Türkiye'de en çok satan ilk 40 model açıklandı: Togg ilk 10'da yer aldı!

Otomobil satışlarına ait ayrıntılı bilgi Otomotiv Distiribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından paylaşıldı. EBS Danışmanlığın ODMD verilerinden derlediği bilgiler Türkiye'de satılan otomobil modellerinin satış rakamlarını gösterdi. İşte en çok satılan ilk 40 model...