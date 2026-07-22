Sıcak havalarda yolda kalmayın: Araç sahiplerini büyük masraftan kurtaracak yaz bakım rehberi

Araç sahipleri genellikle sadece günlük sürüş sırasında fark edilen sorunlara odaklansa da aşırı sıcaklar, araç bileşenlerini gizliden gizliye zorluyor. Beklenmedik arızaların ve yüksek maliyetli masrafların önüne geçmek için yağ seviyesi, sıvı kaçakları, soğutma sistemi, fren performansı ve akü durumunun yola çıkmadan önce detaylıca incelenmesi gerekiyor. Yapılan tüm bakım işlemlerinin kayıt altında tutulması ise aracın geçmişini takip etmeyi ve gelecekteki ihtiyaçları planlamayı kolaylaştırıyor.
YAZLIK ARAÇ BAKIMINDA KRİTİK ADIMLAR
Lastik Ömrü ve Basınç Kontrolü
Sıcak asfaltta ve uzun mesafeli sürüşlerde lastiklerin durumu hayati önem taşıyor. Mevsime uygun olmayan veya kullanım ömrünü tamamlamış lastikler, diş derinliği yeterli görünse dahi ciddi performans kayıplarına yol açıyor. Doğru lastik basıncı; yol tutuşunu artırırken, fren mesafesini kısaltıyor ve yakıt verimliliğini doğrudan etkiliyor.
Görüş Alanı ve Aydınlatma
Yaz yolculukları öncesinde camlardaki çatlakların ve farların kondisyonunun gözden geçirilmesi gerekiyor. Görüş alanını daraltan hasarların onarılması ve farların gece sürüşleri için maksimum aydınlatma performansına getirilmesi, güvenli sürüşün temel kuralları arasında yer alıyor.
Güneşe Karşı Kozmetik ve İç Mekân Koruması
Mekanik aksam kadar aracın iç ve dış kozmetiği de sıcak havalara ve yoğun güneş ışınlarına karşı savunmasız kalıyor. Alınması gereken başlıca önlemler şunlar:
- Boya Koruması: Küçük çizik ve göçüklerin zamanında onarılması ve boya yüzeyine ultraviyole (UV) korumalı uygulamalar yapılması aracın orijinalliğini koruyor.
- Yüzey Bakımı: Deri ve suni deri koltukların çatlamaması için koruyucu ürünlerle desteklenmesi ve park halindeyken mutlaka ön cam güneşliği kullanılması gerekiyor.
- Isı Riski: Kabin içi sıcaklıkların 60-70 derecelere çıkabildiği yaz aylarında; araç içerisinde çakmak, basınçlı sprey (deodorant) ve elektronik cihaz gibi ısıya duyarlı ve patlama tehlikesi olan eşyalar kesinlikle bırakılmamalı.