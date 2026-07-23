Tesla'nın kârı ikinci çeyrekte düştü

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 2026 yılının nisan-haziran dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin toplam geliri ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 26 artarak 28,2 milyar dolara ulaştı. Tesla, 2025'in aynı döneminde 22,5 milyar dolar gelir elde etmişti.

HİSSE SENEDİNDE DÜŞÜŞ

Elektrikli otomobil üreticisinin net kârı ise ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 5 azalarak 1,11 milyar dolara geriledi. Şirket, geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,17 milyar dolar net kâr bildirmişti.

Tesla'nın geçen yılın ikinci çeyreğinde 40 sent olan düzeltilmiş hisse başına kârı, bu yılın aynı döneminde 33 sente geriledi.

Şirketin bu dönemde kârı, beklentilerin altında kalırken geliri beklentileri aştı.

TESLA ARAÇ SATIŞ ADEDİ

Yapay zeka, otonom sürüş ve üretim altyapısına yönelik yatırımlarını artıran Tesla'nın bu dönemdeki sermaye harcamaları yıllık yüzde 142 artışla 5,79 milyar dolara yükselirken, serbest nakit akışı eksi 1,09 milyar dolar olarak kaydedildi.

Tesla, 2 Temmuz'da yaptığı açıklamada, bu yılın ikinci çeyreğinde 451 bin 758 araç ürettiğini ve küresel teslimatlarının yıllık bazda yüzde 25 artışla 480 bin 126'ya ulaştığını duyurmuştu.