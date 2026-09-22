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Hyundai ve NVIDIA güçlerini birleştirdi: Otonom araçlarda geri sayım başladı
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Hyundai ve NVIDIA güçlerini birleştirdi: Otonom araçlarda geri sayım başladı

22.09.2026 18:07:00
Güncellenme:
cumhuriyet
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Hyundai ve NVIDIA güçlerini birleştirdi: Otonom araçlarda geri sayım başladı

Hyundai Motor Grubu, otonom sürüş teknolojilerini hızlandırmak amacıyla yapay zeka tabanlı 'Data Flywheel' sistemini devreye aldığını duyurdu. NVIDIA işbirliğiyle geliştirilen Seviye 2++ otonom araçların 2028'in ikinci yarısında seri üretime girmesi planlanıyor.

Hyundai ve NVIDIA güçlerini birleştirdi: Otonom araçlarda geri sayım başladı

Hyundai Motor Grubu, otonom sürüş teknolojilerinde çığır açması beklenen 'Data Flywheel' sistemini tam kapasiteyle kullanıma sundu. Güney Kore'nin Gyeonggi bölgesinde düzenlenen 'HMG Autonomous Driving Media Day' etkinliğinde tanıtılan sistem; veri toplama, yapay zeka eğitimi, sanal doğrulama ve geliştirilen modellerin araçlara entegrasyonu arasında kesintisiz bir döngü yaratarak sürücüsüz araç teknolojilerinin gelişimine hız kazandırıyor.

 

Hyundai ve NVIDIA güçlerini birleştirdi: Otonom araçlarda geri sayım başladı

Etkinlik kapsamında otonom sürüş stratejisini ve yol haritasını kamuoyuyla paylaşan Hyundai, sürücü müdahalesi gerektirmeyen 'Seviye 2++' teknolojisinin pratik uygulamalarını da sergiledi. Atria AI destekli yazılım tanımlı bir aracın (SDV), karmaşık şehir trafiğinde tamamen otonom bir şekilde yol alması etkinliğin en dikkat çeken anlarından biri oldu.

 

Hyundai ve NVIDIA güçlerini birleştirdi: Otonom araçlarda geri sayım başladı

NVIDIA İLE GÜÇ BİRLİĞİ: HEDEF 2028

Otonom sürüş teknolojilerini seri üretime taşımak için çift yönlü bir strateji izleyen Hyundai Motor Grubu, bu kapsamda teknoloji devi NVIDIA ile kritik bir işbirliği yürütüyor. Stratejinin ilk ayağı olarak, NVIDIA'nın araç içi yapay zeka bilgi işlem platformu ve otonom yazılımları grubun SDV mimarisine entegre edilecek. Ortak çalışma sonucunda geliştirilen 'Seviye 2+' araçların 2028'in ilk yarısında, daha gelişmiş olan 'Seviye 2++' araçların ise aynı yılın ikinci yarısında seri üretime geçmesi hedefleniyor.

Hyundai ve NVIDIA güçlerini birleştirdi: Otonom araçlarda geri sayım başladı

Bu geçiş sürecinde Hyundai, Kia, 42dot ve Motional markalarının kullandığı sensör sistemleri, 'NVIDIA DRIVE Hyperion 10' altyapısıyla standart hale getirilecek ve daha tutarlı bir veri toplama ağı inşa edilecek. Stratejinin ikinci ayağında ise grubun kendi geliştirdiği uçtan uca otonom sürüş sistemi Atria AI yer alıyor. Atria AI destekli Seviye 2++ araçların 2029'un ikinci yarısında banttan inmesi planlanıyor.

 

Hyundai ve NVIDIA güçlerini birleştirdi: Otonom araçlarda geri sayım başladı

ZORLU SENARYOLARI OTOMATİK ÖĞRENİYOR

Data Flywheel sistemi, grubun dünya çapında 190 ülkede ulaştığı yıllık 7 milyonu aşkın satış hacmini devasa bir veri havuzuna dönüştürüyor. Araçlardan elde edilen yol çalışmaları, olumsuz hava koşulları, ani şerit değişiklikleri ve dar sokaklar gibi gerçek yaşam senaryoları, yapay zeka modellerinin eğitiminde kullanılıyor.

Hyundai ve NVIDIA güçlerini birleştirdi: Otonom araçlarda geri sayım başladı

24 SAAT VERİ ANALİZİ

Sisteme entegre edilen 'Hard Example Mining' teknolojisi, yapay zekanın algılamakta zorlandığı karmaşık sürüş senaryolarını otomatik olarak filtreleyip eğitim sürecinde önceliklendiriyor. Ayrıca Güney Kore ve ABD'deki AR-GE merkezleri arasında kurulan 'Follow-the-Sun' (Güneşi Takip Et) modeli sayesinde veri analizi ve yazılım geliştirme çalışmaları 24 saat kesintisiz sürdürülüyor.

Hyundai ve NVIDIA güçlerini birleştirdi: Otonom araçlarda geri sayım başladı

SEVİYE 4 OTONOM TESTLERİ BAŞLIYOR

Hyundai Motor Grubu, Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı ile yürüttüğü ortaklık çerçevesinde yıl sonuna kadar Gwangju şehrinde gerçek yol koşullarında Seviye 4 otonom sürüş pilot uygulamasını başlatacak. Atria AI destekli test araçları, yoğun yağış, büyük araçlarla etkileşim, korumasız sola dönüşler ve yayaların yoğun olduğu bölgelerde test edilecek. Elde edilen veriler, doğrudan Data Flywheel sistemine aktarılarak hem Seviye 2+ hem de Seviye 4 otonom teknolojilerinin gelişimine katkı sağlayacak.

Hyundai ve NVIDIA güçlerini birleştirdi: Otonom araçlarda geri sayım başladı

'GELİŞTİRME HIZI VE GÜVENLİK ÇELİŞMİYOR'

Hyundai Motor Grubu İleri Araç Platformu Bölümü Başkanı ve 42dot CEO'su Minwoo Park, otonom sürüşteki başarının temelinde veriyi işleme ve öğrenme hızının yattığını vurguladı. Otomotiv sektörünün yapay zeka endüstrisine dönüştüğüne dikkat çeken Park, "Veri, yapay zeka ve doğrulama süreçlerinden oluşan bu gelişim döngüsüyle güvenilir teknolojiler üreteceğiz. Geliştirme hızı ile güvenlik birbiriyle çelişen kavramlar değil. Ne kadar fazla sıra dışı durumu keşfedip öğrenirsek, otonom sürüş sistemleri de o kadar güvenli hale gelir" ifadelerini kullandı.

 

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