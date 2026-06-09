Otomotivde tarihi dönüm noktası: Çin'de en çok satılan ilk 10 modelin hepsi elektrikli! Fiyatları duyanlar inanamadı...

Çin otomotiv pazarından gelen mayıs ayı satış verileri, sektörde tarihi bir kırılma yaşandığını gözler önüne seriyor. Elektrikli araçların gün geçtikçe daha fazla satıldığı ve pazarın mutlak hâkimi konumuna geldiği bu yeni dönemde, en çok satan ilk 10 model arasına tek bir içten yanmalı motorlu (ICE) araç bile giremedi. Nisan ayında Geely Binyue (uluslararası adıyla Coolray), listede 8. sırada yer alarak benzinli araçların tek temsilcisi olmuştu. Ancak mayıs ayı itibarıyla liste tamamen elektrikli ve yeni nesil enerjili araçların (NEV) kontrolüne geçti.

GEELY VE TESLA LİDERLİĞİ ÇEKİYOR Elektrikli araçlara olan devasa talebin faturası satış rakamlarına net bir şekilde yansıdı. Geely'nin uluslararası pazarlara EX2 adıyla sunduğu Geome Xingyuan modeli, mayıs ayında 38.751 adet satarak zirveye yerleşti ve en yakın rakibi Tesla Model Y'ye yaklaşık 10 bin adetlik fark attı. Tesla Model Y ise %25,8'lik güçlü bir toparlanma ile 28.911 adet teslimat gerçekleştirerek ikinci sıraya yerleşti.

XIAOMI'DE DÜŞÜŞ SERİSİ Otomotiv sektörüne hızlı bir giriş yapan teknoloji devi Xiaomi cephesinde ise SU7 modeli, aylık bazda yaşadığı yüzde 10,4'lük hafif düşüşe rağmen 24.023 adetle en çok satan üçüncü model olmayı başardı. Firmanın diğer modeli Xiaomi YU7 ise üst üste beşinci ayında da kan kaybederek 8.736 adetle sınırlı kaldı.

TÜKETİCİ TERCİHİ ARTIK SADECE 'ELEKTRİKLİ' Açıklanan veriler, elektrikli araç pazarının artık sadece bir "alternatif" değil, "tek seçenek" olma yolunda hızla ilerlediğini kanıtlıyor. Listenin ilk beş sırasında yer alan modellerin tamamı yüzde 100 elektrikli (BEV) araçlardan oluşuyor. Altıncı sıradaki BYD Sealion 06'nın 18.856 adetlik toplam satışının bile büyük bir çoğunluğu (14.868 adet) tamamen elektrikli versiyondan gelirken, şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonu (3.988 adet) çok gerilerde kaldı. Tüketicilerin geleneksel yakıtlı araçları terk ederek tamamen elektrikli sürüş deneyimine olan iştahı, otomotiv sektörünün geleceğini bugünden şekillendiriyor.

İŞTE EN ÇOK SATILAN İLK 10 MODEL Çin'de mayıs ayının satış rekortmenleri ve fiyatları ise sırasıyla şöyle oldu...

10. FANG CHENG BAO Tİ7 Mayıs Satışı: 17.510 Nisan (1 Önceki Ay) Satışı: 14.201 Çin Başlangıç Fiyatı: 179.800 Yuan 1 milyon 222 bin 640 TL

9. AİTO M6 Mayıs Satışı: 18.148 Nisan (1 Önceki Ay) Satışı: 3.773 Çin Başlangıç Fiyatı: 259.800 Yuan 1 milyon 766 bin 640 TL

8. SGMW HONGGUANG MİNİ EV Mayıs Satışı: 18.308 Nisan (1 Önceki Ay) Satışı: 13.229 Çin Başlangıç Fiyatı: 44.800 Yuan (2026 yenilenmiş versiyon) 304 bin 640 TL

7. TESLA MODEL 3 Mayıs Satışı: 18.370 Nisan (1 Önceki Ay) Satışı: 2.966 Çin Başlangıç Fiyatı: 235.500 Yuan 1 milyon 601 bin 400 TL

6. BYD SEALİON 06 Mayıs Satışı: 18.856 Nisan (1 Önceki Ay) Satışı: 19.649 Çin Başlangıç Fiyatı: 139.800 Yuan (Şarj edilebilir hibrit başlangıç paketi) 950 bin 640 TL

5. Lİ AUTO İ6 Mayıs Satışı: 20.878 Nisan (1 Önceki Ay) Satışı: 21.024 Çin Başlangıç Fiyatı: 249.800 Yuan 1 milyon 698 bin 640 TL

4. LEAPMOTOR A10 (B03X) Mayıs Satışı: 22.306 Nisan (1 Önceki Ay) Satışı: 14.372 Çin Başlangıç Fiyatı: 65.800 Yuan 447 bin 440 TL

3. XİAOMİ SU7 Mayıs Satışı: 24.023 Nisan (1 Önceki Ay) Satışı: 26.826 Çin Başlangıç Fiyatı: 215.900 Yuan 1 milyon 468 bin 120 TL

2. TESLA MODEL Y Mayıs Satışı: 28.911 Nisan (1 Önceki Ay) Satışı: 22.990 Çin Başlangıç Fiyatı: 249.900 Yuan 1 milyon 699 bin 320 TL