Güney Kore'den dev çevreci adım: Tüm polis araçları elektrikli oluyor!

Güney Kore, kamu sektöründe temiz ulaşımı teşvik etmek amacıyla devrim niteliğinde bir adım attı. Ülke, 2035 yılına kadar emniyet teşkilatındaki tüm yeni araç alımlarını tamamen elektrikli veya hidrojenli modellerden yapmayı planlıyor.

Bu dev çevreci dönüşüm projesi; İçişleri ve Güvenlik Bakanlığı (MOIS), Kore Ulusal Polis Teşkilatı (KNPA) ve İklim, Enerji ve Çevre Bakanlığı (MCEE) arasında 30 Temmuz'da Seul'deki Gangnam Polis Karakolunda imzalanan mutabakat zaptı ile resmen hayata geçirildi. Tören sırasında ayrıca ülkenin ilk "çevre dostu polis karakolu" pilot projesinin de startı verildi.

MEVCUT DURUM VE HEDEFLENEN DÖNÜŞÜM

Güney Kore polisinin mevcut araç filosu ve hedeflenen dönüşüm istatistikleri şu şekilde:

Toplam Filo: Yaklaşık 17.600 araç

Yaklaşık 17.600 araç Mevcut Çevreci Araç Sayısı: Haziran 2026 itibarıyla 2.185 adet (Filonun yalnızca %12,4'ü elektrikli veya hidrojenli)

Haziran 2026 itibarıyla 2.185 adet (Filonun yalnızca %12,4'ü elektrikli veya hidrojenli) Yıllık Alım Hızı: Polis teşkilatı yılda ortalama 1.908 yeni araç satın alıyor veya kiralıyor.

Yeni plana göre, özel amaçlı kullanım gerektiren bazı istisnai araçlar dışında, satın alınan veya kiralanan tüm yeni araçlar belirlenen tarihe kadar sıfır emisyonlu modellere dönüştürülecek. Hükümet, bu yeni nesil araçların sessiz çalışma özelliklerinin ve üstün performanslarının polis operasyonlarında büyük avantaj sağlayacağını öngörüyor. Ayrıca, yazılım tabanlı bu araçların (SDV) kamu güvenliği hizmetlerinin kalitesini artırması bekleniyor.

PİLOT BÖLGE: GANGNAM

Dönüşümün kalbi, pilot bölge seçilen Gangnam'da atacak. Proje kapsamında hayata geçirilecek yenilikler şunlar:

Araç Değişimi: Gangnam Polis Merkezi'ne bağlı karakollardaki 22 adet geleneksel içten yanmalı motorlu araç, tamamen elektrikli araçlarla değiştirilecek.

Gangnam Polis Merkezi'ne bağlı karakollardaki 22 adet geleneksel içten yanmalı motorlu araç, tamamen elektrikli araçlarla değiştirilecek. Şarj Altyapısı: Bölgedeki 6 farklı karakola toplamda 9 adet 200 kW gücünde hızlı şarj cihazı kurulacak.

Yeoksam, Nonhyeon ve Cheongdam karakollarına 2'şer adet, Samseong A, Samseong B ve Sinsa karakollarına ise 1'er adet şarj istasyonu tahsis edilecek.

KNPA Genel Komiser Vekili Yoo Jae-sung, Gangnam'daki pilot projenin sadece bir test alanı olmadığını, aynı zamanda polis teşkilatı içinde elektrikli araçların benimsenmesini hızlandırmayı amaçladığını belirtti. Teşkilatın, bu pilot uygulamanın genişletilmesi için ikinci ve üçüncü bölgeleri belirleme çalışmalarına da şimdiden hız verdiği duyuruldu.