Trafik kazalarında yeni dönem: Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi 1 Eylül'de başlıyor!

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), vatandaşların trafik kazaları sonrası hasar ihbarlarını tek noktadan yapmasını sağlayacak olan "Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi (OHİM)" uygulamasının detaylarını açıkladı. 1 Eylül'de başlayacak yeni sistem, trafik sigortalarındaki reformların en önemli adımı olacak.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından kurulan Alo 193 hattı, vatandaşın kaza sonrasında hakkına daha hızlı ve güvenli ulaşmasını hedefliyor.

SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK? VATANDAŞA NE FAYDA SAĞLAYACAK?

Tüm sigorta şirketleriyle entegre çalışacak olan sistem sayesinde vatandaşların hayatı şu şekilde kolaylaşacak:

Tek Numaradan İhbar:

Kaza sonrasında farklı şirketlerin numaralarını aramaya gerek kalmadan, sadece Alo 193 üzerinden ortak bildirim yapılabilecek.

Kaza sonrasında farklı şirketlerin numaralarını aramaya gerek kalmadan, sadece Alo 193 üzerinden ortak bildirim yapılabilecek. Yetkisiz Aracılara Son:

Vatandaşları mağdur eden yetkisiz ve hukuka aykırı hasar takip aracılarının önüne geçilecek. Sigortalı ile sigorta şirketi doğrudan muhatap olacak.

Vatandaşları mağdur eden yetkisiz ve hukuka aykırı hasar takip aracılarının önüne geçilecek. Sigortalı ile sigorta şirketi doğrudan muhatap olacak. Şirketlerin Rolü Değişmiyor:

Alo 193, sadece bir "ortak başvuru mecraı" olarak hizmet verecek. İhbar yapıldıktan sonra hasar değerlendirmesi, eksper ataması ve tazminat ödemesi süreçlerini yine her sigorta şirketinin kendi uzman kadrosu yönetecek.

'BÜTÜNCÜL BİR REFORMUN PARÇASI'

TSB'den yapılan açıklamada; son dönemde devreye alınan standart hasar hesaplama yöntemleri, araç değer kaybının doğrudan dosyaya eklenmesi ve akıllı eksper atama sisteminin "Alo 193 OHİM" ile tamamlandığı vurgulandı.

Adalet Bakanlığı ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ile işbirliği içinde yürütülen bu sistemle, sigorta sektörüne duyulan güvenin artırılması ve vatandaşın tazminat süreçlerine en kolay şekilde erişmesi amaçlanıyor.