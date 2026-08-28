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Uçak motorundan elektrikli geleceğe: BMW 2 milyon barajını aştı
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Uçak motorundan elektrikli geleceğe: BMW 2 milyon barajını aştı

28.08.2026 17:35:00
Güncellenme:
cumhuriyet
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Uçak motorundan elektrikli geleceğe: BMW 2 milyon barajını aştı

Alman otomotiv devi BMW, elektrikli dönüşüm stratejisinin meyvelerini topluyor. İki milyonuncu elektrikli otomobilini İspanya'da teslim eden marka, Avrupa'daki yüzde 38'lik satış artışı ve iX3 modelinin gördüğü yoğun taleple elektrikli otomobil pazarındaki pazar payını hızla genişletiyor.

Uçak motorundan elektrikli geleceğe: BMW 2 milyon barajını aştı

1916 yılında Münih'te bir uçak motoru üreticisi olarak temelleri atılan ve ilerleyen on yıllarda ürettiği ikonik modellerle premium otomobil pazarının zirvesine yerleşen BMW, otomotiv endüstrisinin elektrikli dönüşümünde de tarihi bir kilometre taşını geride bıraktı. 

Uçak motorundan elektrikli geleceğe: BMW 2 milyon barajını aştı

2013 yılında devrim niteliğindeki i3 modeliyle elektrikli mobiliteye ilk ciddi adımını atan Bavyeralı üretici, aradan geçen 13 yılın ardından dünya çapında iki milyonuncu tamamen elektrikli (BEV) otomobilini sahibine teslim etti.

Uçak motorundan elektrikli geleceğe: BMW 2 milyon barajını aştı

REKOR BMW I5'LE GELDİ

Almanya'nın Dingolfing fabrikasındaki banttan inerek İspanya'daki bir müşteriye teslim edilen bu dönüm noktası niteliğindeki araç, bir i5 M60 xDrive oldu. Şarj edilebilir hibrit (PHEV) modeller de hesaba katıldığında, markanın elektrifikasyon stratejisinin başlangıcından bu yana ulaştığı toplam satış rakamı 3,5 milyonu buldu. 

 

Uçak motorundan elektrikli geleceğe: BMW 2 milyon barajını aştı

Bu tablo, 2026 yılının ilk yarısı itibarıyla BMW'nin küresel satışlarının dörtte birinden fazlasının elektrikli tahrik sistemine sahip olduğunu gösteriyor.

 

Uçak motorundan elektrikli geleceğe: BMW 2 milyon barajını aştı

AVRUPA PAZARINDA YÜZDE 38'LİK SIÇRAMA

Küresel pazar dinamikleri değişim gösterirken, BMW'nin satış verileri Avrupa'daki elektrikli otomobil talebinin hız kesmeden arttığını ortaya koyuyor. 

Uçak motorundan elektrikli geleceğe: BMW 2 milyon barajını aştı

Şirketin Avrupa'daki tamamen elektrikli araç satışları ikinci çeyrekte yüzde 38 artarak 81 bin 445 adede ulaştı. Yılın ilk yarısında Avrupa'da satılan BMW'lerin yüzde 28'ini elektrikli modeller oluşturdu.

Uçak motorundan elektrikli geleceğe: BMW 2 milyon barajını aştı

ELEKTRİKLİ SATIŞLARINDA REKOR

BMW'nin bu başarısı, Avrupa genelindeki makro dönüşümle de paralel ilerliyor. Temmuz ayına kadar Avrupa'da yaklaşık 1,5 milyon elektrikli araç tescil edilirken, sadece temmuz ayında elektrikli araçlar Fransa pazarının yüzde 35'ini, Almanya'nın yüzde 29'unu ve Danimarka pazarının ise yüzde 80'ini ele geçirdi.

 

Uçak motorundan elektrikli geleceğe: BMW 2 milyon barajını aştı

BÜYÜMENİN MERKEZİNDEKİ GÜÇ: NEUE KLASSE İX3

Markanın Avrupa'daki bu ivmesinin ardındaki en büyük itici güç ise Neue Klasse mimarisiyle şekillenen yeni iX3 modeli. Tasarımı ve teknolojisiyle dikkat çeken model, şimdiden 100 bin sipariş sınırına yaklaşmış durumda. 

 

Uçak motorundan elektrikli geleceğe: BMW 2 milyon barajını aştı

Verilere göre, tanıtımından bu yana Avrupa'da sipariş edilen her üç elektrikli BMW'den biri iX3 olurken; model, tüm X3 ailesi siparişlerinin de yarısını tek başına üstlenerek markanın gelecek stratejisindeki kilit rolünü kanıtlıyor.

İlgili Konular: #otomobil #otomotiv #BMW

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