Uçan Tesla Roadster'a fırtına engeli: Gösteri bir kez daha ertelendi

1 Ekim'de yapılması planlanan ve merakla beklenen yeni nesil Tesla Roadster gösterisi, Teksas'ın orta kesimini vurması beklenen şiddetli hava koşulları sebebiyle 15 Ekim'e ertelendi. Bu gelişme, yılan hikâyesine dönen Roadster projesindeki uzun erteleme serisinin en son halkası oldu.

TESLA'DAN AÇIKLAMA Tesla, davetlileri olası bir iptal konusunda uyardıktan kısa süre sonra, sosyal medya üzerinden resmi bir açıklama yaparak bu zorunlu değişikliği şu ifadelerle doğruladı: "Yerel meteorologlarla hava durumunu yakından takip ediyorduk, ancak tahmin edilen şiddetli hava koşulları ve bu etkinliğin yalnızca açık havada düzenlenebilmesi nedeniyle, etkinliği erteleme yönünde zor bir karar aldık. Yeni tarih 15 Ekim."

Şirket, etkinlikle ilgili ek ayrıntıların ilerleyen günlerde paylaşılacağını belirtti. Yeni etkinlik tarihi, orijinal planlamadan tam iki hafta sonrasına, yine bir perşembe gününe denk geliyor.

SPACEX İTİCİLERİYLE HAVADA DURACAK Otomobil dünyasının merakla beklediği bu görkemli tanıtımın, Teksas'ın Waco kenti yakınlarındaki McGregor'da yer alan SpaceX roket test sahasında yapılması planlanıyor. Etkinliğin en çok konuşulan yanı ise aracın tekerleklerinin tam anlamıyla yerden kesilecek olması. Plana göre Roadster, SpaceX tarafından geliştirilen "soğuk gaz itici" sistemleri kullanılarak havada asılı kalacak. Güvenlik önlemleri kapsamında gösteri sırasında araçta kimse bulunmayacak ve izleyiciler birkaç yüz metre güvenli mesafede tutulacak.

İKİ HAFTA ERTELEME Hava durumu tahminleri incelendiğinde, Tesla'nın önlem almakta haksız olmadığı görülüyor. Open-Meteo verilerine göre, McGregor bölgesinde perşembe günü için yüzde 82 oranında şiddetli yağış, gök gürültülü fırtına, saatte 48 kilometreyi bulan rüzgar ve 10 santimetrenin üzerinde yağmur bekleniyor.

Meteorolojik verilere göre bu kötü hava şartları uzun sürmeyecek. Cuma günü yağış ihtimali yüzde 81 seviyesinde kalsa da yağış miktarı ve rüzgar hızı yarı yarıya düşüyor. Cumartesi günü yağış ihtimali yüzde 53'e gerilerken, pazar gününden itibaren bölgenin tamamen kuruması ve 5-7 Ekim tarihleri arasında hiç yağış almaması öngörülüyor. Fırtınanın birkaç gün içinde geçecek olmasına rağmen, Tesla'nın etkinliği tam iki hafta sonraya ertelemeyi tercih etmesi dikkat çekti.

BİTMEYEN ROADSTER BEKLEYİŞİ Yeni nesil Roadster'ın takvimi o kadar çok değişti ki, sürecin kronolojisini doğru tutmak giderek zorlaşıyor. Prototipi ilk kez Kasım 2017'de tanıtılan ve o dönem 2020 yılında üretime gireceği sözü verilen aracın "uçuş" gösterisi defalarca ertelendi. Takvimler daha önce 2025 sonu, 1 Nisan 2026, nisan sonu, mayıs, ağustos ve son olarak 1 Ekim'i işaret etmişti. Şimdi ise gözler 15 Ekim'de.