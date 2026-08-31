TOGG'un yeni modeli T6X'i tanıtıldı: Fiyat ve teslimat tarihi belli oldu

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, markanın yeni modeli T6X'e ilişkin merak edilen ayrıntıları paylaştı. T10X ve T10F'in ardından geliştirilen T6X'in daha geniş kitlelere ulaşması hedeflenirken, aracın mevcut modellere göre daha erişilebilir bir fiyatla satışa sunulmasının planlandığı belirtildi.

Tosyalı, T6X için talep toplama sürecinin önümüzdeki haziran ayında başlamasının, ay sonundan itibaren ise ilk araçların kullanıcılara teslim edilmesinin öngörüldüğünü söyledi.

T6X DAHA UYGUN FİYATLI OLACAK

T6X'in geliştirilme sürecinde erişilebilirliğin ön planda tutulduğunu belirten Tosyalı, yeni modelin TOGG teknolojisini daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırmayı amaçladığını ifade etti.

Tosyalı, şu değerlendirmeyi yaptı:

T10X ve T10F'den sonra T6X'i özellikle geliştirdik ki, neredeyse şu anki cari fiyatlara göre çok çok daha hesaplı. Amacımız, daha geniş kitlelerin TOGG teknolojisine ulaşmasını sağlamak. Bu doğrultuda, kullanıcılarımızın alım gücünü destekleyecek uygun kampanya süreçlerimiz de olacak.

TOGG T6X İÇİN HAZİRAN TARİHİ VERİLDİ

Yeni modelin satış ve teslimat takvimine ilişkin de bilgi veren Tosyalı, T6X'in önümüzdeki Haziran ayında talep toplamaya başlayabileceğini söyledi.

Tosyalı, “Önümüzdeki Haziran ayında talep toplamaya başlarız. Haziran ayı sonundan itibaren de kullanıcılarımıza araçlarımızı sevk etmeye, yani yollarda T6X'leri görmeye başlayacağız” dedi.

TOGG T6X'İN FİYATI NE KADAR OLACAK?

T6X'in 1 milyon 300 bin TL bandında bir fiyatla satışa sunulup sunulmayacağı sorusunu da yanıtlayan Tosyalı, yılın başında açıkladıkları hedeflerde herhangi bir değişiklik olmadığını belirtti.

Tosyalı, “Ben onu bu yılın başında bir mülakatımda söylemiştim. O günden bu yana stratejimizde ve hedeflerimizde bir değişiklik yok. T6X'i bu rekabetçi fiyat seviyelerinde sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

TOGG'un kompakt sınıftaki yeni temsilcisi olması beklenen T6X'in, özellikle şehir içi kullanımda daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşması hedefleniyor.

'ARAÇ SAYISI ARTTIKÇA MALİYET OPTİMİZASYONUNA GİRİYORUZ'

TOGG yatırımının yalnızca kısa vadeli kârlılık hedefiyle yapılmadığını vurgulayan Tosyalı, şirketin başlangıçtan itibaren geniş bir otomotiv ve teknoloji ekosistemi oluşturmayı hedeflediğini söyledi.

Üretim arttıkça araç başına düşen yatırım maliyetinin daha kabul edilebilir seviyelere geldiğini belirten Tosyalı, TOGG'un model sayısını ve kullanıcı kitlesini artırarak maliyet optimizasyonu sağlamayı sürdürdüklerini ifade etti.

TRUGO YATIRIMLARI DEVAM EDECEK

TOGG'un şarj markası Trugo'ya ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Tosyalı, elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte şarj altyapısına yönelik yatırımların sürdürülmesinin zorunlu olduğunu söyledi.

Tosyalı, Trugo'nun özellikle elektrikli araç kullanıcılarının şarj istasyonu kaygısını azaltmada öncü rol üstlendiğini belirterek yatırımların devam edeceğini ifade etti.

Araç sayısının artmasıyla birlikte şarj altyapısının da üretimin önünde büyümesi gerektiğini kaydeden Tosyalı, Trugo'nun sektördeki yatırımlarını sürdüreceğini dile getirdi.

AVRUPA PAZARINDA BANKACILIK SİSTEMİYLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Yurtdışı yatırımlarına da değinen Tosyalı, geçen yıl Almanya pazarına açıldıklarını hatırlattı. Almanya'da beklediklerinden daha yüksek ilgiyle karşılaştıklarını belirten Tosyalı, Avrupa'daki araç finansman sisteminin Türkiye'den farklı olduğunu söyledi.

Tosyalı, araç satışlarını destekleyecek finansman modelleri konusunda Almanya'daki bankacılık sistemiyle görüşmelerin sürdüğünü aktardı.

TOGG'a yönelik farklı ülkelerden de talep aldıklarını belirten Tosyalı, Almanya tercihinde ülkedeki Türk nüfusunun yoğunluğunun önemli bir etken olduğunu ifade etti.

YENİ YERLİ OTOMOBİL MARKALARI ZENGİNLİK

Yeni yerli otomobil girişimlerinin TOGG için bir tehdit olarak görülmemesi gerektiğini belirten Tosyalı, Türkiye otomotiv pazarının farklı markalar ve segmentler için yeterince büyük olduğunu söyledi.

Yeni girişimlerin otomotiv sektöründeki rekabeti ve endüstriyel dönüşüm ekosistemini güçlendireceğini ifade eden Tosyalı, yerli otomobil markalarının sayısının artmasının sektör açısından olumlu olduğunu dile getirdi.