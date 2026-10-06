Volvo ES90 Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı, menzili ve özellikleri

Volvo, elektrikli ürün gamının yeni amiral gemisi olan tamamen elektrikli ES90 modelini Türkiye'de otomobilseverlerin beğenisine sundu. Sedan ve liftback gövde tiplerinin yenilikçi birleşimi olarak tasarlanan araç, elektrikli otomobillere özel olarak geliştirilen SPA2 mimarisi üzerinde yükseliyor. Yeni model, Türkiye pazarında ilk etapta en üst seviye donanım olan Ultra paketi ve çift motorlu versiyonuyla yollara çıkacak.

VOLVO ES90 TEKNİK ÖZELLİKLERİ Otomobilin Twin Motor Performance versiyonu, kaputunun altında adeta bir spor otomobil performansı barındırıyor. Çift elektrik motoruyla dört tekerlekten çekiş sağlayan Volvo ES90'ın teknik altyapısı şu detaylarla öne çıkıyor: Motor Gücü: 680 HP (Ön: 299 HP, Arka: 381 HP)

Tork: 870 Nm

Batarya Kapasitesi: 102 kWh (Kullanılabilir), 106 kWh (Nominal)

Menzil (WLTP): 696 kilometreye kadar

0-100 km/s Hızlanma: 4.0 saniye

Maksimum Hız: 180 km/s (Elektronik olarak sınırlandırılmış)

Ağırlık: 2.610 kg

VOLVO ES90 ŞARJ SÜRESİ Model, Volvo'nun yeni nesil 800V elektrik mimarisinden gücünü alıyor. Bu güçlü altyapı sayesinde otomobil, 350 kW DC yüksek hızlı şarj istasyonlarında sadece 22 dakikada %10'dan %80 batarya doluluğuna ulaşabiliyor. Ev tipi trifaze 11 kW AC şarj noktalarında ise tam dolum süresi 11 saat sürüyor.

VOLVO ES90 BOYUTLAR VE BAGAJ KAPASİTESİ Beş metrelik uzunluğuyla E segmentinin tüm heybetini yansıtan Volvo ES90, liftback tarzı arka camla birlikte açılan geniş bagaj kapağı sayesinde pratik bir kullanım sunuyor. Rüzgar direnci katsayısı sadece 0,25 Cd olan otomobilin ölçüleri şu şekilde: Uzunluk: 5.000 mm

Genişlik (Aynalar Hariç): 1.942 mm

Yükseklik: 1.547 mm

Dingil Mesafesi: 3.102 mm

Arka Bagaj Hacmi: 446 litre (Koltuklar yatırıldığında 1.427 litreye ulaşıyor)

Ön Bagaj Hacmi (Frunk): 27 litre

ZENGİN DONANIM: ULTRA PAKET Türkiye'de sadece "Ultra" donanımıyla sunulan model, lüksü ve ileri teknolojiyi standart hale getiriyor. Otomobilde standart olarak yer alan havalı süspansiyonlar bozuk zeminleri yalıtırken, 21 inçlik aerodinamik alaşım jantlar yol tutuşunu artırıyor.

25 HOPARLÖRLÜ SES SİSTEMİ Kabin içerisine geçildiğinde 14.5 inçlik dikey multimedya ekranı, 9 inç sürücü bilgi ekranı ve cama yansıyan 3D görünümlü head-up display sürüş deneyimini dijitalleştiriyor. Akustik yalıtımlı kabinde, koltuk başlıklarına entegre hoparlörlerin de dahil olduğu 25 hoparlörlü Dolby Atmos destekli Bowers & Wilkins ses sistemi sunuluyor. Güvenlik tarafında ise Pilot Assist otonom sürüş sistemi, Park Pilot Assist ve kör nokta radar teknolojileri sürüşü sürekli olarak destekliyor.