Karsan'da üst düzey atama

Karsan'dan yapılan açıklamaya göre üst yönetimde görev değişimi yaşandı.

Karsan CEO'su ve Karsan Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Okan Baş, profesyonel yaşamında yeni bir döneme odaklanma kararı doğrultusunda görevlerinden ayrıldı. Baş, son 10 yılda şirketin küresel mobilite markasına dönüşüm sürecine liderlik ederek, şirketin elektrikli ve otonom toplu ulaşım çözümleriyle uluslararası pazarlarda daha görünür ve güçlü bir konuma ulaşmasında rol üstlendi.

Görev süresi boyunca Baş, şirketin küresel mobilite vizyonunun güçlenmesine, dönüşüm stratejisinin hayata geçirilmesine ve sürdürülebilir büyüme yolculuğuna katkı sundu.

Baş'ın görevlerinden ayrılmasının ardından, Kıraça Holding Grup CEO'su ve Karsan Yönetim Kurulu Üyesi Utku Can Ayyarkın, Karsan Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Karsan CEO'su olarak atandı.

Lojistik sektöründe 22 yıllık deneyime sahip Ayyarkın, sahadan başlayarak üst yönetime uzanan liderlik birikimi, operasyonel yetkinliği ve stratejik yönetim deneyimiyle, şirketin yeni döneminde büyüme stratejisine, dönüşüm vizyonuna ve sürdürülebilir yolculuğuna liderlik edecek.

Şirket, Ayyarkın liderliğinde, 60 yıllık mirasından aldığı güçle elektrikli ve otonom mobilite alanında küresel marka olma yolculuğunu büyütmeye, uluslararası pazarlardaki varlığını güçlendirmeye ve sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda ilerlemeye devam edecek.