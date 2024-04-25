Tesla modelinde sıra bitmiyor: 7 önce verilen siparişlerin bile hâlâ teslim edilmediği ortaya çıktı!
Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerin Tesla'nın verilen siparişleri teslim etmekte sorunlar yaşadığı ortaya çıktı. Marka o modelinde 2017'de aldığı siparişleri bile teslim edemedi...
PepsiCo'nun 2017 sonunda Tesla'dan 100 adet Semi elektrikli kamyon sipariş etmesinin üzerinden altı yıldan fazla bir süre geçti. Ancak bir ajansın haberine göre Tesla şimdiye kadar PepsiCo'ya bunlardan sadece 36 tanesini teslim etti. Görünüşe göre diğer müşteriler de hâlâ sipariş ettikleri Tesla kamyonlarını bekliyor.
İLK ARAÇ ARALIK 2022'DE TESLİM EDİLDİ
PepsiCo, yaklaşık altı yıl önce Tesla Semi'yi sipariş eden ilk şirket oldu. Nisan 2023'te meşrubat üreticisi aynı zamanda elektrikli kamyonu şirketin kendi amblemiyle bir filo aracı olarak sunan ilk şirket oldu. Tesla Semi'nin teslimatlarına Aralık 2022'nin başında başladı.
100 ARAÇTAN 64'Ü TESLİM EDİLMEDİ
Şirketin kendisi teslimatları hakkında bir güncelleme yapmıyor. Bununla birlikte, Haziran 2023'te ABD otoritesi NHTSA tarafından yapılan bir geri çağırma, PepsiCo'nun o sırada sipariş edilen 100 Semi'den yalnızca 36'sını teslim aldığını ortaya çıkardı.
Reuters'in PepsiCo'dan ve şirketin üst düzey bir çalışanından aldığı bilgiye dayanarak aktardığı habere göre, geriye sadece bu 36 ünite kaldı.
TALEP DİĞER MARKALARA KAYDI
Haber ajansına göre Sysco, UPS ve Walmart Canada gibi yarı-siparişçiler de hâlâ Tesla kamyonlarını bekliyor ve giderek rakip elektrikli kamyon üreticilerine yöneliyorlar. UPS, Walmart Canada, Sysco ve Schneider National'ın düzinelerce Daimler Truck Freightliner eCascadia'dan oluşan filolar kurduğu söyleniyor.
ELON MUSK VE BATARYA AYRINTISI!
Tesla CEO'su Elon Musk'ın Haziran 2023'te bir enerji konferansında Tesla'nın kamyonun hacimli üretimini gerçekleştirmek için yeterli bataryaya sahip olmadığını belirttiği söyleniyor.
Musk, hacimli üretim ile hangi çıktıyı kastettiğini belirtmedi. Tesla bu yıl darboğazın üstesinden gelmeyi planlıyor.
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