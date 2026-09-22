Hyundai ve NVIDIA güçlerini birleştirdi: Otonom araçlarda geri sayım başladı

Hyundai Motor Grubu, otonom sürüş teknolojilerinde çığır açması beklenen 'Data Flywheel' sistemini tam kapasiteyle kullanıma sundu. Güney Kore'nin Gyeonggi bölgesinde düzenlenen 'HMG Autonomous Driving Media Day' etkinliğinde tanıtılan sistem; veri toplama, yapay zeka eğitimi, sanal doğrulama ve geliştirilen modellerin araçlara entegrasyonu arasında kesintisiz bir döngü yaratarak sürücüsüz araç teknolojilerinin gelişimine hız kazandırıyor.

Etkinlik kapsamında otonom sürüş stratejisini ve yol haritasını kamuoyuyla paylaşan Hyundai, sürücü müdahalesi gerektirmeyen 'Seviye 2++' teknolojisinin pratik uygulamalarını da sergiledi. Atria AI destekli yazılım tanımlı bir aracın (SDV), karmaşık şehir trafiğinde tamamen otonom bir şekilde yol alması etkinliğin en dikkat çeken anlarından biri oldu.

NVIDIA İLE GÜÇ BİRLİĞİ: HEDEF 2028 Otonom sürüş teknolojilerini seri üretime taşımak için çift yönlü bir strateji izleyen Hyundai Motor Grubu, bu kapsamda teknoloji devi NVIDIA ile kritik bir işbirliği yürütüyor. Stratejinin ilk ayağı olarak, NVIDIA'nın araç içi yapay zeka bilgi işlem platformu ve otonom yazılımları grubun SDV mimarisine entegre edilecek. Ortak çalışma sonucunda geliştirilen 'Seviye 2+' araçların 2028'in ilk yarısında, daha gelişmiş olan 'Seviye 2++' araçların ise aynı yılın ikinci yarısında seri üretime geçmesi hedefleniyor.

Bu geçiş sürecinde Hyundai, Kia, 42dot ve Motional markalarının kullandığı sensör sistemleri, 'NVIDIA DRIVE Hyperion 10' altyapısıyla standart hale getirilecek ve daha tutarlı bir veri toplama ağı inşa edilecek. Stratejinin ikinci ayağında ise grubun kendi geliştirdiği uçtan uca otonom sürüş sistemi Atria AI yer alıyor. Atria AI destekli Seviye 2++ araçların 2029'un ikinci yarısında banttan inmesi planlanıyor.

ZORLU SENARYOLARI OTOMATİK ÖĞRENİYOR Data Flywheel sistemi, grubun dünya çapında 190 ülkede ulaştığı yıllık 7 milyonu aşkın satış hacmini devasa bir veri havuzuna dönüştürüyor. Araçlardan elde edilen yol çalışmaları, olumsuz hava koşulları, ani şerit değişiklikleri ve dar sokaklar gibi gerçek yaşam senaryoları, yapay zeka modellerinin eğitiminde kullanılıyor.

24 SAAT VERİ ANALİZİ Sisteme entegre edilen 'Hard Example Mining' teknolojisi, yapay zekanın algılamakta zorlandığı karmaşık sürüş senaryolarını otomatik olarak filtreleyip eğitim sürecinde önceliklendiriyor. Ayrıca Güney Kore ve ABD'deki AR-GE merkezleri arasında kurulan 'Follow-the-Sun' (Güneşi Takip Et) modeli sayesinde veri analizi ve yazılım geliştirme çalışmaları 24 saat kesintisiz sürdürülüyor.

SEVİYE 4 OTONOM TESTLERİ BAŞLIYOR Hyundai Motor Grubu, Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı ile yürüttüğü ortaklık çerçevesinde yıl sonuna kadar Gwangju şehrinde gerçek yol koşullarında Seviye 4 otonom sürüş pilot uygulamasını başlatacak. Atria AI destekli test araçları, yoğun yağış, büyük araçlarla etkileşim, korumasız sola dönüşler ve yayaların yoğun olduğu bölgelerde test edilecek. Elde edilen veriler, doğrudan Data Flywheel sistemine aktarılarak hem Seviye 2+ hem de Seviye 4 otonom teknolojilerinin gelişimine katkı sağlayacak.