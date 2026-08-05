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Küresel otomotivde Çin istilası: BYD, Geely ve Chery ilk 10'a damga vurdu! İşte en çok satılan 30 marka...
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Küresel otomotivde Çin istilası: BYD, Geely ve Chery ilk 10'a damga vurdu! İşte en çok satılan 30 marka...

5.08.2026 18:28:00
Güncellenme:
cumhuriyet
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Küresel otomotivde Çin istilası: BYD, Geely ve Chery ilk 10'a damga vurdu! İşte en çok satılan 30 marka...

2026 yılının ilk yarısında küresel otomobil pazarında taşlar yerinden oynadı. Çinli otomobil üreticileri BYD, Geely ve Chery, pazar paylarını rekor seviyede artırarak dünyanın en büyük 10 otomobil üreticisi arasına adını yazdırdı.

Küresel otomotivde Çin istilası: BYD, Geely ve Chery ilk 10'a damga vurdu! İşte en çok satılan 30 marka...

Çinli otomobil üreticileri, küresel pazardaki ağırlıklarını her geçen gün artırmaya devam ediyor. Çin Binek Otomobil Birliği (CPCA) Genel Sekreteri Cui Dongshu'nun paylaştığı verilere göre, 2026 yılının ilk yarısında üç Çinli şirket, pazar payı bakımından dünyanın en büyük 10 otomobil üreticisi listesine girmeyi başardı.

 

Küresel otomotivde Çin istilası: BYD, Geely ve Chery ilk 10'a damga vurdu! İşte en çok satılan 30 marka...

Analistler, yerli Çin markalarının son on yıl içinde sadece iç pazarda değil, küresel arenada da inanılmaz bir sıçrama yaptığına dikkat çekiyor.

 

Küresel otomotivde Çin istilası: BYD, Geely ve Chery ilk 10'a damga vurdu! İşte en çok satılan 30 marka...

10 YILLIK BÜYÜK DEĞİŞİM

Çin otomotiv endüstrisinin bu tarihi başarısının arkasında başı çeken üç marka ve dikkat çeken istatistikleri şöyle:

Küresel otomotivde Çin istilası: BYD, Geely ve Chery ilk 10'a damga vurdu! İşte en çok satılan 30 marka...

BYD SATIŞLARI


10 yıl önce (2016'da) küresel pazarda sadece %0,6 paya sahip olan BYD, bugün bu oranı %4,8'e çıkararak 6. sıraya yerleşti.

Şirket 2025'te %5,4 ile zirve yapmış olsa da, 2026'nın ilk yarısı iç pazardaki satış düşüşleri nedeniyle biraz daha zorlu geçti.

China EV DataTracker verilerine göre şirket, Çin'de yılın ilk yarısında geçen yıla kıyasla %45,9'luk bir düşüş yaşayarak 795.169 araç teslim etti.

Küresel otomotivde Çin istilası: BYD, Geely ve Chery ilk 10'a damga vurdu! İşte en çok satılan 30 marka...

GEELY SATIŞLARI

2016 yılında %1,5 pazar payına sahip olan Geely, 2026'nın ilk yarısında %4,6'ya ulaşarak 7. sırayı aldı.

Bu başarıda Geely'nin çatısı altında bulunan Volvo, Smart, Polestar, Lotus ve Proton gibi güçlü markaların küresel satışlarının da büyük payı var.

Küresel otomotivde Çin istilası: BYD, Geely ve Chery ilk 10'a damga vurdu! İşte en çok satılan 30 marka...

CHERY SATIŞLARI

Çin'in en büyük otomobil ihracatçısı konumundaki Chery, Amerikan devi Ford ile aynı pazar payını (%4,1) paylaşarak 9. sıraya yerleşti. Markanın on yıl önceki pazar payı yalnızca %0,8 seviyesindeydi.

İlk 10 dışındaki diğer güçlü Çinli üreticiler ise SAIC (11. sıra, %3,7), Changan (17. sıra, %1,9) ve GWM (18. sıra, %1,8) olarak sıralandı.

Küresel otomotivde Çin istilası: BYD, Geely ve Chery ilk 10'a damga vurdu! İşte en çok satılan 30 marka...

ZİRVEDE 'GELENEKSEL DEVLER' YERİNİ KORUYOR

Çinli markaların hızlı yükselişine rağmen listenin zirvesinde aşina olduğumuz markalar var.

Toyota, %11'lik devasa pazar payıyla 2026'nın ilk yarısında da dünyanın en büyük otomobil üreticisi unvanını korudu. Onu %8,1'lik pay ile Alman devi Volkswagen ve %7,6 ile Güney Koreli Kia-Hyundai grubu takip etti.

Küresel otomotivde Çin istilası: BYD, Geely ve Chery ilk 10'a damga vurdu! İşte en çok satılan 30 marka...

DÜNYANIN EN BÜYÜK 30 OTOMOBİL ÜRETİCİSİ

İşte 2026 ilk yarısında pazar paylarına göre otomobil üreticilerinin küresel sıralaması:

Küresel otomotivde Çin istilası: BYD, Geely ve Chery ilk 10'a damga vurdu! İşte en çok satılan 30 marka...

30. Li Auto

Pazar payı yüzde 0,4

Küresel otomotivde Çin istilası: BYD, Geely ve Chery ilk 10'a damga vurdu! İşte en çok satılan 30 marka...

29. XIAOMI

Pazar payı yüzde 0,4

Küresel otomotivde Çin istilası: BYD, Geely ve Chery ilk 10'a damga vurdu! İşte en çok satılan 30 marka...

