Otomotivde 'Avrupa'da üretildi' çıkmazı: İngiltere'den Çinli araçlara ek vergi sinyali

Times gazetesinin haberine göre İngiltere, Pekin yönetiminin devlet sübvansiyonlu otomobillerle iç pazarı doldurduğu yönündeki kaygılar nedeniyle Çin menşeli elektrikli araç ithalatına gümrük vergisi uygulamayı değerlendiriyor.

Haberde, Çinli üreticilerin devlet desteğiyle ürettikleri araçları İngiltere pazarında "damping" yoluyla sattığına dair endişeler öne çıkarıldı. Bu kapsamda Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds'ın Çin menşeli araç ithalatına yönelik uygulanabilecek kapsamlı bir gümrük vergisi paketi hazırladığı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan bir İngiliz hükümet sözcüsü, şu an için Çin menşeli elektrikli araçlara uygulanan bir gümrük vergisi bulunmadığını ifade etti. Sözcü, e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, "Yaklaşımımızın sektörün ve Birleşik Krallık’ın ulusal çıkarlarını yansıtması adına otomotiv sektörüyle yakın işbirliği içinde olmayı sürdürüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

AB'NİN YÜZDE 45'LİK VERGİSİ

Times'ın haberine göre İngiliz bakanlar, Avrupa Birliği'nin Çin menşeli elektrikli otomobillere uyguladığı %45'lik vergiyi eşitlemeye hazır durumda. Bu adımın temel gerekçesi olarak, AB’ye ihracat yapan İngiliz üreticilerin "Made in Europe" (Avrupa'da Üretildi) düzenlemelerinden olumsuz etkilenmesini önlemek gösteriliyor.

Avrupa Birliği'nin yürürlüğe koymayı planladığı "Made in Europe" politikası, birlik genelinde üretilen ürünlere öncelik tanıyarak Çin menşeli parçalara olan bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Ancak bu durum, Avrupa'daki üretim zincirlerine parça tedarik eden ve AB üyesi ülkelere araç satan İngiliz otomobil üreticileri arasında ciddi endişe yaratıyor.

ULUSAL ÇIKARLAR MI, AB POLİTİKASI MI?

Geçtiğimiz ay konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Burnham, önerilen AB kuralları kapsamında İngiltere'nin "güvenilir bir ortak" olarak kabul edilmesi gerektiğini savunmuş ve Birleşik Krallık’ın bu sürecin dışında bırakılmasının yerli otomotiv sektörüne büyük zarar verebileceği uyarısında bulunmuştu.

Financial Times ise Eylül ayında yayımladığı bir haberde, Brüksel'in "Avrupa'da Üretildi" engellerine takılmak istememesi durumunda İngiliz tarafını AB ticaret politikasına daha sıkı uyum sağlamaya ve Çin menşeli araçlara uygulanan gümrük vergilerini artırmaya çağırdığını duyurmuştu.

Öte yandan Times gazetesine konuşan üst düzey hükümet kaynakları, İngiliz bakanların gümrük vergileriyle ilgili nihai kararı verirken otomatik olarak AB’nin adımlarını izlemek yerine, kararın doğrudan İngiltere’nin ulusal çıkarlarına dayandırılması gerektiğine inandıklarını vurguluyor.