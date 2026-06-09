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Otomotivde tarihi dönüm noktası: Çin'de en çok satılan ilk 10 modelin hepsi elektrikli! Fiyatları duyanlar inanamadı...
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Otomotivde tarihi dönüm noktası: Çin'de en çok satılan ilk 10 modelin hepsi elektrikli! Fiyatları duyanlar inanamadı...

9.06.2026 18:12:00
Güncellenme:
Savaşkan İskefli
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Otomotivde tarihi dönüm noktası: Çin'de en çok satılan ilk 10 modelin hepsi elektrikli! Fiyatları duyanlar inanamadı...

Otomotiv sektöründe elektrikliye talep hız kesmiyor. Çin’de içten yanmalı motorlar dönemi resmen kapandı, mayıs ayında ilk 10 sıranın tamamı elektrikli araçların oldu. Çin'de en çok satılan araçların fiyatları da dikkat işte. İşte tüm ayrıntılar...

Otomotivde tarihi dönüm noktası: Çin'de en çok satılan ilk 10 modelin hepsi elektrikli! Fiyatları duyanlar inanamadı...

Çin otomotiv pazarından gelen mayıs ayı satış verileri, sektörde tarihi bir kırılma yaşandığını gözler önüne seriyor. Elektrikli araçların gün geçtikçe daha fazla satıldığı ve pazarın mutlak hâkimi konumuna geldiği bu yeni dönemde, en çok satan ilk 10 model arasına tek bir içten yanmalı motorlu (ICE) araç bile giremedi. Nisan ayında Geely Binyue (uluslararası adıyla Coolray), listede 8. sırada yer alarak benzinli araçların tek temsilcisi olmuştu. Ancak mayıs ayı itibarıyla liste tamamen elektrikli ve yeni nesil enerjili araçların (NEV) kontrolüne geçti.

Otomotivde tarihi dönüm noktası: Çin'de en çok satılan ilk 10 modelin hepsi elektrikli! Fiyatları duyanlar inanamadı...

GEELY VE TESLA LİDERLİĞİ ÇEKİYOR

Elektrikli araçlara olan devasa talebin faturası satış rakamlarına net bir şekilde yansıdı. Geely'nin uluslararası pazarlara EX2 adıyla sunduğu Geome Xingyuan modeli, mayıs ayında 38.751 adet satarak zirveye yerleşti ve en yakın rakibi Tesla Model Y'ye yaklaşık 10 bin adetlik fark attı. Tesla Model Y ise %25,8'lik güçlü bir toparlanma ile 28.911 adet teslimat gerçekleştirerek ikinci sıraya yerleşti.

Otomotivde tarihi dönüm noktası: Çin'de en çok satılan ilk 10 modelin hepsi elektrikli! Fiyatları duyanlar inanamadı...

XIAOMI'DE DÜŞÜŞ SERİSİ

Otomotiv sektörüne hızlı bir giriş yapan teknoloji devi Xiaomi cephesinde ise SU7 modeli, aylık bazda yaşadığı yüzde 10,4'lük hafif düşüşe rağmen 24.023 adetle en çok satan üçüncü model olmayı başardı. Firmanın diğer modeli Xiaomi YU7 ise üst üste beşinci ayında da kan kaybederek 8.736 adetle sınırlı kaldı.

Otomotivde tarihi dönüm noktası: Çin'de en çok satılan ilk 10 modelin hepsi elektrikli! Fiyatları duyanlar inanamadı...

TÜKETİCİ TERCİHİ ARTIK SADECE 'ELEKTRİKLİ'

Açıklanan veriler, elektrikli araç pazarının artık sadece bir "alternatif" değil, "tek seçenek" olma yolunda hızla ilerlediğini kanıtlıyor. Listenin ilk beş sırasında yer alan modellerin tamamı yüzde 100 elektrikli (BEV) araçlardan oluşuyor.

Altıncı sıradaki BYD Sealion 06'nın 18.856 adetlik toplam satışının bile büyük bir çoğunluğu (14.868 adet) tamamen elektrikli versiyondan gelirken, şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonu (3.988 adet) çok gerilerde kaldı. Tüketicilerin geleneksel yakıtlı araçları terk ederek tamamen elektrikli sürüş deneyimine olan iştahı, otomotiv sektörünün geleceğini bugünden şekillendiriyor.

Otomotivde tarihi dönüm noktası: Çin'de en çok satılan ilk 10 modelin hepsi elektrikli! Fiyatları duyanlar inanamadı...

