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Kia'nın yeni modeli Türkiye yollarında: İşte Kia EV2 teknik özellikleri ve fiyatı...
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Kia'nın yeni modeli Türkiye yollarında: İşte Kia EV2 teknik özellikleri ve fiyatı...

13.08.2026 17:43:00
Güncellenme:
cumhuriyet
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Kia'nın yeni modeli Türkiye yollarında: İşte Kia EV2 teknik özellikleri ve fiyatı...

Kia’nın tamamen elektrikli ürün gamının en yeni ve kompakt üyesi EV2, 453 kilometreye varan menzili, modüler iç mekânı ve lansmana özel indirimleriyle Türkiye pazarında satışa sunuldu.

Kia'nın yeni modeli Türkiye yollarında: İşte Kia EV2 teknik özellikleri ve fiyatı...

Kia’nın Avrupa pazarı hedefleri doğrultusunda geliştirdiği yeni B-SUV modeli EV2, Türkiye’deki elektrikli otomobil kullanıcılarıyla buluştu. Markanın tam elektrikli ürün ailesinin en kompakt ve erişilebilir üyesi olan araç, üç farklı donanım seviyesiyle tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

 

Kia'nın yeni modeli Türkiye yollarında: İşte Kia EV2 teknik özellikleri ve fiyatı...

İKİ FARKLI BATARYA VE MENZİL SEÇENEĞİ

Kullanıcıların sürüş alışkanlıklarına göre şekillendirilen EV2, "Standart" ve "Long Range (Uzun Menzilli)" olmak üzere iki farklı batarya mimarisiyle geliyor.

 

Kia'nın yeni modeli Türkiye yollarında: İşte Kia EV2 teknik özellikleri ve fiyatı...

STANDART MENZİL KIA EV2

Kia EV2'nin Standart Menzil versiyonu 42,2 kWh kapasiteli batarya paketiyle donatılırken 107,8 kW (147 beygir) güç üretiyor. Araç, WLTP normlarına göre tek şarjla 317 kilometreye kadar sürüş menzili sunuyor.

Kia'nın yeni modeli Türkiye yollarında: İşte Kia EV2 teknik özellikleri ve fiyatı...

UZUN MENZİL KIA EV2

Kia EV2'nin Uzun Menzil (Long Range) versiyonu daha uzun mesafeler katedenler için geliştirilirken batarya kapasitesi 61 kWh seviyesine sahip. Motor gücü ise 99,5 kW (135 beygir) olarak belirlenmiş. Bu kombinasyon ile otomobilin menzili 453 kilometreye ulaşıyor.

Kia'nın yeni modeli Türkiye yollarında: İşte Kia EV2 teknik özellikleri ve fiyatı...

HIZLI VE ESNEK ŞARJ ÇÖZÜMLERİ

Kia EV2, şarj süreleri konusunda da segmentinin rekabetçi değerlerine imza atıyor.

  • DC Hızlı Şarj: %10’dan %80 doluluk oranına ulaşmak standart bataryada yaklaşık 29 dakika sürerken, 61 kWh’lik daha büyük bataryada bu süre sadece 1 dakika farkla 30 dakika olarak gerçekleşiyor.
  • AC Şarj: Standart donanımda 11 kW AC şarj kapasitesi sunuluyor. Şarj süresini ev veya iş yerinde daha da kısaltmak isteyen kullanıcılar için 22 kW AC şarj seçeneği opsiyonel olarak tercih edilebiliyor.
Kia'nın yeni modeli Türkiye yollarında: İşte Kia EV2 teknik özellikleri ve fiyatı...

KIA EV2 KOMPAKT BOYUTLAR

Kia’nın elektrikli araçlara özel modüler platformu E-GMP üzerinde yükselen EV2, kompakt dış hatlarına rağmen oldukça ferah bir yaşam alanı vadediyor.

  • Ölçüler: Araç 4.060 mm uzunluğa, 1.800 mm genişliğe ve 1.575 mm yüksekliğe sahip. 2.565 mm’lik aks mesafesi ise arka koltuklarda kendi sınıfının standartlarını aşan bir diz ve baş mesafesi sağlıyor.
  • Bagaj Hacmi: Beş kişilik standart oturma düzeninde 362 litre olan bagaj hacmi, pratik kaydırılabilir arka koltuk mekanizması öne doğru çekildiğinde 403 litreye kadar genişleyebiliyor.
Kia'nın yeni modeli Türkiye yollarında: İşte Kia EV2 teknik özellikleri ve fiyatı...

KIA EV2 TEKNOLOJİK İÇ MEKÂN 

Donanım paketlerine göre değişkenlik gösteren özellikler arasında; elektrikli ev aletlerini veya dış cihazları çalıştırmaya yarayan V2L (Vehicle-to-Load) teknolojisi, uzaktan akıllı park asistanı, dijital anahtar, kablosuz (OTA) yazılım güncellemeleri ve kapsamlı sürüş destek asistanları (ADAS) bulunuyor.

 

Kia'nın yeni modeli Türkiye yollarında: İşte Kia EV2 teknik özellikleri ve fiyatı...

KİA EV2 LANSMANA ÖZEL KAMPANYA

Türkiye pazarında satışa çıkan EV2, lansman dönemine özel cazip bir indirim kampanyasıyla alıcılarını bekliyor. Kia, modelin tüm versiyonlarında geçerli olmak üzere 120.000 TL tutarında bir kampanya desteği sağlıyor. 

Kia'nın yeni modeli Türkiye yollarında: İşte Kia EV2 teknik özellikleri ve fiyatı...

KIA EV2 BAŞLANGIÇ FİYATI

Lansmana özel indirimle birlikte Kia EV2'nin başlangıç versiyonu olan 107,8 kW Cool, 1.719.000 TL yerine 1.599.000 TL’lik anahtar teslim fiyatla satın alınabiliyor.

Kia'nın yeni modeli Türkiye yollarında: İşte Kia EV2 teknik özellikleri ve fiyatı...

KIA EV2 FİYAT LİSTESİ

İşte Kia EV2 fiyatları...

EV2 107,8 kW Cool: 1.719.000 TL

EV2 107,8 kW Cool (kampanyalı): 1.599.000 TL

EV2 107,8 kW Elegance: 1.919.000 TL

EV2 107,8 kW Elegance (kampanyalı): 1.799.000 TL

EV2 99,5 kW Elegance Long Range: 2.129.000 TL

EV2 99,5 kW Elegance Long Range (kampanyalı): 1.979.000 TL

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