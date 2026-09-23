İkinci el elektrikli otomobil fiyatlarında büyük düşüş: Sıfır ile fark açılıyor...

İkinci el araç platformu VavaCars, elektrikli otomobillerin sıfır liste fiyatları ile ikinci el piyasasındaki satış bedellerini mercek altına alan yeni analizini yayımladı. Araştırma verilerine göre, elektrikli araçların ortalama ikinci el satış fiyatları, güncel sıfır liste fiyatlarının yüzde 20,3 altında seyrediyor.

Pazarın büyümesi ve teknolojik belirsizliklerin yavaş yavaş ortadan kalkmasıyla birlikte, elektrikli otomobillerde fiyat oluşumunun da giderek daha öngörülebilir bir zemine oturduğu görülüyor.

İKİNCİ EL DEĞERİNİ BATARYA VE ÖTV BELİRLİYOR Elektrikli otomobil pazarındaki gelişen yapı, sıfır araç fiyatlarındaki oynamalar ve vergi mevzuatı, ikinci el değerlerinin oluşumunda doğrudan etkili oluyor. Geleneksel içten yanmalı motorlara sahip araçlarda fiyatı belirleyen model yılı, kilometre, donanım seviyesi ve hasar geçmişi gibi temel unsurların yanına, elektrikli araçlarda yepyeni kriterler ekleniyor.

Elektrikli araçların ikinci el değerlemesinde batarya sağlığı, kalan batarya garantisi, menzil ve şarj kapasitesi en kritik unsurlar haline gelmiş durumda. Ayrıca, aracın sıfır pazarındaki fiyat konumu ve bulunduğu vergi dilimi de ikinci el piyasasındaki kaderini çiziyor.

VERGİ DİLİMİ FİYATLARI FRENLİYOR Araştırmada öne çıkan bir diğer önemli başlık ise motor gücü ve matrah limitlerine göre belirlenen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) dilimleri oldu. Otomotiv markalarının, modellerini yüzde 25'lik vergi diliminde tutabilmek için uyguladıkları fiyat ve versiyon stratejileri, sıfır araç fiyatlarını belirli eşiklerde sabitlerken, bu durum ikinci el fiyatlarının yukarı yönlü hareket alanını da daraltıyor.

Vergi dilimlerinde veya matrah sınırlarında yapılabilecek olası güncellemeler, sıfır araç fiyatlarına anında yansıyarak söz konusu modellerin ikinci el pazarında hızla değer kazanmasına yol açabiliyor. Öyle ki, geçmişte bu tür vergi ve fiyat güncellemelerinin ardından bazı modellerin ikinci el fiyatlarının, ilk satın alındıkları dönemdeki sıfır liste fiyatlarını aştığı da gözlemlenmişti.

SATILAN HER 10 ARAÇTAN 9'U 160 KW VE ALTINDA Sıfır otomobil pazarı verileri, tüketicinin tercihini net bir şekilde ortaya koyuyor. 2026 yılının ilk 8 aylık döneminde satılan her 10 elektrikli otomobilden yaklaşık 9'unu 160 kilovat (kW) ve altındaki modeller oluşturdu.

VERGİ FARKI Bu segmentteki satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,3 oranında artış gösterdi. 160 kW altı elektrikli araçların toplam otomobil pazarındaki payı ise yüzde 13,5 seviyesinden yüzde 16,8'e tırmandı. Bu istatistikler, yüzde 25'lik ÖTV avantajından yararlanmak isteyen tüketicilerin pazardaki ağırlığının arttığını doğruluyor. Vergi avantajı ve artan akaryakıt fiyatları karşısında şehir içi kullanımda sağlanan düşük maliyet, bu modellere olan ilgiyi sürekli canlı tutuyor.

Türkiye'de elektrikli otomobillerden alınan ÖTV oranları, matrah değerine bağlı olarak 160 kW motor gücünün altında ise yüzde 25 veya yüzde 55 olarak uygulanıyor. 160 kW motor gücünün üzerindeki modellerdense matrah değerine bağlı olarak yüzde 65 veya yüzde 75 ÖTV alınıyor. Ayrıca her bir modele ÖTV ile birlikte yüzde 20 oranında KDV uygulanıyor.

'PAZARDAKİ BELİRSİZLİKLER AZALIYOR' Araştırma sonuçlarını değerlendiren VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, elektrikli araçların ikinci el değerini belirleyen dinamiklerin artık daha net bir şekilde okunduğunu ifade etti.