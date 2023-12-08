Yeni Renault 5 E-Tech tasarımı netlik kazandı: Şarj göstergesi kaputa konuldu!

RENAULT 5 MENZİL

Tüm bu yeni ayrıntılar, Renault'nun yeni 5'i hakkında halihazırda bilinenlere ek olarak, bir şarjla 400 kilometre kadar çıkabilen öne monte edilmiş bir e-motora güç veren 52kWh'lik bir batarya paketi ile piyasaya sürüleceği gerçeğini de içeriyor. Araç CMP-B EV olarak bilinen AmpR Small platformuna oturacak ve standart olarak yüksek özellikli çok bağlantılı arka süspansiyona sahip olacak. Yeni R5 ayrıca sadece 3,92 metre uzunluğunda olacak.