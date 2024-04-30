Yayınlanma: 30.04.2024 - 11:46

Güncelleme: 30.04.2024 - 11:46

Şirketten yapılan açıklamaya göre Görme Engelsiz Marka (EyeBrand) sertifikasına sahip bir şirket olarak Toyota, sesli simülasyon teknolojisi ile web sayfasını görme engelliler için erişilebilir hale getirdi.

Aynı zamanda 'beyaz baston' kullanımını anlatan sesli yönlendirme serisi ile görme engellilerin hayatını kolaylaştıran Beyaz Baston Projesi’ni hayata geçirdi. Böylece Toyota, 3. kez 'Eyebrand Ödülü'nün sahibi oldu. Düzenlenen törende bu anlamlı ödül şirket adına Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş Pazarlama Direktörü Özge Zengil'e takdim edildi.

Toyota, 7'den 77'ye herkesin özgürce hareket ettiği bir dünya için herkesi kapsayan mobilite çözümleri üzerinde çalışmalar yapıyor.

'Mobilsen Özgürsün' mottosuyla herkes için mobilite özgürlüğü sağlamayı amaç edinen şirket, en küçüğünden en büyüğüne tüm bireylerin dünya üzerinde özgürce hareket etmelerini sağlayacak yüksek teknolojiye sahip ürünlerin toplumun hizmetine sunulmasını hedefliyor.

Toyota, Özel Olimpiyatlar Avrupa-Avrasya ile geçtiğimiz üç yıl boyunca gerçekleştirilen kapsayıcı iş birliğini 2025 sonuna kadar uzattı ve Özel Olimpiyatlar'ın, özel çocukların ve yetişkin sporcuların yaşama katılması için dünya çapında bir hareket olarak öne çıkmasına destek veriyor.