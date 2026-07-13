Türk mühendis adaylarından Avrupa'da otonom sürüş başarısı

Polonya'nın Kamien Sląski kentindeki Silesia Ring pistinde 24-28 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Shell Eco-marathon Avrupa & Afrika 2026'da, Avrupa'nın en iyi üniversite ve teknik enstitülerinden katılan 128 takım, "en az enerji tüketenin" kazandığı prestijli yarışta teknolojik sınırları zorladı. Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı ekstrem koşullar nedeniyle jürinin yarış süresini ve mesafesini kısaltmak zorunda kaldığı etkinlikte, İtalya'dan Torino Politeknik Üniversitesi'ni (Politecnico di Torino) temsil eden Team H2politO takımı elde ettiği derecelerle yarışmaya damga vurdu.

OTONOM SÜRÜŞTE TÜRK İMZASI

Zorlu hava koşullarına rağmen üç farklı kategoride derece elde eden 34 kişilik ekibin başarısında, otonom sürüş (sürücüsüz araç) teknolojilerindeki gelişim büyük ilgi gördü. Bu kritik departmanda yazılım ve sistem geliştirme süreçlerinde aktif rol oynayan Türk öğrenciler Erdeniz Eşmeli, Efe Bartu Topçu, Batuhan Efe Sipahican ve Melih Uçar, takımlarının “Otonom Sürüş” kategorisinde Avrupa 3.'sü olmasında başrol oynadı. Türk öğrencilerin katkılarıyla geliştirilen JUNO isimli araç, üç ana makro sektörden oluşan zorlu Otonom Sürüş parkurunda büyük bir başarı sergiledi. Takım tarafından geliştirilen algoritmalar sayesinde araç; yol takibi ve planlaması (path planning), dur tabelası tespiti ile tam otonom dur-kalk ve engellerden kaçınma (obstacle avoidance) görevlerinde yüksek bir güvenilirlik gösterdi. İlk iki sektörü kusursuz tamamlayan JUNO, finaldeki yarışma sunumlarında gösterdiği teknik gelişimle de jüriden büyük övgü toplayarak Otonom Sürüş kategorisinde podyuma çıkmayı başardı.

CARELLO’DAN TÜRK ÖĞRENCİLERE ÖVGÜ

Takımın akademik danışmanı Prof. Massimiliana Carello, mühendislik eğitiminin önemine ve Türk öğrencilerin takımdaki kritik rolüne şu sözlerle dikkat çekti: "Öğrencilerin H2politO gibi takımlara katılımı, mühendislik eğitiminde temel bir katma değeri temsil ediyor. Bu, öğrenmenin sadece teoriyle sınırlı kalmadığı, tasarım, deney ve gerçek sorunlarla yüzleşme yoluyla geliştiği somut bir deneyimsel öğrenme örneğidir. Uluslararası rekabetçi bir ortamda çalışmak, öğrencilerin teknik ve çapraz becerilerini pekiştirmelerine olanak tanırken, aynı zamanda otonomi, işbirliği yeteneği ve tasarım farkındalığı geliştirmelerini de sağlıyor. Bu yıl yarışmada Team H2politO ile birlikte üniversitemizden Otonom Sürüş ve Sosyal Medya Bölümünde yer alan dört Türk öğrencimiz de vardı: Otonom sürüş yazılımının geliştirilmesi ve uygulanmasında aktif rol oynayarak JUNO aracıyla podyuma ulaşılmasında önemli bir katkı sağlayan Erdeniz Eşmeli, Efe Bartu Topçu, Batuhan Efe Sipahican ve Melih Uçar. Takımımız sadece teknik yetkinliklerin değil, her şeyden önce insanların ve geleceğin mühendislerinin entegrasyonunun her zaman harika bir örneğidir."

DİĞER KATEGORİLERDE DE ÜSTÜN BAŞARI

Sadece 32 kg ağırlığında karbon fiber monokok gövdeye sahip olan IDRAzephyrus prototipi, bu yıl aracın ana sistemlerini kapsayan önemli bir teknik evrim geçirdi. Hem kütleyi azaltmak hem de virajlarda araç dengesini artırmak için direksiyon ve bazı mekanik bileşenler yeniden tasarlandı. Aracın arka kısmının yeni aerodinamik konfigürasyonu, uygun şekilde tasarlanmış hava giriş kanalları sayesinde genel verimliliği artırmanın yanı sıra yakıt hücresinin çalışmasını da iyileştirdi. Buna paralel olarak takım, yeni nesil elektronik kartlar geliştirdi ve araç dinamiği ile telemetri simülasyon modellerini optimize etti. Tüm bu yeniliklerin entegrasyonu, enerji verimliliğini önemli ölçüde artırarak IDRAzephyrus'un geçen yıla göre elde ettiği sonuçları geliştirmesini sağladı, pistteki yüksek güvenilirliğini kanıtladı ve araca 812 km/m³ tüketimle Avrupa 3.'lüğünü getirdi.

Eş zamanlı olarak Mesafe ve Otonom Sürüş yarışmalarında mücadele eden İçten Yanmalı JUNO Şehir Konsepti aracı (karbon fiber monokok ve 50 cc biyoetanol içten yanmalı motor) için de çifte zorluk ve büyük bir memnuniyet yaşandı. İki farklı yarışmanın paralel olarak yürütülmesinin zorluğuna rağmen araç pistte büyük ilerlemeler kaydetti; nitekim tüketim yarışında JUNO, geçen yılki 199 km/L olan tüketim değerini mevcut 237 km/L seviyesine çıkararak sonuçlarını büyük ölçüde geliştirdi ve kategorisinde Avrupa 4.'lüğünü elde etti.

Team H2politO Takım Lideri Pietro Casarano ise elde edilen gurur verici tabloyu şu sözlerle özetledi: "Shell Eco-Marathon 2026'daki bu başarı, aylarca süren fedakarlıkları ve takımın her bir üyesinin özverisini ödüllendiriyor. Birlik olmuş bir grup öğrencinin, Avrupa'nın en büyük eğitim kurumlarına meydan okuyabilecek kapasitede teknolojiler tasarladığını görmek inanılmaz bir duyguydu. Takım çalışmasının ve Torino Politeknik'te doğup büyüyen zekanın ne kadar değerli olduğunu sahada kanıtladık."