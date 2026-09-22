Sınırlı üretim Ford Puma ST-Line Black Edition Türkiye’de: İşte fiyatı ve özellikleri

Ford Türkiye, sevilen B-SUV modeli Puma’nın ürün gamını sportif hatları ve zengin donanımıyla öne çıkan ST-Line Black Edition versiyonuyla genişletti. Ford Otosan’ın Romanya'daki Craiova fabrikasında sınırlı sayıda üretilen bu özel seri; hibrit motor teknolojisini, gelişmiş sürüş destek sistemlerini ve markanın motor sporları mirasından ilham alan dinamik tasarım detaylarını tek potada eritiyor.

‘FANTASTİK KIRMIZI’ VE SPORTİF SİYAH DETAYLAR

Yalnızca 'Fantastik Kırmızı' gövde rengiyle satışa sunulan model, kontrast yaratan siyah detaylarıyla güçlü bir karakter sergiliyor. Kaput ve gövde boyunca uzanan siyah şeritler, siyah tavan, ayna kapakları ve geniş arka spoiler aracın dinamik duruşunu destekliyor. ST serisi esintileri taşıyan ön ve arka tamponlara; gövde rengi marşpiyeller, siyah ön ızgara, LED ön farlar ve 18 inç siyah alüminyum alaşım jantlar eşlik ediyor.

HİBRİT MOTOR TEKNOLOJİSİ

Puma ST-Line Black Edition’ın kalbinde, 125 PS güç ve 170 Nm tork üreten 1,0 litrelik EcoBoost Hibrit (mHEV) motor görev yapıyor. 7 ileri otomatik şanzımanla eşleştirilen bu ünite, aracın 0'dan 100 km/s hıza 9,6 saniyede ulaşmasını sağlıyor. Sürücülere Normal, EKO, Sport ve Kaygan olmak üzere 4 farklı sürüş modu seçeneği standart olarak sunuluyor.

İÇ MEKAN VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ

İç mekanda ST-Line serisinin imzası niteliğindeki kırmızı dikişli kumaş koltuklar ve sürücü odaklı 12,8 inç dijital gösterge paneli dikkat çekiyor. Orta konsolda yer alan 12 inçlik SYNC4 bilgi-eğlence sistemi, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteğiyle güncel bağlantı ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılıyor. Ayrıca anahtarsız çalıştırma sistemi ve bagaj zemininde ekstra 80 litrelik su geçirmez saklama alanı yaratan Ford MegaBox günlük kullanımı kolaylaştırıyor.

Güvenlik tarafında ise model oldukça cömert. Geri görüş kamerası, ön ve arka park sensörleri, hız kontrol sistemi, şerit takip asistanı ve yaya/bisiklet algılama özellikli Gelişmiş Çarpışma Önleme Yardımcısı aracın standart sürüş destek donanımları arasında yer alıyor.

Sınırlı üretim Ford Puma ST-Line Black Edition, 1.998.700 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıyla Türkiye genelindeki müşterilerle buluşuyor.