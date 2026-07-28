İkinci el araçta 2026 ilk yarı raporu: Fiyat artışı enflasyonun gerisinde kaldı

VavaCars, VavaAI Fiyat Endeksi verilerine dayanarak hazırladığı 2026 Yılı İlk Yarı İkinci El Araç Pazarı Raporu'nu yayımladı. Jeopolitik riskler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve akaryakıt zamlarının gölgesinde geçen ilk 6 ayda sıfır araç pazarı daralırken, ikinci el pazarı mevcut ekonomik koşullara karşı güçlü bir direnç sergiledi.

PAZARDA ÖNE ÇIKAN RAKAMLAR

Satış Hacmi:

Yılın ilk yarısında ikinci el araç satışları 3,45 milyon adede ulaştı. Satışların zirve yaptığı ay ise Haziran oldu.

Yılın ilk yarısında ikinci el araç satışları 3,45 milyon adede ulaştı. Satışların zirve yaptığı ay ise Haziran oldu. Sıfır vs. İkinci El:

Sıfır araç satışları geçen yıla göre yüzde 10,2 gerilerken, ikinci eldeki düşüş yalnızca yüzde 0,7 ile sınırlı kaldı. Böylece satılan her 1 sıfır araca karşılık el değiştiren ikinci el araç sayısı 6,92'den 7,66'ya yükseldi.

Sıfır araç satışları geçen yıla göre yüzde 10,2 gerilerken, ikinci eldeki düşüş yalnızca yüzde 0,7 ile sınırlı kaldı. Böylece satılan her 1 sıfır araca karşılık el değiştiren ikinci el araç sayısı 6,92'den 7,66'ya yükseldi. Fiyatlar Enflasyonun Gerisinde:

Aynı dönemde enflasyon yüzde 17,7, dolar yüzde 8,7 ve Euro yüzde 5,6 değer kazanırken; ikinci el araç fiyatlarındaki artış yüzde 5 seviyesinde kaldı.

LİDER YİNE RENAULT

Türk tüketicisinin araç tercihinde bütçe dostu ve kompakt modeller ön planda olmaya devam etti:

Segment Payı:

B ve C segmentlerinin toplam pazardaki payı yüzde 80’den yüzde 81,4’e çıktı. Bu iki segmentin satışları geçen yıla göre yüzde 1,4 arttı.

B ve C segmentlerinin toplam pazardaki payı yüzde 80’den yüzde 81,4’e çıktı. Bu iki segmentin satışları geçen yıla göre yüzde 1,4 arttı. En Çok Satılan Markalar:

Marka sıralamasında zirve değişmedi. Renault yaklaşık 577 bin adetlik satışla liderliğini korurken, onu sırasıyla Fiat ve Volkswagen takip etti.

Marka sıralamasında zirve değişmedi. Renault yaklaşık 577 bin adetlik satışla liderliğini korurken, onu sırasıyla Fiat ve Volkswagen takip etti. Elektrikli ve Hibrit Dönüşümü:

Elektrikli ve hibrit araç satışları yüzde 2,1 artış gösterdi. Bu araçların toplam sıfır araç pazarı içindeki payı ise yüzde 43,5'ten yüzde 49,4'e yükselerek neredeyse pazarın yarısını oluşturdu.

YILIN İKİNCİ YARISINDAN NE BEKLENİYOR?

VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, pazarın dalgalı koşullara rağmen satış hacmini koruyarak rüştünü ispatladığını vurguladı. Son iki yılın istatistikleri, ikinci el pazarının yılın ikinci yarısında daha yüksek performans gösterdiğine işaret ediyor. Ayrıca sıfır araç pazarındaki daralma nedeniyle markaların yılın geri kalanında agresif kampanyalar düzenlemesi ve bu durumun tüm otomotiv sektöründeki hareketliliği artırması öngörülüyor.