İŞTE EN ÇOK SATILAN İLK 10 MODEL

Çin'de mayıs ayının satış rekortmenleri ve fiyatları ise sırasıyla şöyle oldu...

Otomotivde tarihi dönüm noktası: Çin'de en çok satılan ilk 10 modelin hepsi elektrikli! Fiyatları duyanlar inanamadı...

10. FANG CHENG BAO Tİ7

Mayıs Satışı: 17.510

Nisan (1 Önceki Ay) Satışı: 14.201

Çin Başlangıç Fiyatı: 179.800 Yuan

1 milyon 222 bin 640 TL

Otomotivde tarihi dönüm noktası: Çin'de en çok satılan ilk 10 modelin hepsi elektrikli! Fiyatları duyanlar inanamadı...

9. AİTO M6

Mayıs Satışı: 18.148

Nisan (1 Önceki Ay) Satışı: 3.773

Çin Başlangıç Fiyatı: 259.800 Yuan

1 milyon 766 bin 640 TL

Otomotivde tarihi dönüm noktası: Çin'de en çok satılan ilk 10 modelin hepsi elektrikli! Fiyatları duyanlar inanamadı...

8. SGMW HONGGUANG MİNİ EV

Mayıs Satışı: 18.308

Nisan (1 Önceki Ay) Satışı: 13.229

Çin Başlangıç Fiyatı: 44.800 Yuan (2026 yenilenmiş versiyon)

304 bin 640 TL

Otomotivde tarihi dönüm noktası: Çin'de en çok satılan ilk 10 modelin hepsi elektrikli! Fiyatları duyanlar inanamadı...

7. TESLA MODEL 3

Mayıs Satışı: 18.370

Nisan (1 Önceki Ay) Satışı: 2.966

Çin Başlangıç Fiyatı: 235.500 Yuan

1 milyon 601 bin 400 TL

Otomotivde tarihi dönüm noktası: Çin'de en çok satılan ilk 10 modelin hepsi elektrikli! Fiyatları duyanlar inanamadı...

6. BYD SEALİON 06

Mayıs Satışı: 18.856

Nisan (1 Önceki Ay) Satışı: 19.649

Çin Başlangıç Fiyatı: 139.800 Yuan (Şarj edilebilir hibrit başlangıç paketi)

950 bin 640 TL

Otomotivde tarihi dönüm noktası: Çin'de en çok satılan ilk 10 modelin hepsi elektrikli! Fiyatları duyanlar inanamadı...

5. Lİ AUTO İ6

Mayıs Satışı: 20.878

Nisan (1 Önceki Ay) Satışı: 21.024

Çin Başlangıç Fiyatı: 249.800 Yuan

1 milyon 698 bin 640 TL

Otomotivde tarihi dönüm noktası: Çin'de en çok satılan ilk 10 modelin hepsi elektrikli! Fiyatları duyanlar inanamadı...

4. LEAPMOTOR A10 (B03X)

Mayıs Satışı: 22.306

Nisan (1 Önceki Ay) Satışı: 14.372

Çin Başlangıç Fiyatı: 65.800 Yuan

447 bin 440 TL

Otomotivde tarihi dönüm noktası: Çin'de en çok satılan ilk 10 modelin hepsi elektrikli! Fiyatları duyanlar inanamadı...

3. XİAOMİ SU7

Mayıs Satışı: 24.023

Nisan (1 Önceki Ay) Satışı: 26.826

Çin Başlangıç Fiyatı: 215.900 Yuan

1 milyon 468 bin 120 TL

Otomotivde tarihi dönüm noktası: Çin'de en çok satılan ilk 10 modelin hepsi elektrikli! Fiyatları duyanlar inanamadı...

2. TESLA MODEL Y

Mayıs Satışı: 28.911

Nisan (1 Önceki Ay) Satışı: 22.990

Çin Başlangıç Fiyatı: 249.900 Yuan

1 milyon 699 bin 320 TL

Otomotivde tarihi dönüm noktası: Çin'de en çok satılan ilk 10 modelin hepsi elektrikli! Fiyatları duyanlar inanamadı...

1. GEELY XİNGYUAN (EX2)

Mayıs Satışı: 38.751

Nisan (1 Önceki Ay) Satışı: 34.727

Çin Başlangıç Fiyatı: 68.800 Yuan

467 bin 840 TL

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