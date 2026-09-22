Otokar, Sakarya'da Mercedes-Benz Conecto'nun seri üretimine başladı

Türk otomotiv sanayisinin öncü şirketlerinden Otokar, 2025 yılında Daimler Buses ve Mercedes-Benz Türk ile hayata geçirdiği stratejik üretim anlaşmasının ilk somut adımını attı. Avrupa pazarındaki artan müşteri talebini karşılamak amacıyla yapılan işbirliği kapsamında, Mercedes-Benz Conecto şehir içi otobüs modelinin seri üretimi Otokar'ın Sakarya'daki fabrikasında başladı.

İLK ARAÇ ALKIŞLARLA BANTTAN İNDİ

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan üretim tesisinde gerçekleştirilen özel törene Otokar CEO'su Aykut Özüner, Daimler Buses CEO'su Till Oberwörder, Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su Heiko Selzam'ın yanı sıra, proje ekipleri, yöneticiler ve fabrika çalışanları katıldı. Liderlerin yaptığı konuşmaların ardından, ortaklığın ilk meyvesi olan seri üretim Mercedes-Benz Conecto hattan indirilerek tanıtıldı.

GLOBAL KALİTE STANDARTLARI SAKARYA'DA UYGULANIYOR

Başarıyla tamamlanan ön seri üretim sürecinin ardından geçilen tam kapasiteli üretim aşamasında, aracın tüm ana bileşenleri ve özel üretim ekipmanları doğrudan Daimler Buses tarafından tedarik ediliyor. Ayrıca Daimler Buses ve Mercedes-Benz Türk mühendisleri, araçların global kalite standartlarına tam uyum sağlaması için üretim süreçlerini sahada bizzat destekliyor.

Şehir içi taşımacılıkta yüksek yolcu kapasitesi ve konfor sunmak üzere tasarlanan Mercedes-Benz Conecto; üç kapılı solo ve dört kapılı körüklü olmak üzere iki farklı gövde tipiyle Sakarya'da hayat buluyor.

"OTOKAR'IN KÜRESEL ÜRETİCİ KİMLİĞİ GÜÇLENİYOR"

Törende konuşan Otokar CEO'su Aykut Özüner, otobüs üretimindeki köklü uzmanlıklarıyla Mercedes-Benz kalitesini tesislerinde buluşturmaktan gurur duyduklarını belirtti. Özüner, "Küresel üretici kimliğimizi daha da güçlendiren bu stratejik ortaklık kapsamında, projeye emek veren tüm ekibin özverisiyle kullanıcı beklentilerini eksiksiz karşılayan araçlar üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Avrupa genelinde otobüslere yönelik talebin güçlü seyrettiğini vurgulayan Daimler Buses CEO'su Till Oberwörder ise "Üretim kapasitemizi, Otokar gibi saygın ve güvenilir bir ortakla artırarak müşterilerimize kesintisiz hizmet sunma kabiliyetimizi güçlendiriyoruz. Ortaklığımız, operasyonlarımızın karlı büyümesine büyük katkı sağlayacak" şeklinde konuştu.

Üretim hazırlıklarında sergilenen takım çalışmasına dikkat çeken Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su Heiko Selzam, seri üretimin tam zamanında ve hedeflenen Mercedes-Benz kalite standartlarında başlamasının önemli bir başarı olduğunu dile getirdi. Selzam, "Bu proje, Daimler Buses üretim ağının esnekliğine katkı sağlarken, Avrupa'daki müşterilerimize bekledikleri güvenilirlikte hizmet sunmamızın da önünü açıyor" ifadelerini kullandı.