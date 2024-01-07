Türkiye'de en çok satan ilk 40 model açıklandı: Togg ilk 10'da yer aldı!

cumhuriyet.com.tr
07 Ocak 2024 Pazar, 16:03
Türkiye'de en çok satan ilk 40 model açıklandı: Togg ilk 10'da yer aldı!

Otomobil satışlarına ait ayrıntılı bilgi Otomotiv Distiribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından paylaşıldı. EBS Danışmanlığın ODMD verilerinden derlediği bilgiler Türkiye'de satılan otomobil modellerinin satış rakamlarını gösterdi. İşte en çok satılan ilk 40 model...

Türkiye'de en çok satan ilk 40 model açıklandı: Togg ilk 10'da yer aldı!

40.

MG HS 6 bin 847 adet

Türkiye'de en çok satan ilk 40 model açıklandı: Togg ilk 10'da yer aldı!

39.

Cupra Formentor 7 bin 8 adet

Türkiye'de en çok satan ilk 40 model açıklandı: Togg ilk 10'da yer aldı!

38.

Kia Stonic 7 bin 283 adet

Türkiye'de en çok satan ilk 40 model açıklandı: Togg ilk 10'da yer aldı!

37.

Skoda Superb 7 bin 422 adet

Türkiye'de en çok satan ilk 40 model açıklandı: Togg ilk 10'da yer aldı!

36.

Honda Civic 7 bin 476 adet

Türkiye'de en çok satan ilk 40 model açıklandı: Togg ilk 10'da yer aldı!

35.

Renault Austral 7 bin 768 adet

Türkiye'de en çok satan ilk 40 model açıklandı: Togg ilk 10'da yer aldı!

34.

Volkswagen T-Cross 7 bin 795 adet

Türkiye'de en çok satan ilk 40 model açıklandı: Togg ilk 10'da yer aldı!

33. 

Citroen C3 7 bin 844 adet

Türkiye'de en çok satan ilk 40 model açıklandı: Togg ilk 10'da yer aldı!

32. 

Citroen C3 Aircross 8 bin 85 adet

Türkiye'de en çok satan ilk 40 model açıklandı: Togg ilk 10'da yer aldı!

31.

Toyota Corolla Cross 8 bin 129 adet

Türkiye'de en çok satan ilk 40 model açıklandı: Togg ilk 10'da yer aldı!

30. 

Citroen C5 Aircross 8 bin 434 adet

Türkiye'de en çok satan ilk 40 model açıklandı: Togg ilk 10'da yer aldı!

29.

Volkswagen Tiguan 8 bin 654 adet

Türkiye'de en çok satan ilk 40 model açıklandı: Togg ilk 10'da yer aldı!

28.

Honda City 9 bin 15 adet

Türkiye'de en çok satan ilk 40 model açıklandı: Togg ilk 10'da yer aldı!

27.

Peugeot 408 9 bin 729 adet

Türkiye'de en çok satan ilk 40 model açıklandı: Togg ilk 10'da yer aldı!

26.

Hyundai Tucson 9 bin 887 adet

Türkiye'de en çok satan ilk 40 model açıklandı: Togg ilk 10'da yer aldı!

25.

Volkswagen Taigo 10 bin 334 adet

Türkiye'de en çok satan ilk 40 model açıklandı: Togg ilk 10'da yer aldı!

24.

Dacia Sandero Stepway 10 bin 621 adet

Türkiye'de en çok satan ilk 40 model açıklandı: Togg ilk 10'da yer aldı!

23.

Citroen C4X 10 bin 704 adet

Türkiye'de en çok satan ilk 40 model açıklandı: Togg ilk 10'da yer aldı!

22.

Tesla Model Y 12 bin 150 adet

Türkiye'de en çok satan ilk 40 model açıklandı: Togg ilk 10'da yer aldı!

21. 

Ford Focus 12 bin 916 adet

Türkiye'de en çok satan ilk 40 model açıklandı: Togg ilk 10'da yer aldı!

20.

Chery Omoda 5 13 bin 3 adet

Türkiye'de en çok satan ilk 40 model açıklandı: Togg ilk 10'da yer aldı!

19.

Chery Tiggo 7 Pro 13 bin 88 adet

Türkiye'de en çok satan ilk 40 model açıklandı: Togg ilk 10'da yer aldı!

18.

Opel Crossland 13 bin 90 adet

Türkiye'de en çok satan ilk 40 model açıklandı: Togg ilk 10'da yer aldı!

17.

Chery Tiggo 8 Pro 14 bin 499 adet

Türkiye'de en çok satan ilk 40 model açıklandı: Togg ilk 10'da yer aldı!

16.

Volkswagen T-Roc 15 bin 587 adet

Türkiye'de en çok satan ilk 40 model açıklandı: Togg ilk 10'da yer aldı!

15.

Opel Mokka 15 bin 982 adet

Türkiye'de en çok satan ilk 40 model açıklandı: Togg ilk 10'da yer aldı!

14.

Nissan Qashqai 16 bin 993 adet

Türkiye'de en çok satan ilk 40 model açıklandı: Togg ilk 10'da yer aldı!

13.

Hyundai Bayon 17 bin 348 adet

Türkiye'de en çok satan ilk 40 model açıklandı: Togg ilk 10'da yer aldı!

12.

Volkswagen Polo 17 bin 875 adet

Türkiye'de en çok satan ilk 40 model açıklandı: Togg ilk 10'da yer aldı!

11.

Peugeot 2008 18 bin 5 adet

Türkiye'de en çok satan ilk 40 model açıklandı: Togg ilk 10'da yer aldı!

10.

Peugeot 3008 18 bin 48 adet

Türkiye'de en çok satan ilk 40 model açıklandı: Togg ilk 10'da yer aldı!

9.

Togg T10X V2 19 bin 583 adet

Türkiye'de en çok satan ilk 40 model açıklandı: Togg ilk 10'da yer aldı!

8.

Opel Corsa 20 bin 840 adet

Türkiye'de en çok satan ilk 40 model açıklandı: Togg ilk 10'da yer aldı!

7.

Hyundai i20 20 bin 919 adet

Türkiye'de en çok satan ilk 40 model açıklandı: Togg ilk 10'da yer aldı!

6. 

Dacia Duster 24 bin 65 adet

Türkiye'de en çok satan ilk 40 model açıklandı: Togg ilk 10'da yer aldı!

5.

Toyota Corolla 30 bin 276 adet

Türkiye'de en çok satan ilk 40 model açıklandı: Togg ilk 10'da yer aldı!

4.

Renault Megane 34 bin 887 adet

Türkiye'de en çok satan ilk 40 model açıklandı: Togg ilk 10'da yer aldı!

3.

Fiat Egea Cross 41 bin 30 adet ile tüm satışlardan yüzde 4.24 pay alarak üçüncü oldu.

Türkiye'de en çok satan ilk 40 model açıklandı: Togg ilk 10'da yer aldı!

2.

Renault Clio HB 58 bin 581 adet ile tüm satışlardan yüzde 6.06 pay alarak ikinci oldu.

Türkiye'de en çok satan ilk 40 model açıklandı: Togg ilk 10'da yer aldı!

1.

Fiat Egea Sedan 80 bin 768 adet ile tüm satışlardan yüzde 8.35 pay alarak birinci oldu.

Türkiye'de en çok satan ilk 40 model açıklandı: Togg ilk 10'da yer aldı!


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