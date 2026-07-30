Xiaomi fırtınası 3. modelle sürüyor! Yeni 7 kişilik hibrit SUV tanıtıldı: Fiyatı dikkat çekti...

Xiaomi Auto, otomotiv pazarındaki büyümesini sürdürerek üçüncü temel ürün serisi olan Skynomad modellerini detaylandırdı. Tamamen elektrikli SU7 sedan ve YU7 SUV modellerinin yanına eklenen menzili uzatılmış (EREV) bu yeni SUV serisi, geniş N70 ve tam boyutlu amiral gemisi N90 Max olmak üzere iki versiyonla Çin'de ön satışa başladı. 30 Temmuz itibarıyla bayilerde sergilenmeye başlanan araçların resmi lansmanı Eylül 2026'da gerçekleştirilecek.

MOTOR, BATARYA VE ŞARJ PERFORMANSI Şirket içinde geliştirilen Kunlun Mimarisi üzerine inşa edilen Skynomad serisi, Changan'ın yan kuruluşu Dongan ile geliştirilen 1.5 litrelik (112 kW / 150 hp) menzil genişletici motora sahip. Gücü doğrudan tekerleklere değil, batarya ve elektrik motorlarına ileten bu içten yanmalı motor, 92, 95 ve 98 oktan benzinle çalışabiliyor. Aracın 100 kilometrede minimum yakıt tüketimi standartlara göre 5,7 litre ile 6,26 litre arasında değişiyor.

1705 KİLOMETRE MENZİL VE HIZLI ŞARJ Kullanıcılara Sunwoda üretimi 52 kWh'lik LFP paketi ve CALB üretimi 76 kWh'lik üçlü NMC batarya olmak üzere iki seçenek sunuluyor. 100 km'de 15,85 kWh gibi düşük bir enerji tüketimi yakalayan sistem, CLTC koşullarında konfigürasyona bağlı olarak 464 km ile 505 km arası saf elektrikli menzil sunarken; N90 Max modelinin dolu depo ve tam şarjla birleşik menzili 1.705 km'ye ulaşıyor. 76 kWh'lik batarya paketi, DC hızlı şarj istasyonlarında 18 dakikada %20'den %80'e şarj edilebilirken, sadece 15 dakikalık şarjla 285 km menzil kazanabiliyor.

416 BEYGİR GÜÇ Skynomad N70, arka aksta 210 kW (282 hp) tek motor veya toplam 310 kW (416 hp) güç üreten çift motorlu dört çeker sistemiyle tercih edilebiliyor. Maksimum 190 km/sa hıza ulaşan N90 Max, 0'dan 100 km/s hıza 5,9 saniyede çıkıyor. Önde çift salıncaklı, arkada çok bağlantılı bağımsız süspansiyon sistemiyle gelen araç, üç farklı direksiyon sertlik seviyesi, 5,95 metrelik dönüş yarıçapı ve 38,57 metrelik (100-0 km/s) fren mesafesi sunuyor.

ÇELİKLE GÜÇLENDİRİLEN GÖVDE Gövdesi %90,4 oranında yüksek mukavemetli çelik ve alüminyum alaşımından üretilen N90 Max, 16 önemli noktada 2200 MPa çelikle güçlendirilmiş. Özellikle ağırlığı azaltıp güvenliği artıran 3,3 metre uzunluğundaki sıcak şekillendirilmiş tek parça kapı çerçevesi dikkat çekiyor. Teknolojik altyapıda ise 700 TOPS işlem gücüne sahip Nvidia Thor 4 nm çip, tavana entegre LiDAR sensörü, yapay zeka destekli ses kontrolü, çift 5G / Wi-Fi arayüzleri ve 4.890 W gücünde 7.1.4 akustik mimariye sahip 25 hoparlörlü üst düzey ses sistemi yer alıyor.

OTURMA ODASINA DÖNÜŞEN KABİN 5.285 mm uzunluğa ve 3.080 mm dingil mesafesine sahip olan devasa crossover N90 Max, 2+2+3 yedi koltuklu bir oturma düzeni sunuyor. İkinci sıra yolcularına bakacak şekilde 180 derece dönebilen ön koltuklar ve orta konsola eklenebilen isteğe bağlı masa ile kabin, dört kişilik konfigürasyonda adeta küçük bir oturma odasına dönüşüyor. 16 noktalı masaj fonksiyonlu ve sıfır yerçekimi modlu birinci ve ikinci sıra koltuklar standart olarak sunuluyor. 16,1 inç dokunmatik ana ekran, 21,4 inç tavan ekranı ve entegre buzdolabı kabinin lüks donanımını tamamlıyor. Serinin daha küçük modeli olan N70 ise 4.960 mm uzunluğuyla beş veya yedi koltuklu düzen seçeneklerine sahip.

XIAOMI SKYNOMAD FİYATLARI Li Auto, BYD, Zeekr ve Aito gibi güçlü rakiplerin yer aldığı çetin bir segmente giriş yapan Skynomad serisinde ön sipariş fiyatları rekabetçi tutuldu: Amiral gemisi Skynomad N90 Max, 299.900 yuan (yaklaşık 2 milyon 105 bin TL) fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı. Daha kompakt olan Skynomad N70 ise 259.900 yuandan (yaklaşık 1 milyon 824 bin TL) başlayan fiyatlarla müşterilere sunuluyor.

XIAOMI'NİN SATIŞ BAŞARISI VE DİĞER MODELLERİ Skynomad serisinin markanın yeni satış itici gücü olacağını öngören Xiaomi Auto, 2026 yılı için belirlediği 550 bin adetlik satış hedefine emin adımlarla ilerliyor. Yılın ilk yarısında yüzde 17,2 artışla 185 bin 55 araç satan şirket, sadece Haziran ayında 34 bin 738 adetlik satışla iç pazarda yüzde 2,2 pay elde etti.

XIAOMI SU7 Haziran ayı satışlarının 20.414 adet ile yüzde 58,8'ini oluşturan markanın ilk modeli SU7 sedan, Çin pazarında 215.900 yuan (yaklaşık 1 milyon 515 bin TL) başlangıç fiyatıyla satılıyor. Aerodinamik yapısıyla öne çıkan SU7 ailesinin zirvesinde ise hiper otomobillere meydan okuyan performansa sahip SU7 Ultra versiyonu yer alıyor. 814.900 yuan fiyat etiketine sahip olan bu model, 1.548 beygir (1140 kW) güç üreten sistemiyle 0'dan 100 km/s hıza sadece 1,98 saniyede ulaşıyor.