Volvo'nun yeni hibrit SUV'u XC70 tanıtıldı: 1200 kilometre menzilli model Türkiye'ye gelecek mi?

İsveçli otomobil üreticisi Volvo, SMA (Super Hybrid Architecture) süper hibrit mimarisine dayalı ilk seri üretim modeli olan XC70 plug-in hibritini Çin'de tanıttı. Volvo, yeni modeliyle ortak girişim markalarının yerli yeni enerji araçlarına karşı pazar payı kaybetmeye başladığı Çin pazarında rekabet gücünü yeniden kazanmayı hedefliyor.

Volvo'nun ürün gamında XC60 ile XC90 arasında konumlanan yeni XC70 PHEV Extended Range, özellikle Çinli üreticilerin domine ettiği fiyatta devasa batarya kapasitesi ve uzun menzil avantajıyla öne çıkıyor.

VOLVO ÇİZGİLERİ VE AERODİNAMİK TASARIM 4.815 mm uzunluğa, 1.890 mm genişliğe, 1.650 mm yüksekliğe ve 2.895 mm dingil mesafesine sahip olan XC70, Çin'deki orta boy SUV kategorisinin üst sınırlarında yer alıyor. Ön kısımda aerodinamik verimliliği artırmak amacıyla aktif hava girişlerine sahip kapalı bir ızgara tasarımı tercih edilmiş. Markanın simgesi haline gelen "Thor'un Çekici" farlar ise adapte edilebilir matris LED teknolojisiyle güncellenmiş.

Aracın tavanında Çinli rakiplerinde sıkça görülen LiDAR sensörü yer almıyor; Volvo bunun yerine maliyet odaklı bir yaklaşımla kamera ve radar sistemlerini entegre etmeyi seçmiş. Arka kısımda ise "Viking Baltası" formundaki dikey stop lambaları markanın küresel tasarım dilini koruyor.

92 İNÇLİK DEV HUD VE YÜKSEK TEKNOLOJİ XC70'in iç mekanı, 15,4 inçlik merkezi dokunmatik ekran ile 12,3 inçlik dijital gösterge paneli etrafında şekilleniyor. Sürücünün önünde yer alan 92 inç boyutundaki artırılmış gerçeklik destekli baş üstü göstergesi (AR-HUD), sürüş verilerini ve navigasyonu doğrudan ön cama yansıtıyor.

SES SİSTEMİ Dört bölgeli ses tanıma ve yapay zeka destekli rota planlama sunan bilgi-eğlence sistemi, kablosuz Apple CarPlay desteğine sahip. Ses sistemi tarafında ise 23 hoparlörlü Harman Kardon imzası bulunuyor.

VOLVO XC70 PHEV BOYUTLARI Volvo XC70 PHEV 2.895 mm'lik aks mesafesi sayesinde geniş bir arka diz mesafesi sunarken 1,4 metre genişliğindeki bagaj alanı da büyük yüklerin kolayca taşınmasına imkân tanıyor.

462 BEYGİR GÜÇ VE YÜKSEK MENZİL Volvo XC70 PHEV, 1.5 litrelik turbo benzinli hibrit motoru P1 + P2 + P4 düzenindeki üç adet elektrik motoruyla kombine ediyor. Konfigürasyona bağlı olarak 234 kW ile 340 kW (462 hp) arasında güç üreten sistem, aracı 0'dan 100 km/s hıza yaklaşık 5,3 saniyede ulaştırıyor.

Araçta iki farklı batarya seçeneği sunuluyor: 21,2 kWh Batarya: CLTC standartlarına göre 116 km saf elektrikli menzil.

39,6 kWh Batarya: CLTC standartlarına göre 212 km saf elektrikli menzil ve 1.200 km'nin üzerinde birleşik menzil.

ŞARJ SÜRESİ Hızlı şarj desteği sayesinde batarya %0'dan %80 kapasiteye yaklaşık 23 dakikada ulaşabiliyor. Araç ayrıca 6 kW'a kadar dışarıya elektrik enerjisi aktarma (V2L) özelliğini de destekliyor.

VOLVO XC70 PHEV FİYATI Volvo XC70, Çin pazarında 269.900 yuan ile 349.900 yuan (yaklaşık 1.9 milyon TL ile 2 milyon 463 bin TL) arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu. Model, Çin pazarında Li Auto L7, Aito M7 ve BYD Tang DM-i gibi güçlü rakiplerle mücadele edecek.

70'TEN FAZLA ÜLKEYE İHRAÇ EDİLECEK Modelin Çin lansmanının ardından Avrupa dahil 70'ten fazla küresel pazara ihraç edilmesi planlanıyor.

Volvo XC70 PHEV TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ? Volvo XC70 PHEV'in Avrupa pazarında satışa sunulacağı doğrulanmış olsa da modelin Türkiye pazarına girmesi beklenmiyor.

TÜRKİYE'YE İTHALİNE YÖNELİK YASAL ZORUNLULUKLAR Çin menşeili otomobillere uygulanan %40 ilave gümrük vergisi maliyetleri ciddi oranda artırırken; Ticaret Bakanlığı'nın yürürlüğe koyduğu mevzuat gereği Çin'den araç ithal eden markaların karşılaması gereken oldukça zorlu standartlar bulunuyor. Bu kurallara göre, ithalatçıların bizzat kendileri tarafından Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinde TSE standartlarına uygun en az 20 yetkili servis istasyonu kurması ve en az 40 personelin istihdam edildiği bir Türkçe çağrı merkezi oluşturması şart koşuluyor.

Ayrıca, elektrikli ve hibrit araçların bakımından sorumlu personelin mesleki yeterlilik belgesine sahip olması, üreticinin Türkiye'de yerleşik bir temsilci ataması ve ithalatçının batarya sistemlerinin izlenmesi ile kontrolüne dair yazılı taahhütname sunması zorunluluğu da aranıyor. Volvo'nun Çin'deki tesislerinde üretilen XC70 modelinin, bu yüksek vergi oranları ve ağır ithalat şartları nedeniyle Türkiye pazarına getirilmesi öngörülmüyor.