Makyajlanmış ve gelişmiş HR-V yollara çıkıyor

Yayınlanma: 12.08.2024 - 06:06

Güncelleme: 12.08.2024 - 06:06

Honda’nın makyajlı HR-V e:HEV hibrit modeli, Türkiye yollarına çıkıyor. Yenilenen model, verimli hibrit güç aktarma sistemi ile sürüş kolaylığı sağlarken Honda’nın gelişmiş güvenlik özellikleri ve sürüş destek sistemleri SENSING sürücü ve yolcular için güvenli bir yolculuk deneyimi sunuyor. Honda’nın hibrit modeli HR-V’nin dış tasarımı, yenilenen keskin ön tampon çizgileri ile dikkat çekerken modern ön görünümü güncellendi. Advance donanım seçeneğinden itibaren adaptif far ve aktif dönüş aydınlatması teknolojileri sunulurken, aracın arka tasarımında ise LED aydınlatma şeridi dikkat çekiyor.

İKİ ELEKTRİKLİ MOTOR

Otomobilin iç tasarımda hem sürücü hem de ön yolcunun kablosuz şarj yuvasına erişimini kolaylaştırmak için orta konsol ve alt kısım yeniden düzenlenirken parlak piyano siyah detaylara sahip orta konsol, sade ve ergonomik tasarımıyla iç mekânı tamamlıyor. Trafikte Sürüş Asistanı, 0 kilometreden itibaren direksiyon desteği sunmak üzere iyileştirilirken Style+ donanım seçeneğinde çok açılı kamera sistemi standart olarak sunuluyor.

Honda HR-V e:HEV’de sunulan 1.5 litrelik DOHC i-VTEC benzinli ve iki elektrikli motora sahip hibrit e:HEV güç-aktarma sistemi, makyajlanan modelinde de yakıt tüketimi ve esnek sürüş deneyimi sunmaya devam ediyor. Makyajlı HR-V e:HEV’in Elegance donanım versiyonu 1 milyon 690 bin TL, Advance versiyonu 1 milyon 787 bin TL ve Style+ donanım versiyonu ise 1 milyon 980 bin TL ile Honda bayilerindeki yerini aldı.

TÜRKİYE’DE 1 MİLYON 920 BİN TL’DE SATIŞTA

Türkiye’de yatırım yapacak otomotiv şirketler arasında adı geçen Çinli Chery, ikinci markası Jaecoo ile Türkiye’de yeni bir dönem başlatıyor. Jaecoo J7’nin 4X2 modeli olan Revive, 1 milyon 920 bin lira, 1.6 litrelik benzinli motora sahip olan 4X4 modelinin fiyatı ise 2 milyon 90 bin lira olarak açıklandı.

ZENGİN DONANIM

Jaecoo 7 SUV’un güvenlik donanımı olarak ön, ön orta, ön yan, perde ve sürücü diz hava yastıkları, ön ve arka çarpışma uyarı sistemi, kör nokta uyarı sistemi, trafikte sürüş asistanı, akıllı kaza önleme sistemi, açık kapı uyarı sistemi, aktif acil durum freni ve akıllı hız sabitleme sistemi sunuluyor.

145 beygir güç ve 275 Nm tork üreten 1.6 litre turbo benzinli motor ile donatılan Jaecoo 7, versiyonuna göre ön tekerlere ya da dört tekerleğe birden güç veriyor. SUV’un 4x2’lik versiyonunun 0-100 kilometre hızlanması 10.8 saniye iken 4x4’lik versiyonun 12 saniye. Araç, 7 DCT ıslak çift kavramalı şanzımana sahip. SUV’un birleşik yakıt tüketimi 4x2 için 100 kilometrede 7.5 litre 4x4 için ise 8 litre.