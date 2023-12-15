Volkswagen'in en ucuz elektrikli modeli onaylandı, SUV tipi de geliyor

Yayınlanma: 15.12.2023 - 12:14

Güncelleme: 15.12.2023 - 12:14

Volkswagen elektrikli ürün gamında fiyatı daha düşük modeller hayata geçirmek istiyor. Bu kapsamda en son ortaya çıkan modellerde biri ise ID.2 all SUV oldu.

Eylül ayında VW, ID.2 all adında süper mini boyutlu bir konsept EV duyurdu. Adından da anlaşılacağı gibi, araç daha yüksek sürüşlü bir crossover olarak ortaya çıkacak. Ancak ID.2 all'un üretim versiyonunun SUV'den bir yıl önce gelmesi bekleniyor.

ID.2all SUV, ID.4 ve ID.5'in ardından tamamen elektrikli, ID markalı üçüncü VW SUV olacak. Bu konseptin adında 'SUV' kelimesinin kullanılması, gelecekte 'SUV' sloganını kullanmayı seçmeleri halinde, VW'ye ID.4 ve ID.5 serilerini genişletmek için daha fazla alan sağlıyor gibi görünüyor.

Volkswagen ID.5

Yeni Volkswagen ID.2all konsepti geleceğin uygun fiyatlı elektrikli otomobilini öngörüyor.

ID.2'nin fotoğrafları ise konsept otomobilin profilinin ID.2 all süpermini ile yakından uyumlu olduğunu, kısa çıkıntılar ve bodur bir duruş için belirgin tekerlek kemerlerine sahip olduğunu gösteriyor.

Volkswagen, ID.2 süpermini ve bu SUV varyantını destekleyecek yeni bir MEB Giriş platformu geliştiriyor. Tek bir şarjla 450 kilometreye kadar menzil potansiyeli ile 38kWh ve 58kWh batarya boyutları seçenekleri mevcut olacak. 125kW DC hızlı şarjın da standart olması ve 30 dakikanın altında bir sürede yüzde 10-80 oranında dolum yapması bekleniyor.

Volkswagen ID.3

VW ID.2 FİYATLARI

Fiyatlandırmaya gelince, ID.2 supermini'nin yaklaşık 20 bin Avro'dan başlaması bekleniyor, bu nedenle daha sağlam ID.2 SUV'un küçük bir prim talep etmesi ve ID.3 hatchback'in altında bir fiyat ile satılması bekleniyor. VW ID.3 şu anda markanın resmi distribütörü tarafından diğer elektrikliler gibi Türkiye'de satışa sunulmuyor. Ancak özel ithalat ile getirilen modeller 1 milyon 900 bin TL civarında satılıyor. VW ID.2'nin Peugeot e-208, Mini Cooper SE gibi modellerle rekabet etmesi ve benzer fiyatlarla, ID.2 SUV'un ise hatchhack versiyona göre yaklaşık yüzde 15 civarında daha yüksek bir fiyatla satılması bekleniyor.

VOLKSWAGEN ID.2 ALL SUV SATIŞ TARİHİ

Yeni Volkswagen Grubu teknolojisini kullanan üretim versiyonu ID.2 all SUV'un 2026 yılında satışa sunulması bekleniyor.