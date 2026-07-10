Haziranda ikinci el araç fiyatları belli oldu: Yıllık artış yüzde 15,4

VavaCars tarafından kamuya açık veriler analiz edilerek hazırlanan VavaAI Fiyat Endeksi’nin Haziran 2026 sonuçlarına göre, ikinci el araç fiyatları haziran ayında bir önceki aya kıyasla TL bazında yüzde 0,74 oranında arttı. Yılın ilk altı aylık döneminde ise ikinci el araç fiyatlarındaki toplam artış yüzde 5 olarak kaydedildi.

FİYAT ARTIŞI ENFLASYON VE DÖVİZİN GERİSİNDE KALDI

Haziran ayı verileriyle birlikte netleşen 2026’nın ilk yarısına ait tablo, ikinci el araç fiyatlarındaki yükselişin makroekonomik göstergelerin altında seyrettiğini gösterdi. Yılın ilk altı ayında ikinci el araç fiyatları yüzde 5 artarken; aynı dönemde Türkiye’de enflasyon yüzde 17,7 seviyesinde gerçekleşti. Bu süreçte dolar, TL karşısında yüzde 8,7, Euro ise yüzde 5,6 oranında değer kazandı.

YILLIK BAZDA YÜZDE 15,4'LÜK YÜKSELİŞ

Son 12 aylık döneme (Haziran 2025 - Haziran 2026) bakıldığında, ikinci el araç fiyat endeksindeki yıllık artış yüzde 15,4 oldu. Aynı bir yıllık periyotta genel enflasyon yüzde 32,1 olarak gerçekleşirken, döviz kurlarında dolar yüzde 17,2, Euro ise yüzde 14 oranında artış gösterdi.

Küresel piyasalarda devam eden jeopolitik gelişmelerin etkisi ve finansmana erişim koşullarındaki kısıtlamalar, hem sıfır hem de ikinci el araç piyasasında tüketicilerin daha seçici davranmasına neden oldu. Fiyat artışlarının enflasyon ve dövizin altında kalması ise pazarda ani dalgalanmalar yerine kontrollü bir seyrin hakim olduğuna işaret etti.

VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, haziran ayında fiyatlarda görülen sınırlı hareketliliğe dikkat çekerek; artış oranlarının aylık enflasyonun ve yılın ilk yarısındaki döviz kurlarının gerisinde kalmasının, ikinci el pazarında fiyatlama dengesinin korunduğunu gösterdiğini belirtti.