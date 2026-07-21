Sıfır otomobilde dev kampanya: İşte 5 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi veren markalar

Sıfır otomobil pazarında satışların yavaşlamasıyla birlikte markalar, tüketicileri cezbetmek için art arda yeni fırsatlar sunmaya başladı. Fiyat indirimlerinin yanı sıra araç almak isteyenlerin en çok araştırdığı konu şüphesiz yüzde 0 faizli kredi imkânları oldu. 100 bin liradan başlayıp 5 milyon liraya kadar ulaşan geniş bir yelpazede sunulan bu destekler, sıfır araç hayali kuranlar için önemli bir fırsat penceresi açıyor.

İşte faizsiz ve düşük faizli kredi veren otomobil markaları ve taksit seçenekleri...

KIA FAİZSİZ KREDİ SEÇENEKLERİ KIA, sıfır kilometre otomobil alımlarında müşterilerine 100 bin liraya kadar kredi için 12 ay vade ve yüzde 0 faiz imkanı veriyor.

DACİA FAİZSİZ KREDİ SEÇENEKLERİ Dacia modellerinde, 150 bin liraya kadar olan kredi kullanımlarında 6 ay vade ve yüzde 0 faiz uygulanıyor.

RENAULT FAİZSİZ KREDİ SEÇENEKLERİ Renault, yeni araç alımlarında tüketicilere 200 bin liraya kadar yüzde 0 faiz ve 6 ay vade fırsatı sunuyor.

HYUNDAİ KREDİ SEÇENEKLERİ Hyundai, sıfır kilometre araç kampanyası kapsamında 250 bin liraya kadar 12 ay vadeli krediyi yüzde 0,99 faiz oranıyla kullandırıyor.

CİTROEN FAİZSİZ KREDİ SEÇENEKLERİ Citroen modellerini tercih edenler için 300 bin liraya kadar 12 ay vade ve yüzde 0 faiz avantajı bulunuyor.

CUPRA FAİZSİZ KREDİ SEÇENEKLERİ Cupra, sıfır araç alımlarında müşterilerine 300 bin liraya kadar 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği sağlıyor.

FİAT FAİZSİZ KREDİ SEÇENEKLERİ Fiat, kampanyası dahilinde 300 bin liraya kadar kredi taleplerinde 12 ay vade ve yüzde 0 faiz avantajı sunuyor.

FORD FAİZSİZ KREDİ SEÇENEKLERİ Ford markalı sıfır araçlarda, 300 bin liraya kadar 6 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkanı bulunuyor.

SUZUKİ FAİZSİZ KREDİ SEÇENEKLERİ Suzuki, müşterilerine 300 bin liraya kadar 6 ay vade ile yüzde 0 faizli kredi kampanyası sunuyor.

NİSSAN FAİZSİZ KREDİ SEÇENEKLERİ Nissan modellerinde, 600 bin liraya kadar kredi kullanımlarında 12 ay vadeli yüzde 0 faiz imkanı sağlanıyor.

OPEL KREDİ SEÇENEKLERİ Opel, yeni araç kampanyasında 600 bin liraya kadar kredi için 12 ay vade ve yüzde 1,89 faiz seçeneği sunuyor.

MG FAİZSİZ KREDİ SEÇENEKLERİ MG, sıfır araç alımlarında 700 bin liraya kadar olan kredilerde 6 ay vade ve yüzde 0 faiz oranı uyguluyor.

SKODA FAİZSİZ KREDİ SEÇENEKLERİ Skoda, 1 milyon liraya kadar yüksek kredi taleplerinde 6 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi avantajı bulunduruyor.

BYD FAİZSİZ KREDİ SEÇENEKLERİ BYD, 1 milyon liraya kadar yüksek kredi taleplerinde 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi avantajı bulunduruyor.

TOYOTA FAİZSİZ KREDİ SEÇENEKLERİ Toyota modellerini tercih edenler için 1,5 milyon liraya kadar 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi avantajı sunuluyor.

AUDİ FAİZSİZ KREDİ SEÇENEKLERİ Audi, lüks segmentteki araçları için 2 milyon liraya kadar 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçenekleri sağlıyor.

TOGG KREDİ SEÇENEKLERİ Türkiye'nin yerli otomobili Togg, 1 milyon 500 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi seçeneği ile 2 milyon 475 bin lira kredi tutarı için 48 ay vade ve yüzde 3,25 faiz oranı avantajı sunuyor.