28. SİNOTRUK

Pazar payı yüzde 0,4

Küresel otomotivde Çin istilası: BYD, Geely ve Chery ilk 10'a damga vurdu! İşte en çok satılan 30 marka...

27. FAW

Pazar payı yüzde 0,5

Küresel otomotivde Çin istilası: BYD, Geely ve Chery ilk 10'a damga vurdu! İşte en çok satılan 30 marka...

26. GAC

Pazar payı yüzde 0,8

Küresel otomotivde Çin istilası: BYD, Geely ve Chery ilk 10'a damga vurdu! İşte en çok satılan 30 marka...

25. LEAPMOTOR

Pazar payı yüzde 0,8

Küresel otomotivde Çin istilası: BYD, Geely ve Chery ilk 10'a damga vurdu! İşte en çok satılan 30 marka...

24. SUBARU

Pazar payı yüzde 0,9

Küresel otomotivde Çin istilası: BYD, Geely ve Chery ilk 10'a damga vurdu! İşte en çok satılan 30 marka...

23. DONGFENG

Pazar payı yüzde 1,1

Küresel otomotivde Çin istilası: BYD, Geely ve Chery ilk 10'a damga vurdu! İşte en çok satılan 30 marka...

22. MAHİNDRA

Pazar payı yüzde 1,1

Küresel otomotivde Çin istilası: BYD, Geely ve Chery ilk 10'a damga vurdu! İşte en çok satılan 30 marka...

21. BAIC

Pazar payı yüzde 1,2

Küresel otomotivde Çin istilası: BYD, Geely ve Chery ilk 10'a damga vurdu! İşte en çok satılan 30 marka...

20. MAZDA

Pazar payı yüzde 1,3

Küresel otomotivde Çin istilası: BYD, Geely ve Chery ilk 10'a damga vurdu! İşte en çok satılan 30 marka...

19. TATA

Pazar payı yüzde 1,6

Küresel otomotivde Çin istilası: BYD, Geely ve Chery ilk 10'a damga vurdu! İşte en çok satılan 30 marka...

18. GWM

Pazar payı yüzde 1,8

Küresel otomotivde Çin istilası: BYD, Geely ve Chery ilk 10'a damga vurdu! İşte en çok satılan 30 marka...

17. CHANGAN

Pazar payı yüzde 1,9

Küresel otomotivde Çin istilası: BYD, Geely ve Chery ilk 10'a damga vurdu! İşte en çok satılan 30 marka...

16. TESLA

Pazar payı yüzde 2,1

Küresel otomotivde Çin istilası: BYD, Geely ve Chery ilk 10'a damga vurdu! İşte en çok satılan 30 marka...

15. MERCEDES-BENZ

Pazar payı yüzde 2,3

Küresel otomotivde Çin istilası: BYD, Geely ve Chery ilk 10'a damga vurdu! İşte en çok satılan 30 marka...

14. BMW

Pazar payı yüzde 2,4

Küresel otomotivde Çin istilası: BYD, Geely ve Chery ilk 10'a damga vurdu! İşte en çok satılan 30 marka...

13. HONDA

Pazar payı yüzde 3,4

Küresel otomotivde Çin istilası: BYD, Geely ve Chery ilk 10'a damga vurdu! İşte en çok satılan 30 marka...

12. SUZUKI

Pazar payı yüzde 3,7

Küresel otomotivde Çin istilası: BYD, Geely ve Chery ilk 10'a damga vurdu! İşte en çok satılan 30 marka...

11. SAIC

Pazar payı yüzde 3,7

Küresel otomotivde Çin istilası: BYD, Geely ve Chery ilk 10'a damga vurdu! İşte en çok satılan 30 marka...

10. FORD

Pazar payı yüzde 4,1

Küresel otomotivde Çin istilası: BYD, Geely ve Chery ilk 10'a damga vurdu! İşte en çok satılan 30 marka...

9. CHERY

Pazar payı yüzde 4,1

Küresel otomotivde Çin istilası: BYD, Geely ve Chery ilk 10'a damga vurdu! İşte en çok satılan 30 marka...

8. GENERAL MOTORS

Pazar payı yüzde 4,5

Küresel otomotivde Çin istilası: BYD, Geely ve Chery ilk 10'a damga vurdu! İşte en çok satılan 30 marka...

7. GEELY

Pazar payı yüzde 4,6

Küresel otomotivde Çin istilası: BYD, Geely ve Chery ilk 10'a damga vurdu! İşte en çok satılan 30 marka...

6. BYD

Pazar payı yüzde 4,8

Küresel otomotivde Çin istilası: BYD, Geely ve Chery ilk 10'a damga vurdu! İşte en çok satılan 30 marka...

5. RENAULT NİSSAN

Pazar payı yüzde 5,4

Küresel otomotivde Çin istilası: BYD, Geely ve Chery ilk 10'a damga vurdu! İşte en çok satılan 30 marka...

4. STELLANTIS

Pazar payı yüzde 6,0

Küresel otomotivde Çin istilası: BYD, Geely ve Chery ilk 10'a damga vurdu! İşte en çok satılan 30 marka...

3. KIA HYUNDAI

Pazar payı yüzde 7,6

Küresel otomotivde Çin istilası: BYD, Geely ve Chery ilk 10'a damga vurdu! İşte en çok satılan 30 marka...

2. VOLKSWAGEN

Pazar payı yüzde 8,1

Küresel otomotivde Çin istilası: BYD, Geely ve Chery ilk 10'a damga vurdu! İşte en çok satılan 30 marka...

1. TOYOTA

Zirvenin sahibi olan Toyota'nın pazar payı yüzde 11,0

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