüncü nesil Skoda Superb'ün örtüsü kalktı.
Görünüm markanın Modern Solid tasarım diline sahip olsa da önceki modellere göre bir evrim geçirdiği görüldü. Geleneksel, uzun kaput, daha büyük bir Skoda rozetinin aynı hizada durmasını sağlamak için ortada alçalan sekizgen bir ızgaraya akıyor. Izgara, yüzde 40 daha fazla ışık sağlayan en yeni Matrix LED teknolojisine sahip daha ince farlarla çevreleniyor.
Ön cam eğimi artık daha sığ bir açıya sahipken, tavan çizgisi aerodinamik hale getirildi ve A sütunları yağmur deflektörlerine kavuştu. Bu tasarım Superb'ün şeklini her zamankinden daha akıcı hale getirerek verimliliğe yardımcı oluyor.
Izgaranın etrafındaki koyu krom kaplama, tamponun alt kısmında ve pencere çizgisinin etrafında tekrarlanırken, kaput ve yanlardaki kırışıklıklar her zamankinden daha keskin görünüyor.
Arkada, arka lambalar da daha ince, ancak yine de bagaj kapağına doğru uzanan C şeklinde bir grafiğe sahip. Audi tarzı kayan göstergeler en üst özellikli araçlarda mevcut ve alaşım jantlar 17 ila 19 inç boyutlarında her modelde standart olarak sunuluyor.
Bagaj alanı da büyüdü. hatch için 20 litre aratarak 645 litreye, koltuklar katlandığında 1.920 litreye çıkabilen Estate ise 30 litre artarak 690 litreye çıktı.
SKODA SUPERB İÇ MEKÂN
Kabin tasarımı ise çok daha devrimci nitelik taşıyor. Dokunmatik ekran üst modellerde 13 inç alt modellerde ise 10 inç büyüklüğüne ulaşıyor ve Skoda hemen altına bir el desteği yerleştiriyor. Sürücünün önündeki 10 inçlik Sanal Kokpit de kokpitin kalanı ile bütünlük sağlamayı başarıyor.
Skoda her şeyi tamamen dokunmatik ekrana bırakmamış. Superb'de, en son Kodiaq SUV'da görüldüğü gibi, ısıtma ve havalandırmayı kontrol eden ve ses seviyesinden farklı sürüş modlarına kadar her şeyi çalıştırmak için özelleştirilebilen üç adet şık görünümlü akıllı kadran bulunuyor.
SKODA SUPERB SIMPLY CLEVER
Skoda'nın Simply Clever çözümlerinin bir parçası olan aracın yeni Telefon Kutusu içinde bir soğutma cihazı da var ve kablosuz şarjda ısınan cihazlar için oldukça işlevsel. Simply Clever çözümlerin toplam sayısı ise Superb'de 28'e çıkıyor.
Superb'de ayrıca herkesin güvenliğini sağlamaya yardımcı olacak bir dizi yeni sürücü destek sistemi de mevcut. Mürettebat Koruma Asistanı'ndan Seyahat Asistanı ve Akıllı Park Asistanı'na kadar tam dokuz tane.
Bazı araçlarda 10 noktalı masaj fonksiyonuna sahip Ergo koltuklar da bulunuyor.
SKODA SUPERB TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Motor cephesinde Skoda, tamamen elektrikli bir Superb'den kaçınarak ve bunun yerine iki dizel versiyon sunarak trendi değiştiriyor. Ürün yelpazesi 148 bg gücünde 1.5 litrelik hafif hibrit benzinli ile başlıyor, bunu 201 bg veya 262 bg gücünde iki adet 2.0 litrelik benzinli takip ediyor ve 2 litrelik motorlar dört tekerlekten çekişli olarak sunuluyor. İki adet 2.0 litrelik dizel ise 148 bg veya 190 bg güç üretiyor. Ayrıca 190 bg olan ünite dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip. Tüm Superb'ler artık orta konsolda yer açmak için kolona monte edilmiş bir vites değiştirici tarafından çalıştırılan bir DSG otomatik şanzımanla birlikte geliyor.
SKODA SUPERB HİBRİT
Serinin en üstünde, 1.5 benzinli motoru 201 bhp'lik (203 hp) birleşik güç için bir elektrik motoruyla eşleştiren yeni bir plug-in hibrit Superb iV modeli yer alıyor. Ancak burada asıl önemli olan, iV'nin sadece elektrikle 96 kilometreden fazla yol kat etmesini sağlayan 25.7 kWh'lık batarya. 50kW'lık bir şarj cihazında yüzde 10'dan 80'e şarj ise 25 dakika çıkıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Atatürk'e benzeyen adam 29 Ekim'de çifte bayram yaşadı
- Dilan Polat'ın hesabından paylaşım yapan kişi belli oldu
- Lübnan’dan fırlatılan roket İsrail’e düştü
- Laik eğitime yine hançer!
- Enflasyonda aylık seri sürüyor!
- 'Tekrarlayacağız'
- ‘Liberal’ pişkinlik bu işte!
- Gecekondu mahallesindeki komşuları konuştu
- Avukat Feyza Altun bu kez onları işaret etti
- Ünlü sanatçı beyin tümörü ameliyatı oldu