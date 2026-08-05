Küresel otomotivde Çin istilası: BYD, Geely ve Chery ilk 10'a damga vurdu! İşte en çok satılan 30 marka...

Çinli otomobil üreticileri, küresel pazardaki ağırlıklarını her geçen gün artırmaya devam ediyor. Çin Binek Otomobil Birliği (CPCA) Genel Sekreteri Cui Dongshu'nun paylaştığı verilere göre, 2026 yılının ilk yarısında üç Çinli şirket, pazar payı bakımından dünyanın en büyük 10 otomobil üreticisi listesine girmeyi başardı.

Analistler, yerli Çin markalarının son on yıl içinde sadece iç pazarda değil, küresel arenada da inanılmaz bir sıçrama yaptığına dikkat çekiyor.

10 YILLIK BÜYÜK DEĞİŞİM Çin otomotiv endüstrisinin bu tarihi başarısının arkasında başı çeken üç marka ve dikkat çeken istatistikleri şöyle:

BYD SATIŞLARI

10 yıl önce (2016'da) küresel pazarda sadece %0,6 paya sahip olan BYD, bugün bu oranı %4,8'e çıkararak 6. sıraya yerleşti. Şirket 2025'te %5,4 ile zirve yapmış olsa da, 2026'nın ilk yarısı iç pazardaki satış düşüşleri nedeniyle biraz daha zorlu geçti. China EV DataTracker verilerine göre şirket, Çin'de yılın ilk yarısında geçen yıla kıyasla %45,9'luk bir düşüş yaşayarak 795.169 araç teslim etti.

GEELY SATIŞLARI 2016 yılında %1,5 pazar payına sahip olan Geely, 2026'nın ilk yarısında %4,6'ya ulaşarak 7. sırayı aldı. Bu başarıda Geely'nin çatısı altında bulunan Volvo, Smart, Polestar, Lotus ve Proton gibi güçlü markaların küresel satışlarının da büyük payı var.

CHERY SATIŞLARI Çin'in en büyük otomobil ihracatçısı konumundaki Chery, Amerikan devi Ford ile aynı pazar payını (%4,1) paylaşarak 9. sıraya yerleşti. Markanın on yıl önceki pazar payı yalnızca %0,8 seviyesindeydi. İlk 10 dışındaki diğer güçlü Çinli üreticiler ise SAIC (11. sıra, %3,7), Changan (17. sıra, %1,9) ve GWM (18. sıra, %1,8) olarak sıralandı.

ZİRVEDE 'GELENEKSEL DEVLER' YERİNİ KORUYOR Çinli markaların hızlı yükselişine rağmen listenin zirvesinde aşina olduğumuz markalar var. Toyota, %11'lik devasa pazar payıyla 2026'nın ilk yarısında da dünyanın en büyük otomobil üreticisi unvanını korudu. Onu %8,1'lik pay ile Alman devi Volkswagen ve %7,6 ile Güney Koreli Kia-Hyundai grubu takip etti.

DÜNYANIN EN BÜYÜK 30 OTOMOBİL ÜRETİCİSİ İşte 2026 ilk yarısında pazar paylarına göre otomobil üreticilerinin küresel sıralaması:

30. Li Auto Pazar payı yüzde 0,4

29. XIAOMI Pazar payı yüzde 0,4

28. SİNOTRUK Pazar payı yüzde 0,4

27. FAW Pazar payı yüzde 0,5

26. GAC Pazar payı yüzde 0,8

25. LEAPMOTOR Pazar payı yüzde 0,8

24. SUBARU Pazar payı yüzde 0,9

23. DONGFENG Pazar payı yüzde 1,1

22. MAHİNDRA Pazar payı yüzde 1,1

21. BAIC Pazar payı yüzde 1,2

20. MAZDA Pazar payı yüzde 1,3

19. TATA Pazar payı yüzde 1,6

18. GWM Pazar payı yüzde 1,8

17. CHANGAN Pazar payı yüzde 1,9

16. TESLA Pazar payı yüzde 2,1

15. MERCEDES-BENZ Pazar payı yüzde 2,3

14. BMW Pazar payı yüzde 2,4

13. HONDA Pazar payı yüzde 3,4

12. SUZUKI Pazar payı yüzde 3,7

11. SAIC Pazar payı yüzde 3,7

10. FORD Pazar payı yüzde 4,1

9. CHERY Pazar payı yüzde 4,1

8. GENERAL MOTORS Pazar payı yüzde 4,5

7. GEELY Pazar payı yüzde 4,6

6. BYD Pazar payı yüzde 4,8

5. RENAULT NİSSAN Pazar payı yüzde 5,4

4. STELLANTIS Pazar payı yüzde 6,0

3. KIA HYUNDAI Pazar payı yüzde 7,6

2. VOLKSWAGEN Pazar payı yüzde 8,1