Kurallara uymayan otomobillere el konuldu: Aralarında Ferrari, Lamborghini gibi modeller de var...

Yayınlanma: 20.08.2024 - 15:23

Güncelleme: 20.08.2024 - 15:23

Polis, Londra'da rahatsız edici sürücülere yönelik bir baskının parçası olarak 60'tan fazla araca el koydu.

Araçların değeri 7.7 milyon dolardı ve aralarında Ferrari, Lamborghini ve McLaren modelleri de vardı.

Yetkililer ayrıca sigorta dolandırıcılığından gerekli özeni göstermeden araç kullanmaya kadar çeşitli suçlardan beş kişiyi tutukladı.

ŞİKÂYETLER ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

İngiltere'deki yetkililer, Westminster sakinlerinin “kötü ya da yüksek hızda seyreden araçlardan şikâyet etmeleri” üzerine Londra'nın merkezine odaklandı.

2 Ağustos'ta başlayan denetimlerle Metropolitan Polisi, Westminster Belediye Meclisi ve Motor Sigortası Bürosu ile birlikte çalıştı. Operasyon sona erdiğinde yetkililer Bentley, Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini ve McLaren modellerinin de aralarında bulunduğu İngiltere'de toplam değeri yaklaşık 6 milyon Euro olan araca el koydu.

Westminster Şehir Konseyi Basın Ofisi tarafından yayımlanan görüntülerde bir Ferrari Purosangue ve Lamborghini Urus'un yanı sıra bir Rolls-Royce Cullinan ve Wraith görülüyor.

SUÇLARI AÇIKLANDI

Suçlar arasında “direksiyon başında cep telefonu kullanmak, emniyet kemeri takmamak ve gerekli özeni göstermeden araç kullanmak” yer aldı.

CADDELER YARIŞ PİSTİ DEĞİL

Metropolitan Polis Özel Müfettişi Geoff Tatman “Bu son derece başarılı operasyon, anti-sosyal araç kullanımı gibi bölge sakinlerini ve turistleri en çok sıkıntıya sokan suçlarla mücadele ettiğimizi kanıtladı” dedi.

Westminster Belediye Meclisi Üyesi Paul Dimoldenberg de bu görüşlere katıldığını ifade ederek “Gece geç saatlerde yollarımızı kendi özel yarış pistleri gibi kullanmanın sorun olmadığını düşünen insanlar Westminster'da hoş karşılanmıyor” dedi.

Dimoldenberg sözlerine şunları da ekledi:

“Bu çocuk yarışçıların gürültü ve tehlikeli sürüşleri genellikle yaz aylarında daha da kötüleşiyor, bu nedenle uygulama çalışmalarından elde edilen bu sonuçları memnuniyetle karşılıyorum.”

İngiltere'de yapılan operasyonlarda sahibinin kim olduğuna bakılmaksızın lüks araçlara el konulması takdir topladı.