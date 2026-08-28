Uçak motorundan elektrikli geleceğe: BMW 2 milyon barajını aştı

1916 yılında Münih'te bir uçak motoru üreticisi olarak temelleri atılan ve ilerleyen on yıllarda ürettiği ikonik modellerle premium otomobil pazarının zirvesine yerleşen BMW, otomotiv endüstrisinin elektrikli dönüşümünde de tarihi bir kilometre taşını geride bıraktı.

2013 yılında devrim niteliğindeki i3 modeliyle elektrikli mobiliteye ilk ciddi adımını atan Bavyeralı üretici, aradan geçen 13 yılın ardından dünya çapında iki milyonuncu tamamen elektrikli (BEV) otomobilini sahibine teslim etti.

REKOR BMW I5'LE GELDİ Almanya'nın Dingolfing fabrikasındaki banttan inerek İspanya'daki bir müşteriye teslim edilen bu dönüm noktası niteliğindeki araç, bir i5 M60 xDrive oldu. Şarj edilebilir hibrit (PHEV) modeller de hesaba katıldığında, markanın elektrifikasyon stratejisinin başlangıcından bu yana ulaştığı toplam satış rakamı 3,5 milyonu buldu.

Bu tablo, 2026 yılının ilk yarısı itibarıyla BMW'nin küresel satışlarının dörtte birinden fazlasının elektrikli tahrik sistemine sahip olduğunu gösteriyor.

AVRUPA PAZARINDA YÜZDE 38'LİK SIÇRAMA Küresel pazar dinamikleri değişim gösterirken, BMW'nin satış verileri Avrupa'daki elektrikli otomobil talebinin hız kesmeden arttığını ortaya koyuyor.

Şirketin Avrupa'daki tamamen elektrikli araç satışları ikinci çeyrekte yüzde 38 artarak 81 bin 445 adede ulaştı. Yılın ilk yarısında Avrupa'da satılan BMW'lerin yüzde 28'ini elektrikli modeller oluşturdu.

ELEKTRİKLİ SATIŞLARINDA REKOR BMW'nin bu başarısı, Avrupa genelindeki makro dönüşümle de paralel ilerliyor. Temmuz ayına kadar Avrupa'da yaklaşık 1,5 milyon elektrikli araç tescil edilirken, sadece temmuz ayında elektrikli araçlar Fransa pazarının yüzde 35'ini, Almanya'nın yüzde 29'unu ve Danimarka pazarının ise yüzde 80'ini ele geçirdi.

BÜYÜMENİN MERKEZİNDEKİ GÜÇ: NEUE KLASSE İX3 Markanın Avrupa'daki bu ivmesinin ardındaki en büyük itici güç ise Neue Klasse mimarisiyle şekillenen yeni iX3 modeli. Tasarımı ve teknolojisiyle dikkat çeken model, şimdiden 100 bin sipariş sınırına yaklaşmış durumda.