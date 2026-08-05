Küresel otomotivde Çin istilası: BYD, Geely ve Chery ilk 10'a damga vurdu! İşte en çok satılan 30 marka...

Çinli otomobil üreticileri, küresel pazardaki ağırlıklarını her geçen gün artırmaya devam ediyor. Çin Binek Otomobil Birliği (CPCA) Genel Sekreteri Cui Dongshu'nun paylaştığı verilere göre, 2026 yılının ilk yarısında üç Çinli şirket, pazar payı bakımından dünyanın en büyük 10 otomobil üreticisi listesine girmeyi başardı.
Analistler, yerli Çin markalarının son on yıl içinde sadece iç pazarda değil, küresel arenada da inanılmaz bir sıçrama yaptığına dikkat çekiyor.
10 YILLIK BÜYÜK DEĞİŞİM
Çin otomotiv endüstrisinin bu tarihi başarısının arkasında başı çeken üç marka ve dikkat çeken istatistikleri şöyle:
BYD SATIŞLARI
10 yıl önce (2016'da) küresel pazarda sadece %0,6 paya sahip olan BYD, bugün bu oranı %4,8'e çıkararak 6. sıraya yerleşti.
Şirket 2025'te %5,4 ile zirve yapmış olsa da, 2026'nın ilk yarısı iç pazardaki satış düşüşleri nedeniyle biraz daha zorlu geçti.
China EV DataTracker verilerine göre şirket, Çin'de yılın ilk yarısında geçen yıla kıyasla %45,9'luk bir düşüş yaşayarak 795.169 araç teslim etti.
GEELY SATIŞLARI
2016 yılında %1,5 pazar payına sahip olan Geely, 2026'nın ilk yarısında %4,6'ya ulaşarak 7. sırayı aldı.
Bu başarıda Geely'nin çatısı altında bulunan Volvo, Smart, Polestar, Lotus ve Proton gibi güçlü markaların küresel satışlarının da büyük payı var.
CHERY SATIŞLARI
Çin'in en büyük otomobil ihracatçısı konumundaki Chery, Amerikan devi Ford ile aynı pazar payını (%4,1) paylaşarak 9. sıraya yerleşti. Markanın on yıl önceki pazar payı yalnızca %0,8 seviyesindeydi.
İlk 10 dışındaki diğer güçlü Çinli üreticiler ise SAIC (11. sıra, %3,7), Changan (17. sıra, %1,9) ve GWM (18. sıra, %1,8) olarak sıralandı.
ZİRVEDE 'GELENEKSEL DEVLER' YERİNİ KORUYOR
Çinli markaların hızlı yükselişine rağmen listenin zirvesinde aşina olduğumuz markalar var.
Toyota, %11'lik devasa pazar payıyla 2026'nın ilk yarısında da dünyanın en büyük otomobil üreticisi unvanını korudu. Onu %8,1'lik pay ile Alman devi Volkswagen ve %7,6 ile Güney Koreli Kia-Hyundai grubu takip etti.
DÜNYANIN EN BÜYÜK 30 OTOMOBİL ÜRETİCİSİ
İşte 2026 ilk yarısında pazar paylarına göre otomobil üreticilerinin küresel sıralaması:
30. Li Auto
Pazar payı yüzde 0,4
29. XIAOMI
Pazar payı yüzde 0,4
28. SİNOTRUK
Pazar payı yüzde 0,4
27. FAW
Pazar payı yüzde 0,5
26. GAC
Pazar payı yüzde 0,8
25. LEAPMOTOR
Pazar payı yüzde 0,8
24. SUBARU
Pazar payı yüzde 0,9
23. DONGFENG
Pazar payı yüzde 1,1
22. MAHİNDRA
Pazar payı yüzde 1,1
21. BAIC
Pazar payı yüzde 1,2
20. MAZDA
Pazar payı yüzde 1,3
19. TATA
Pazar payı yüzde 1,6
18. GWM
Pazar payı yüzde 1,8
17. CHANGAN
Pazar payı yüzde 1,9
16. TESLA
Pazar payı yüzde 2,1
15. MERCEDES-BENZ
Pazar payı yüzde 2,3
14. BMW
Pazar payı yüzde 2,4
13. HONDA
Pazar payı yüzde 3,4
12. SUZUKI
Pazar payı yüzde 3,7
11. SAIC
Pazar payı yüzde 3,7
10. FORD
Pazar payı yüzde 4,1
9. CHERY
Pazar payı yüzde 4,1
8. GENERAL MOTORS
Pazar payı yüzde 4,5
7. GEELY
Pazar payı yüzde 4,6
6. BYD
Pazar payı yüzde 4,8
5. RENAULT NİSSAN
Pazar payı yüzde 5,4
4. STELLANTIS
Pazar payı yüzde 6,0
3. KIA HYUNDAI
Pazar payı yüzde 7,6
2. VOLKSWAGEN
Pazar payı yüzde 8,1
1. TOYOTA
Zirvenin sahibi olan Toyota'nın pazar payı yüzde 11,0