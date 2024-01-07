Türkiye'de en çok satan ilk 40 model açıklandı: Togg ilk 10'da yer aldı!
Otomobil satışlarına ait ayrıntılı bilgi Otomotiv Distiribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından paylaşıldı. EBS Danışmanlığın ODMD verilerinden derlediği bilgiler Türkiye'de satılan otomobil modellerinin satış rakamlarını gösterdi. İşte en çok satılan ilk 40 model...
40.
MG HS 6 bin 847 adet
39.
Cupra Formentor 7 bin 8 adet
38.
Kia Stonic 7 bin 283 adet
37.
Skoda Superb 7 bin 422 adet
36.
Honda Civic 7 bin 476 adet
35.
Renault Austral 7 bin 768 adet
34.
Volkswagen T-Cross 7 bin 795 adet
33.
Citroen C3 7 bin 844 adet
32.
Citroen C3 Aircross 8 bin 85 adet
31.
Toyota Corolla Cross 8 bin 129 adet
30.
Citroen C5 Aircross 8 bin 434 adet
29.
Volkswagen Tiguan 8 bin 654 adet
28.
Honda City 9 bin 15 adet
27.
Peugeot 408 9 bin 729 adet
26.
Hyundai Tucson 9 bin 887 adet
25.
Volkswagen Taigo 10 bin 334 adet
24.
Dacia Sandero Stepway 10 bin 621 adet
23.
Citroen C4X 10 bin 704 adet
22.
Tesla Model Y 12 bin 150 adet
21.
Ford Focus 12 bin 916 adet
20.
Chery Omoda 5 13 bin 3 adet
19.
Chery Tiggo 7 Pro 13 bin 88 adet
18.
Opel Crossland 13 bin 90 adet
17.
Chery Tiggo 8 Pro 14 bin 499 adet
16.
Volkswagen T-Roc 15 bin 587 adet
15.
Opel Mokka 15 bin 982 adet
14.
Nissan Qashqai 16 bin 993 adet
13.
Hyundai Bayon 17 bin 348 adet
12.
Volkswagen Polo 17 bin 875 adet
11.
Peugeot 2008 18 bin 5 adet
10.
Peugeot 3008 18 bin 48 adet
9.
Togg T10X V2 19 bin 583 adet
8.
Opel Corsa 20 bin 840 adet
7.
Hyundai i20 20 bin 919 adet
6.
Dacia Duster 24 bin 65 adet
5.
Toyota Corolla 30 bin 276 adet
4.
Renault Megane 34 bin 887 adet
3.
Fiat Egea Cross 41 bin 30 adet ile tüm satışlardan yüzde 4.24 pay alarak üçüncü oldu.
2.
Renault Clio HB 58 bin 581 adet ile tüm satışlardan yüzde 6.06 pay alarak ikinci oldu.
1.
Fiat Egea Sedan 80 bin 768 adet ile tüm satışlardan yüzde 8.35 pay alarak birinci oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Rakibi belli oldu, ilk paylaşımını yaptı
- AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum!
- MetroPOLL kurucusundan 'İmamoğlu' tahmini
- Ancelotti'den Arda Güler açıklaması!
- 'Jandarmada namaz ayrıcalığı'
- Çiçeği burnunda aday Murat Kurum'un aile saadeti!
- AKP'nin İstanbul adayı belli oldu!
- Şengül Kurum kimdir, kaç yaşında, nereli?
- 2024'te fiyatlar düşecek mi? Uzmanı açıkladı
- AKP'de 26 ilin adayı belli oluyor