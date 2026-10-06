Renault'dan üretimi artırma kararı: Akaryakıt zirve yaptı, elektrikli satışları rekor kırdı

Renault Grubu CEO’su François Provost, cumartesi günü yaptığı açıklamada önümüzdeki beş yıl içinde Fransa’da elektrikli araçlara ve daha uygun fiyatlı otomobillere 10 milyar Euro'dan fazla yatırım yapacaklarını duyurdu.

France Inter radyosuna verdiği röportajda konuşan Provost, son beş yıl içinde endüstriyel altyapılarını tamamen elektrikli araçlara dönüştürmek amacıyla Fransa'ya 13 milyar avro yatırdıklarını hatırlattı. Provost, sosyal ve siyasi koşulların uygun olması halinde önümüzdeki beş yıllık süreçte de elektrikli araçlara ve otomobilleri daha erişilebilir kılmaya yönelik 10 milyar Euro'dan fazla yeniden yatırım yapacaklarını belirtti.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI REKOR SEVİYEDE

Fransa'da elektrikli otomobil pazarı Eylül ayında tarihi bir seviyeye ulaştı. İran savaşının başlamasının ardından tırmanan yakıt fiyatlarının da etkisiyle elektrikli otomobiller, Eylül ayında ülkedeki yeni araç tescil işlemlerinin %42’sini oluşturarak rekor kırdı.

2026 ÜRETİM HEDEFİ

Fransa'daki fabrikalarda üretim hacminin arttığına dikkat çeken Renault Grubu CEO’su François Provost, tesislerde eskisinden daha fazla araç üretildiğini vurguladı. 2025 yılında Fransa’da 500.000 adet otomobil ürettiklerini belirten Provost, elektrikli araçların yaygınlaşması sayesinde 2026 yılında üretimi en az %25 oranında artıracaklarını ifade etti.