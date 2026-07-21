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Sıfır otomobilde dev kampanya: İşte 5 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi veren markalar
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Sıfır otomobilde dev kampanya: İşte 5 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi veren markalar

21.07.2026 10:41:00
Güncellenme:
cumhuriyet
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Sıfır otomobilde dev kampanya: İşte 5 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi veren markalar

Sıfır km otomobil piyasasında satışları canlandırmak isteyen dev markalar, 5 milyon TL’ye varan limitlerle yüzde 0 faizli kredi desteklerini devreye aldı. İşte yeni bir araç sahibi olmak isteyenler için düşükten yükseğe marka marka güncel kredi kampanyaları...

Sıfır otomobilde dev kampanya: İşte 5 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi veren markalar

Sıfır otomobil pazarında satışların yavaşlamasıyla birlikte markalar, tüketicileri cezbetmek için art arda yeni fırsatlar sunmaya başladı.

Fiyat indirimlerinin yanı sıra araç almak isteyenlerin en çok araştırdığı konu şüphesiz yüzde 0 faizli kredi imkânları oldu.

100 bin liradan başlayıp 5 milyon liraya kadar ulaşan geniş bir yelpazede sunulan bu destekler, sıfır araç hayali kuranlar için önemli bir fırsat penceresi açıyor.

 

Sıfır otomobilde dev kampanya: İşte 5 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi veren markalar

İşte faizsiz ve düşük faizli kredi veren otomobil markaları ve taksit seçenekleri...

Sıfır otomobilde dev kampanya: İşte 5 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi veren markalar

KIA FAİZSİZ KREDİ SEÇENEKLERİ

KIA, sıfır kilometre otomobil alımlarında müşterilerine 100 bin liraya kadar kredi için 12 ay vade ve yüzde 0 faiz imkanı veriyor.

Sıfır otomobilde dev kampanya: İşte 5 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi veren markalar

DACİA FAİZSİZ KREDİ SEÇENEKLERİ

Dacia modellerinde, 150 bin liraya kadar olan kredi kullanımlarında 6 ay vade ve yüzde 0 faiz uygulanıyor.

Sıfır otomobilde dev kampanya: İşte 5 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi veren markalar

RENAULT FAİZSİZ KREDİ SEÇENEKLERİ

Renault, yeni araç alımlarında tüketicilere 200 bin liraya kadar yüzde 0 faiz ve 6 ay vade fırsatı sunuyor.

Sıfır otomobilde dev kampanya: İşte 5 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi veren markalar

HYUNDAİ KREDİ SEÇENEKLERİ

Hyundai, sıfır kilometre araç kampanyası kapsamında 250 bin liraya kadar 12 ay vadeli krediyi yüzde 0,99 faiz oranıyla kullandırıyor.

 

Sıfır otomobilde dev kampanya: İşte 5 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi veren markalar

CİTROEN FAİZSİZ KREDİ SEÇENEKLERİ

Citroen modellerini tercih edenler için 300 bin liraya kadar 12 ay vade ve yüzde 0 faiz avantajı bulunuyor.

Sıfır otomobilde dev kampanya: İşte 5 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi veren markalar

CUPRA FAİZSİZ KREDİ SEÇENEKLERİ

Cupra, sıfır araç alımlarında müşterilerine 300 bin liraya kadar 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği sağlıyor.

Sıfır otomobilde dev kampanya: İşte 5 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi veren markalar

FİAT FAİZSİZ KREDİ SEÇENEKLERİ

Fiat, kampanyası dahilinde 300 bin liraya kadar kredi taleplerinde 12 ay vade ve yüzde 0 faiz avantajı sunuyor.

Sıfır otomobilde dev kampanya: İşte 5 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi veren markalar

FORD FAİZSİZ KREDİ SEÇENEKLERİ

Ford markalı sıfır araçlarda, 300 bin liraya kadar 6 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkanı bulunuyor.

 

Sıfır otomobilde dev kampanya: İşte 5 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi veren markalar

SUZUKİ FAİZSİZ KREDİ SEÇENEKLERİ

Suzuki, müşterilerine 300 bin liraya kadar 6 ay vade ile yüzde 0 faizli kredi kampanyası sunuyor.

 

Sıfır otomobilde dev kampanya: İşte 5 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi veren markalar

NİSSAN FAİZSİZ KREDİ SEÇENEKLERİ

Nissan modellerinde, 600 bin liraya kadar kredi kullanımlarında 12 ay vadeli yüzde 0 faiz imkanı sağlanıyor.

Sıfır otomobilde dev kampanya: İşte 5 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi veren markalar

OPEL KREDİ SEÇENEKLERİ

Opel, yeni araç kampanyasında 600 bin liraya kadar kredi için 12 ay vade ve yüzde 1,89 faiz seçeneği sunuyor.

 

Sıfır otomobilde dev kampanya: İşte 5 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi veren markalar

MG FAİZSİZ KREDİ SEÇENEKLERİ

MG, sıfır araç alımlarında 700 bin liraya kadar olan kredilerde 6 ay vade ve yüzde 0 faiz oranı uyguluyor.

 

Sıfır otomobilde dev kampanya: İşte 5 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi veren markalar

SKODA FAİZSİZ KREDİ SEÇENEKLERİ

Skoda, 1 milyon liraya kadar yüksek kredi taleplerinde 6 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi avantajı bulunduruyor.

Sıfır otomobilde dev kampanya: İşte 5 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi veren markalar

BYD FAİZSİZ KREDİ SEÇENEKLERİ

BYD, 1 milyon liraya kadar yüksek kredi taleplerinde 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi avantajı bulunduruyor.

Sıfır otomobilde dev kampanya: İşte 5 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi veren markalar

TOYOTA FAİZSİZ KREDİ SEÇENEKLERİ

Toyota modellerini tercih edenler için 1,5 milyon liraya kadar 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi avantajı sunuluyor.

 

Sıfır otomobilde dev kampanya: İşte 5 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi veren markalar

AUDİ FAİZSİZ KREDİ SEÇENEKLERİ

Audi, lüks segmentteki araçları için 2 milyon liraya kadar 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçenekleri sağlıyor.

Sıfır otomobilde dev kampanya: İşte 5 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi veren markalar

TOGG KREDİ SEÇENEKLERİ

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, 1 milyon 500 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi seçeneği ile 2 milyon 475 bin lira kredi tutarı için 48 ay vade ve yüzde 3,25 faiz oranı avantajı sunuyor.

Sıfır otomobilde dev kampanya: İşte 5 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi veren markalar

BMW FAİZSİZ KREDİ SEÇENEKLERİ

BMW, sıfır araç piyasasındaki en yüksek limitli kampanyalardan birine imza atarak 5 milyon liraya kadar 5 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veriyor.

İlgili Konular: #otomobil #otomotiv #Kredi #sıfır araba

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