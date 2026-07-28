İkinci el otomobilde fiyatlar sıfırı aştı: 1 ilana ceza kesildi, binlerce ilan sırada! İşte kilometre ve fiyat oyunu...

Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtları piyasasında haksız fiyat artışlarını ve yanıltıcı ilanları engellemeye yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Bir vatandaşın sosyal medyadaki şikayeti üzerine harekete geçen bakanlık ekipleri, hem "6 bin kilometre" şartını ihlal eden hem de aracın sıfır liste fiyatının üzerinde rakam talep eden bir işletmeye idari para cezası uyguladı.

KİLOMETRE KURNAZLIĞI

Gündeme gelen olay, bir tüketicinin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile ortaya çıktı. İhbarda yer alan detaylara göre, Resmi web sitesinde kampanyalı satış fiyatı 2 milyon 215 bin TL olan sıfır kilometre bir araç, ikinci el ilan platformunda 2 milyon 395 bin TL fiyatla satışa koyuldu. Mevzuat gereği engelleri aşmak isteyen işletmenin, ilanın resmi kilometre kısmına 6 bin 1 km yazarken, ilan açıklamasında aracın aslında 2 bin 700 km'de olduğunu belirttiği tespit edildi.

OTOMOTİV TİCARETİ DAİRESİ İNCELEMEYİ TAMAMLADI

Konuya ilişkin resmi açıklama, Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan’dan geldi. İddiaların Bakanlığa bağlı Otomotiv Ticareti Dairesi tarafından titizlikle incelendiğini belirten Kaplan, denetimlerin sonucunu şu sözlerle aktardı:

"Yapılan inceleme neticesinde, söz konusu işletmenin kampanyalı satış fiyatının üzerinde satışa yönelik işlem gerçekleştirdiği ve 6.000 km şartı dolmadan ikinci el motorlu kara taşıtının satışına ilişkin mevzuata aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilmiştir."

MEVZUATA AYKIRILIĞA ÇİFTE GEREKÇELİ YAPTIRIM

Bakanlık tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, ilgili işletmeye yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca idari para cezası kesildi. Cezanın gerekçesinde hem aracın kampanya fiyatının üzerinde bir rakama satışa sunulması hem de 6 bin kilometre şartı dolmadan ikinci el olarak ticarete konu edilmesi yer aldı.

Öte yandan, ilan platformlarında tüketicileri yanıltmaya yönelik kilometre bilgisi farklılıklarının da Bakanlık merceğinde olduğu ve elektronik ilanların yakından takip edildiği vurgulandı.

'DENETİMLER KARARLILIKLA SÜRECEK'

Ticaret Bakanlığı'nın haksız kazanç ve yanıltıcı uygulamalarla mücadeleden taviz vermeyeceğinin altını çizen Bekir Kaplan, açıklamasını şu ifadelerle sonlandırdı:

"Tüketicilerimizin ekonomik menfaatlerinin korunması, otomotiv piyasasında adil ve rekabetçi bir ticaret ortamının sağlanması ve yanıltıcı uygulamaların önlenmesi amacıyla Bakanlığımız denetim faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmektedir."

VERİLEN CEZALAR

İkinci el araçların distribütör tarafından belirlenen güncel sıfır liste fiyatının üzerinde bir fiyattan ilana koyulması yasağına karşın bu kuralı ihlal eden satıcılara ilan başına 300 bin TL’ye varan idari para cezası uygulanıyor.

SIFIR VE İKİNCİ ELDE KARMAŞA

Bazı markalar liste fiyatının çok daha altında sıfır otomobil satışı yaparak uyguladıkları büyük indirimler ile müşterileri kendilerine çekebiliyor. Ancak bu durumda hem liste fiyatları anlamını yitiriyor hem de ne kadar indirim alabileceğinden habersiz olan bir kısım alıcı diğerlerine oranla çok daha fazla para ödüyor.

Sıfır otomobil satışlarında bayilerin bazı modeller için liste fiyatının üzerinden yapabildikleri 100 binlerce liralık indirim ikinci elde karmaşa yaratılmasına da sebep oluyor.

İKİNCİ ELDE KİLOMETRE OYUNU

Mevcut durumda ikinci el araç satışı için kullanılan bir internet sitesi incelendiğinde 2025 ve üzeri model yılına ait olup kilometresi 6.001 ile 6100 arasında değişen 2.207 otomobil ilanının; aynı şekilde 3.162 adet suv veya pickup ilanının ve 518 adet minivan - panelvan ilanının olduğu görülüyor.

İlanlar yakından incelendiğinde birçoğunun yine ceza uygulanan ilandaki ile benzer şekilde 6 bin kilometrenin altında olduğuna yönelik şüphe uyandıracak mahiyette fotoğraflar ve açıklamalara sahip olduğu görülüyor.

Ayrıca özellikle bayilerin liste fiyatı üzerinden yaptığı indirimlerle birlikte karşılaştırıldığında yine birçok ilanda fiyatın sıfır modele oranla yüksek olduğu anlaşılıyor.