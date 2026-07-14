Sıfır araba heyecanı kursaklarında kaldı: BYD'nin 2026 modelleri 2025 çıktı!

Yeni bir araba sahibi olmanın mutluluğu, Avustralya'daki 1.265 BYD müşterisi için oldukça kısa sürdü. Müşteriler, büyük bir heyecanla teslim aldıkları "2026 model" araçlarının aslında 2025 yılında üretim bandından indiğini fark edince büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Son dönemde Avustralya pazarında büyük bir ivme yakalayan Çinli otomobil devi BYD, yaşanan bu krizin ardından milyonlarca dolara mâl olabilecek bir telafi programı açıkladı.

HATA NASIL ORTAYA ÇIKTI?

BYD yetkililerinin açıklamasına göre ortada müşterileri kandırmaya yönelik bilinçli bir hamle yok. Sorunun tamamen şirket içi bir "idari hatadan" kaynaklandığı belirtiliyor. Araçların fabrikadan çıkış tarihleri, BYD'nin müşteri sistemlerine ve satış belgelerine yanlış girildi. Oysa resmi devlet kayıtlarında araçların 2025 üretimi olduğu açıkça görülüyordu.

BYD Avustralya Halkla İlişkiler Müdürü Paul Ellis de yaptığı açıklamada, “Bu sadece idari bir hataydı, kesinlikle bir aldatmaca yoktu” diyerek durumun masum bir yanlışlık olduğunun altını çizdi.

ARAÇLARDA SORUN YOK AMA İKİNCİ EL DEĞERİ DÜŞEBİLİR

Etkilenen Atto 3 EV, Sealion SUV ve Shark pickup modellerinde mekanik hiçbir kusur bulunmuyor. Araçlar tamamen Avustralya standartlarına uygun, garantileri geçerli ve sorunsuz çalışıyor. Ancak sorun kâğıt üzerinde başlıyor. Araçların resmi üretim yılının bir yıl eski olması, müşterilerin gelecekte bu arabaları satmak istediklerinde daha düşük fiyat teklifleri almalarına (ikinci el değerinin düşmesine) neden olabilir.

BYD'DEN MÜŞTERİLERE ÜÇ FARKLI ÇÖZÜM YOLU

BYD, başlangıçta müşterilere sadece 1.100 Avustralya Doları (yaklaşık 763 ABD Doları) değerinde bir tazminat teklif etmişti. Ancak durumun ciddiyeti anlaşılınca şirket geri adım attı ve çok daha kapsamlı seçenekler sundu. Yanlış tarihli araca sahip müşteriler şu üç seçenekten birini tercih edebilecek.

Tam Para İadesi: Aracı iade edip ödedikleri tüm parayı geri almak.

Sıfır Araçla Değişim: Mevcut araçlarını verip, aynı fiyata fabrikadan yeni çıkmış gerçek bir 2026 model araçla takas yapmak (Eğer aracı alırken bir kampanya varsa, bu kampanya yeni araç için de geçerli sayılacak).

Tazminatı Kabul Etmek: Mevcut 2025 model aracı kullanmaya devam edip, şirketin ilk teklifi olan 1.100 dolarlık tazminatı almak.

BYD MARKA İMAJI

Nisan, Mayıs ve Haziran 2026 döneminde Avustralya'da Ford, Kia ve Hyundai gibi devleri geride bırakarak Toyota'nın ardından en çok satan ikinci marka konumuna yükselen BYD, altın çağını yaşıyor. Üretim tarihi hatası basit bir yanlışlık olsa da böyle bir olayın yaşanmış olması ve şirketin ilk başta düşük bir tazminat önermesi, markanın güvenilirliği açısından küçük de olsa bir pürüz yaratmış gibi görünüyor. Şirket şimdi, sunduğu cazip çözümlerle müşterilerinin gönlünü alarak bu süreci en az hasarla atlatmayı hedefliyor.