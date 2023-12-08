Yeni Renault 5 E-Tech tasarımı netlik kazandı: Şarj göstergesi kaputa konuldu!
Renault 5'in 2024 Cenevre Otomobil Fuarı'ndaki dünya lansmanından önce çevrimiçi olarak ortaya çıkan yeni resmi patent görüntüleri ortaya çıktı.
Merakla beklenen Renault 5 E-Tech'in tasarımı, 2021'deki internette çığır açan orijinal konsept otomobile sadık kalacak. Retro esintili elektrikli aracın (EV) 2024 Cenevre Otomobil Fuarı'ndaki dünya lansmanından önce çevrimiçi olarak ortaya çıkan yeni resmi patent görüntüleri ortaya çıktı.
RENAULT 5 TASARIMI
Tamamen elektrikli R5'in görüntüleri Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından yayımlandı ve otomobilin konseptten üretime uzanan uzun yolculuğu sırasında tasarımda çok az değişiklik yapıldığı ortaya koyuldu.
RENAULT 5 ŞARJ ÖZELLİKLERİ
Renault rozeti, bir dizi stilize LED farla çevrili olarak, yola devam eden modelin ön ucunda yer almaya devam edecek. Bununla birlikte, ön tamponda batarya ve elektrik motorun soğutulmasına yardımcı olacak büyük bir hava girişinin eklenmesi gibi bazı ufak değişiklikler yapıldı. Ayrıca şarj portunun, ağabeyi Renault Megane E-Tech'te olduğu gibi ön tekerlek yuvalarına yakın bir yerde konumlandırılacağı da gözüküyor.
Renault R5, konseptteki açılır kapılar yerine ön taraftakiler için geleneksel bir kapı koluna sahip olacak, ancak benzinli Clio supermini'dekilere benzer şekilde C sütununa sıkışmış bir dizi gizli tutamağa bağlı kalacak.
Bu arada arka kısımda bir dizi dik kuyruk lambası ve konseptten esinlenen büyük bir plastik tampon bulunuyor. Bununla birlikte, yolda kullanılacak R5'in arka lambaları bir ışık çubuğu yerine bagaj kapağı boyunca uzanan siyah bir yatay çubukla birleştirilecek.
Yeniden doğan Renault 5'in piyasaya çıkmasına henüz birkaç ay olmasına rağmen, Fransız firma kısa süre önce bazı teaser görseller yayımlayarak daha fazla heyecan yaratması gerektiğine karar verdi.
RENAULT 5 ŞARJ GÖSTERGESİ KAPUTTA
Renault'nun ortaya çıkardığı çok ilginç bir unsur da kaputun üstüne yerleştirilen harici şarj göstergesi. Orijinal R5'in kaput havalandırmasına atıfta bulunan bu yeni grafik panel, aracın rozetini oluşturan aynı '5' grafiğini aydınlatarak, fişe takıldığında aracın mevcut şarj durumunu harici olarak gösterecek.
Teaser görüntüleri yeni Renault 5'in rozetini ve üst köşesinde küçük bir Fransız bayrağı motifi ve merkezinde insan gözbebeğine benzetilen bir işaret bulunan köşeli far tasarımını da gösterdi.
Kuyruk lambaları da gece vakti belirgin bir görünüm kazandırmaya yardımcı olacak yatay iç aydınlatma şeritleri ile aynı şekilde ağır bir şekilde şekillendirilmiş gibi görünüyor.
RENAULT 5 RENK SEÇENEKLERİ
Teaser ayrıca orijinal konseptin göz alıcı sarı boyasının bir versiyonunun mevcut lansman renklerinden biri olarak sunulacağını ve muhtemelen diğer teaser görüntülerinde önerildiği gibi mavi ve yeşilin diğer parlak tonlarının da buna katılacağını gösterdi.
RENAULT 5 MENZİL
Tüm bu yeni ayrıntılar, Renault'nun yeni 5'i hakkında halihazırda bilinenlere ek olarak, bir şarjla 400 kilometre kadar çıkabilen öne monte edilmiş bir e-motora güç veren 52kWh'lik bir batarya paketi ile piyasaya sürüleceği gerçeğini de içeriyor. Araç CMP-B EV olarak bilinen AmpR Small platformuna oturacak ve standart olarak yüksek özellikli çok bağlantılı arka süspansiyona sahip olacak. Yeni R5 ayrıca sadece 3,92 metre uzunluğunda olacak.
Renault, yeni R5'e mümkün olan en kısa sürede sahip olmak isteyen müşteriler için, İngiltere'de 150 sterlin karşılığında modellerini 10 gün önce belirlemelerine ve üretimin en başında öncelik almalarına olanak tanıyan R5 R Pass'ı duyurdu. R5 ortaya çıktığında, yeni otomobilin ölçekli bir modeli de hediye edilecek ve ayrıca Avrupa'daki lansman etkinliklerine erişimleri olacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kopenhag'dan itiraf: 'Bize bir şey oldu'
- Erbakan'dan AKP'ye şartlı destek
- CHP’li belediyede neler oluyor?
- Erzan'ın telefonundan 'Fatih Terim' mesajı çıktı
- Vahdettin'i savundu, 15 Temmuz arşivi ortaya çıktı!
- Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’yla görüşecek
- Seçil Erzan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
- 'İnce' ve 'Akşener' açıklaması
- Kar havaalanını vurdu: 10 bin valiz teslim edilemedi
- CHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti