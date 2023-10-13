Satış rekoru bekleniyor: Yüzde 42.3 indirimle 600 bin liranın altındaki modeller

Yayınlanma: 13.10.2023 - 10:27

Güncelleme: 13.10.2023 - 10:31

Türkiye'deki içten yanmalı motorlu binek otomobil modellerinde ÖTV yüzde 80 ve KDV yüzde 20 olarak toplam en az yüzde 116 olarak uygulanıyor. Motor hacmine göre bu oran 284'e kadar çıkıyor. Ancak pick-up'larda yani Ford Ranger, Volkswagen Amarok ve Toyota Hilux gibi modellerde motor hacmine bakılmaksızın bu vergi toplamı yüzde 24.8 olarak uygulanıyor. Arada tam 91.2'lik fark bulunuyor. Yani vergisiz fiyatı 500 bin TL olan 1.6 litre ya da altında motor hacmine sahip araçlar 1 milyon 80 bin liraya yine vergisiz 500 bin TL olan pick-up'lar ise vergilerle 624 bin TL'ye geliyor. Böylece pick-up'lar yüzde 42.3 daha uygun fiyata satışa çıkmış oluyor. Bir başka deyişle binek modeller pick-up'lara oranla yüzde 73.3 daha pahalıya satılıyor.

Türkiye'de satılan pick-up'lar büyük motorları ile ortalama yakıt tüketimi konusunda düşük verilere sahip değiller. Ayrıca şehiriçinde büyük cüsseleri nedeniyle kullanım kolaylığı sunamıyorlar ve Motorlu Taşıtlar Vergisi de motor hacimleri nedeniyle 1.6 litre ve altındaki araçlara oranla oldukça yüksek.

Bu devasa modellerden ayrılan modellerse dünyanın pek çok bölgesinde satılıyor. Ancak bu modeller Türkiye'de satışa sunulmuyor ve kesinlikle gelmeleri halinde çok fazla talep olacağına şüphe yok. İşte o modellerden yalnızca ikisi...

VOLKSWAGEN SAVEIRO

Volkswagen'e ait olan Saverio belki 4 kapılı bir versiyona sahip değil ancak 5 kişinin yolculuk yapmasına imkân tanıyor. Ayrıca kullanılan turbo beslemeli olmayan motoru ve manuel şanzımanıyla birlikte aracın oldukça uygun bir fiyata üretilmesi mümkün oluyor. Tabii ki otomatik ve turbo beslemeli seçenekleri de mevcut.

POLO SAVERIO KARŞILAŞTIRMASI

Volkswagen'in 922 bin 800 Türk Lirası liste fiyatına sahip Polo modelinde aracın vergisiz fiyatı 425 bin 400 lirayken, 340 bin 320 TL ÖTV, 153 bin 144 TL de KDV alınıyor. MTV ve ruhsat işlem bedelleriyle de 3 bin 933 TL daha satış fiyatına ekleniyor.

Volkswagen Saveiro'nun oldukça yakın bir üretim maliyetine sahip olduğu düşünülen Polo ile aynı fiyata Türkiye'ye gelmesi durumunda büyük fark ortaya çıkıyor. Vergisiz fiyatı 425 bin 400 lira olarak düşünülen Saveiro'da fiyat ÖTV ve KDV ile 530 bin 899 liraya çıkacak, MTV ve ruhsat işlem bedelleri de eklenince 535 bin lira civarında Volkswagen fiyat listesine dahil olmasını mümkün kılınacaktır.

DACIA DUSTER OROCH

Diğer örnek ise Türkiye'de hem arazi hem de şehiriçi kullanımında özellikle fiyat performans ölçekli olarak oldukça sevilen Dacia Duster. Duster'da da Polo ile benzer şekilde KDV ve ÖTV toplam oranı yüzde 116 olarak uygulanıyor ancak bu orandan muaf olmasını sağlayacak bir kardeşi var. Maalesef bu model de Türkiye'de satışa sunulmuyor. Modelin adı Dacia Duster Oroch ya da Renault Oroch olarak satışa sunulduğu pazara göre değişiklik gösteriyor. Şu anda Dacia Duster'ın başlangıç fiyatı resmi sitesinde 985 bin lira, dizel en uygun model ise 1 milyon 82 bin lira. Duster Oroch'un gelmesi durumunda ise nispeten düşük vergilerle dizel versiyonun ise 650 bin liranın altında bir fiyatla listeye girmesi mümkün gözüküyor.

Otomobil sektöründe faaliyet gösteren firmaların bu vergi oranlarındaki farklılığı değerlendirmesi durumunda bu ve benzeri pick-up modelleri çok büyük olasılıkla satış rekorları kıracaktır.