Toyota'dan dev geri çağırma: Yarım milyon araç risk altında

Amerika Birleşik Devletleri'nde otomotiv güvenliğini denetleyen Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), kritik güvenlik uyarılarının sürücüye ulaşmasını engelleyen bir gösterge paneli arızası nedeniyle geniş çaplı bir geri çağırma kararı alındığını duyurdu. Salı günü yapılan resmi açıklamaya göre, kaza ve yaralanma riskini doğrudan artıran bu teknik sorun sebebiyle ülke genelinde 508 bin 354 araç geri çağrılıyor.

GERİ ÇAĞRILAN MODEL

Geri çağırma programı, Toyota'nın en çok tercih edilen modellerinden biri olan Camry Hybrid'in 2025 ve 2026 model yıllarına ait belirli versiyonlarını kapsıyor.

NHTSA'nın konuya ilişkin değerlendirmesinde, araç çalıştırıldığı esnada gösterge paneli ekranında meydana gelen sistem arızasının sürüş güvenliğini tehlikeye attığı vurgulandı. Söz konusu arıza; dörtlü flaşörler, sinyal lambaları, emniyet kemeri uyarı sistemi ve akıllı anahtar hatırlatıcısı gibi hayati önem taşıyan güvenlik bilgilerinin devre dışı kalmasına veya ekrana yansımamasına neden oluyor. Sürücünün bu kritik bildirimlerden mahrum kalmasının, trafikteki kaza riskini önemli ölçüde artırdığı belirtiliyor.

ÜCRETSİZ GÜNCELLEME

Kararın ardından Toyota yönetimi, sorunun çözümü için harekete geçti. NHTSA tarafından paylaşılan bilgilere göre, geri çağırma kapsamındaki araçların sahipleri yetkili servislere yönlendirilecek ve gösterge panelinde arızaya yol açan ekran yazılımı, Toyota bayileri tarafından tamamen ücretsiz bir şekilde güncellenecek.