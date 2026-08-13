Kia'nın yeni modeli Türkiye yollarında: İşte Kia EV2 teknik özellikleri ve fiyatı...

Kia’nın Avrupa pazarı hedefleri doğrultusunda geliştirdiği yeni B-SUV modeli EV2, Türkiye’deki elektrikli otomobil kullanıcılarıyla buluştu. Markanın tam elektrikli ürün ailesinin en kompakt ve erişilebilir üyesi olan araç, üç farklı donanım seviyesiyle tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

İKİ FARKLI BATARYA VE MENZİL SEÇENEĞİ Kullanıcıların sürüş alışkanlıklarına göre şekillendirilen EV2, "Standart" ve "Long Range (Uzun Menzilli)" olmak üzere iki farklı batarya mimarisiyle geliyor.

STANDART MENZİL KIA EV2 Kia EV2'nin Standart Menzil versiyonu 42,2 kWh kapasiteli batarya paketiyle donatılırken 107,8 kW (147 beygir) güç üretiyor. Araç, WLTP normlarına göre tek şarjla 317 kilometreye kadar sürüş menzili sunuyor.

UZUN MENZİL KIA EV2 Kia EV2'nin Uzun Menzil (Long Range) versiyonu daha uzun mesafeler katedenler için geliştirilirken batarya kapasitesi 61 kWh seviyesine sahip. Motor gücü ise 99,5 kW (135 beygir) olarak belirlenmiş. Bu kombinasyon ile otomobilin menzili 453 kilometreye ulaşıyor.

HIZLI VE ESNEK ŞARJ ÇÖZÜMLERİ Kia EV2, şarj süreleri konusunda da segmentinin rekabetçi değerlerine imza atıyor. DC Hızlı Şarj: %10’dan %80 doluluk oranına ulaşmak standart bataryada yaklaşık 29 dakika sürerken, 61 kWh’lik daha büyük bataryada bu süre sadece 1 dakika farkla 30 dakika olarak gerçekleşiyor.

%10’dan %80 doluluk oranına ulaşmak standart bataryada yaklaşık 29 dakika sürerken, 61 kWh’lik daha büyük bataryada bu süre sadece 1 dakika farkla 30 dakika olarak gerçekleşiyor. AC Şarj: Standart donanımda 11 kW AC şarj kapasitesi sunuluyor. Şarj süresini ev veya iş yerinde daha da kısaltmak isteyen kullanıcılar için 22 kW AC şarj seçeneği opsiyonel olarak tercih edilebiliyor.

KIA EV2 KOMPAKT BOYUTLAR Kia’nın elektrikli araçlara özel modüler platformu E-GMP üzerinde yükselen EV2, kompakt dış hatlarına rağmen oldukça ferah bir yaşam alanı vadediyor. Ölçüler: Araç 4.060 mm uzunluğa, 1.800 mm genişliğe ve 1.575 mm yüksekliğe sahip. 2.565 mm’lik aks mesafesi ise arka koltuklarda kendi sınıfının standartlarını aşan bir diz ve baş mesafesi sağlıyor.

Bagaj Hacmi: Beş kişilik standart oturma düzeninde 362 litre olan bagaj hacmi, pratik kaydırılabilir arka koltuk mekanizması öne doğru çekildiğinde 403 litreye kadar genişleyebiliyor.

KIA EV2 TEKNOLOJİK İÇ MEKÂN Donanım paketlerine göre değişkenlik gösteren özellikler arasında; elektrikli ev aletlerini veya dış cihazları çalıştırmaya yarayan V2L (Vehicle-to-Load) teknolojisi, uzaktan akıllı park asistanı, dijital anahtar, kablosuz (OTA) yazılım güncellemeleri ve kapsamlı sürüş destek asistanları (ADAS) bulunuyor.

KİA EV2 LANSMANA ÖZEL KAMPANYA Türkiye pazarında satışa çıkan EV2, lansman dönemine özel cazip bir indirim kampanyasıyla alıcılarını bekliyor. Kia, modelin tüm versiyonlarında geçerli olmak üzere 120.000 TL tutarında bir kampanya desteği sağlıyor.

KIA EV2 BAŞLANGIÇ FİYATI Lansmana özel indirimle birlikte Kia EV2'nin başlangıç versiyonu olan 107,8 kW Cool, 1.719.000 TL yerine 1.599.000 TL’lik anahtar teslim fiyatla satın alınabiliyor.