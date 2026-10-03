Türkiye'de elektrikli araç sayısı 465 bini aştı: Şarj altyapısında planlama dönemi

Türkiye'de elektrikli araç (EV) pazarı büyümesini sürdürüyor. 2025 yılı sonunda 373 bin seviyesinde olan toplam elektrikli araç sayısı, 2026’nın ilk yedi ayında 91 binden fazla artarak 465 bine ulaştı. Bu artışla birlikte trafikteki elektrikli araç parkı yaklaşık yüzde 25 oranında genişledi.

Şarj ağı operatörü Voltgo’nun İş Geliştirme ve Strateji Direktörü Ali Çelebi, sektördeki son verileri değerlendirdi. Elektrikli araçların günlük ulaşımda kullanımının yaygınlaştığını belirten Çelebi; işletme maliyetleri, batarya teknolojileri ve erişilebilir şarj imkanlarının talebi doğrudan etkilediğini ifade etti.

ŞARJ SOKETİ SAYISI 47 BİNİ BULDU

EPDK verilerine göre Temmuz 2026 itibarıyla Türkiye genelinde yaklaşık 20 bini DC (hızlı) ve 26 bini AC olmak üzere toplam 47 bin şarj soketi bulunduğunu aktaran Çelebi, odağın nicelikten niteliğe kayması gerektiğini söyledi. Kullanıcıların şarj noktalarına erişim ve güvenilirlik beklentisine değinen Çelebi, her noktaya yüksek güçlü cihaz kurmak yerine karayollarında altyapı kapasitesine uygun lokasyon optimizasyonunun yapılmasının daha verimli olacağını belirtti.

EKOSİSTEMİN GELİŞİMİ VE ÜRETİM HEDEFLERİ

Togg’un pazara girişinin araç, yazılım ve altyapı süreçlerinin eş zamanlı ilerlemesinde rol oynadığını kaydeden Çelebi, yerli üretim ayağındaki hedeflerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"2025 yılında 110 adet olan üretim kapasitemizi 250 adede çıkardık. 2026 yılı sonu itibarıyla bu sayıyı 400 cihaza ulaştırmayı planlıyoruz. Önümüzdeki iki yıllık süreçte toplam yüzde 250 oranında bir büyüme hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz."