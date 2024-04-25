Tesla modelinde sıra bitmiyor: 7 önce verilen siparişlerin bile hâlâ teslim edilmediği ortaya çıktı!

PepsiCo'nun 2017 sonunda Tesla'dan 100 adet Semi elektrikli kamyon sipariş etmesinin üzerinden altı yıldan fazla bir süre geçti. Ancak bir ajansın haberine göre Tesla şimdiye kadar PepsiCo'ya bunlardan sadece 36 tanesini teslim etti. Görünüşe göre diğer müşteriler de hâlâ sipariş ettikleri Tesla kamyonlarını bekliyor.