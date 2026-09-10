Gümrük vergisine karşı Avrupa hamlesi: Yeni Dacia Spring geliyor! Renault Twingo ayrıntısı...

Bütçe dostu araçlarıyla tanınan Dacia, elektrikli araç (EV) pazarındaki rekabetçi konumunu güçlendirmek için popüler modeli Spring’in tamamen yenilenmiş, daha büyük bir versiyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Markanın bu yeni atılımındaki en dikkat çekici detay ise üretim stratejisi oldu: Dacia, yeni Spring'i Çin'den ithal etmek yerine doğrudan Avrupa'da üretecek.

2021 yılından bu yana 210 bin adetlik satış rakamına ulaşan Spring, Dacia'nın en büyük pazarlarından biri olan Fransa'daki son elektrikli araç teşviklerinden faydalanamamıştı. Bunun temel nedeni, ülkedeki düşük gelirli alıcılara yönelik sübvansiyon programının, mevcut Spring gibi Çin yapımı elektrikli otomobilleri kapsamamasıydı.

ARTAN TALEBE KARŞI YENİ ÜRETİM STRATEJİSİ Dacia'nın Satış ve Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Frank Marotte, konuya ilişkin yaptığı açıklamada pazardaki değişime dikkat çekti.

Marotte, "Nisan ayından bu yana tüm segmentlerde elektrikli araçlara olan talebin önemli ölçüde büyüdüğünü görüyoruz. Açıkça çok daha büyük bir talep var ancak sadece tek bir elektrikli modele sahip olmamız bizi geride tutuyor" ifadelerini kullandı.

DAHA BÜYÜK VE DAHA İDDİALI Renault’nun Slovenya’nın Novo Mesto kentindeki fabrikasında üretilecek olan yeni Spring, Renault Twingo ve Nissan'ın kardeş modeliyle aynı platformu paylaşacak. Selefine kıyasla 18 santimetre daha uzun olacak yeni model, daha sağlam ve gösterişli tasarımıyla daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmeyi hedefliyor.

ÜRETİM AVRUPA'YA TAŞINIYOR Üretimin Avrupa'ya taşınması, aracı sadece Avrupa Birliği'nin Çin yapımı elektrikli araçlara uyguladığı ek gümrük vergilerinden muaf tutmakla kalmayacak. Aynı zamanda Avrupa ülkelerinde uygulanan yerli üretim sübvansiyonlarının da kapısını açacak.

Bu stratejik hamle, Çinli üreticilerin Avrupa pazarına yönelik agresif genişlemesi karşısında Dacia'nın fiyat avantajını korumasını sağlayacak.

PAZAR PAYINI GERİ KAZANMA HEDEFİ Dacia'nın bu radikal değişikliğinin arkasında son aylarda yaşanan pazar kayıpları da etkili oldu. İran'da yaşanan gerilimlerle bağlantılı olarak artan yakıt fiyatları, Fransa'daki yeni otomobil kayıtlarında elektrikli araçların temmuz ve ağustos aylarında rekor seviyede pay (sırasıyla %35 ve %38) almasını sağladı.

ELEKTRİKLİ SATIŞLARINDA GERİ KALDI Elektrikli araçlarda yükselen satış rakamlarına karşın Dacia satışlarında ise düşüş görüldü. Ağustos ayı verilerine göre Spring, Fransa'nın en çok satan araçları listesinde ancak 55. sırada yer bulabildi. Dacia Spring'in Tesla Model Y, Renault 5 ve Twingo gibi rakiplerinin oldukça gerisinde kaldığı görüldü.

DAICA SPRING FİYATI Avrupa'nın en ulaşılabilir markası olma misyonunu sürdüren Dacia, ağırlıklı olarak içten yanmalı motorlara odaklanmaya devam ederken hibrit seçeneklerini artırmayı ve 2030 yılına kadar dört farklı tam elektrikli modeli kullanıcılarla buluşturmayı planlıyor. Bu vizyonun ilk adımı olan yeni Spring modeli, 17.900 Euro başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.

DACIA SPRING TEKNİK ÖZELLİKLERİ Daica Spring'in Renault Twingo ile benzer şekilde 27,5 kWh kapasiteli batarya kullanması ve 82 beygir gücündeki (60 kW) elektrik motoru ile ortalama 260 kilometre civarında menzil sunması bekleniyor.

DACIA SPRING ŞARJ SÜRESİ Azami hızın 130 km/sa DC hızlı şarj gücünün maksimum 50 kW olması ve yaklaşık yarım saatlik süre içinde bataryanın yüzde 10'dan 80'e çıkabileceği açıklanması beklenen diğer veriler.

DACIA SPRING TÜRKİYE Dacia Spring'in ilk elektrikli versiyonu Türkiye'de satışa sunulmasından kısa süre sonra Çin'den gelen araçlar üzerine değişen mevzuat ile ilgili olarak satışı durdurulmuştu. Yüksek Gümrük Vergisi nedeni ile Türkiye'de şu anda satışa sunulmayan modelin Avrupa'da üretime başlaması ile Türkiye'ye gelmesi daha kolay olacak.