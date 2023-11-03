Skoda Superb, Passat'ın tahtına göz dikti: Hiç bu kadar iddialı olmamıştı!

Ön cam eğimi artık daha sığ bir açıya sahipken, tavan çizgisi aerodinamik hale getirildi ve A sütunları yağmur deflektörlerine kavuştu. Bu tasarım Superb'ün şeklini her zamankinden daha akıcı hale getirerek verimliliğe yardımcı oluyor.

Izgaranın etrafındaki koyu krom kaplama, tamponun alt kısmında ve pencere çizgisinin etrafında tekrarlanırken, kaput ve yanlardaki kırışıklıklar her zamankinden daha keskin görünüyor.