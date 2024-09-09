SUV XC90 ve elektrikli SUV EX90 dikkat çeken özelliklerle görücüye çıktı: Daha yeni daha modern
Volvo Cars‘ın en çok satan modeli olan amiral gemisi SUV modeli XC90 ve yedi koltuklu, tamamen elektrikli yeni SUV’u EX90 tanıtıldı. XC90’ın plug-in hybrid versiyonu, WLTP test sonuçlarına göre tek şarjla 70 kilometreden fazla elektrikli menzil sunarak her zaman B planı sunan rahat bir elektrikli sürüş deneyimi sağlıyor.
Yeni ve daha modern dış tasarım, modelin görünümünü daha da güçlü hale getiriyor. Yeni model daha yüksek çözünürlüklü ve daha büyük merkezi bilgi-eğlence ekranı, mevcut kullanıcı deneyimini iyileştirirken yeni özellikler, uygulamalar ve kablosuz yazılım güncellemeleri sürücülere daha zengin bir dünyanın kapılarını aralıyor.
Tamamen elektrikli bir altyapı platformu üzerinde geliştirilen EX90, WLTP standartlarına göre, tek bir şarjla 600 kilometreye menzili sunuyor ve 30 dakikadan kısa sürede yüzde 10’dan yüzde 80’e kadar şarj olabiliyor.
Bu yılın son çeyreği ile 2025’in ilk çeyreği arasında ise diğer pazarlara ulaştırılması hedeflenen yeni model için Türkiye’deki satış planları doğrultusunda tüm hazırlıkları devam ediyor.
Etiketler: #volvo #elektrikli #elektrikli suv
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