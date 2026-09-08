Xiaomi’nin ilk hibrit modeli Skynomad satışa sunuldu: 1.700 km menzil ve 1.5 milyon TL fiyat...

Otomotiv sektörüne fırtına gibi giren Xiaomi; yüksek üretim ve satış hacmini, tüketici elektroniğindeki yazılım tecrübesiyle birleştirerek fiyat/performans dengesini yeniden tanımlıyor. Tamamen elektrikli (BEV) ilk iki modelinin ardından pazara sunulan Skynomad serisi, markanın üçüncü otomobil modeli ve aynı zamanda gamındaki ilk menzil uzatmalı hibrit (EREV) mimarisi olma özelliğini taşıyor. Xiaomi, pazar lideri rakiplerine kıyasla sunduğu yüksek tepe işlem gücü (Nvidia Thor), LiDAR entegrasyonu ve lüks segment donanımları son derece rekabetçi fiyat noktalarında buluşturuyor.

XİAOMİ’DEN İKİ YENİ SUV: SKYNOMAD N70 VE N90 MAX Çinli teknoloji devi Xiaomi, geniş menzilli elektrikli (EREV) SUV ailesini resmi olarak satışa sundu. 5 kişilik kompakt-orta segmentte yer alan Skynomad N70, 209.900 yuan (1 milyon 515 bin 478 TL) başlangıç fiyatıyla dikkat çekerken; 7 kişilik amiral gemisi Skynomad N90 Max ise 269.900 yuan (1 milyon 948 bin 678 TL) fiyat etiketiyle tüketiciyle buluştu. N90 Max’in kamp meraklılarına özel yerleşik elektrikli açılır tavan kabinine sahip Explorer Edition versiyonu ise 299.900 yuan (2milyon 165 bin 278 TL) seviyesinden sunuluyor.

XIAOMI SKYNOMAD BOYUTLARI Ebatlarıyla öne çıkan N70, 4.960 mm uzunluğu ile Mercedes-Benz GLE’den 23 mm daha uzun bir gövde sunarken, aile odaklı N90 Max 5.285 mm uzunluk ve 3.080 mm dikey mesafeyle üst segment bir alan vadediyor. N90 Max ayrıca 0,255 sürtünme katsayısı, 750 mm su geçiş derinliği ve acil durumlarda suda yüzebilme kabiliyetiyle teknik yeteneklerini sergiliyor.

TEKNOLOJİ, LÜKS KABİN VE GÜVENLİK MİMARİSİ Xiaomi’nin HyperOS işletim sistemiyle donatılan her iki model, kabin içi konfor ve otonom sürüş tarafında segment standartlarını yukarı taşıyor.

İÇ MEKAN VE KONFOR Ön ve ikinci sıra koltuklarda 180 derece dönebilme (N70), sıfır yerçekimi modu, 16 noktalı masaj ve havalandırma standart. Kabin içinde 16,1 inçlik ana ekran, 20 inç HUD, tavan ekranları ve 9 litrelik kompresörlü buzdolabı yer alıyor. N90 Max ise 2+2+3 koltuk düzeniyle 1.831 litreye varan bagaj hacmi sunuyor.

SÜRÜŞ DESTEK VE GÜVENLİK 700 TOPS işlem gücüne sahip Nvidia Thor çipi, katı hal LiDAR, 4D milimetre dalga radarları ve Xiaomi HAD yapay zeka mimarisiyle şehir içi ile otoyollarda kapıdan kapıya otonom sürüş (NOA) destekleniyor.

GÖVDE DAYANIMI Araç gövdelerinde %91,3 oranında yüksek mukavemetli çelik ve alüminyum kullanılırken, kritik bölmelerde 2.200 MPa çekme dayanımına sahip sıcak preslenmiş çelik devrilme kafesi ve 12 adede kadar hava yastığı sunuluyor.

XIAOMI SKYNOMAD TEKNİK ÖZELLİKLERİ Skynomad serisinin kalbinde, jeneratör olarak görev yapan 112 kW (150 hp) gücünde 1.5 litrelik turbo benzinli motor yer alıyor. Üç yılda bir veya 30.000 km'de bir gibi oldukça uzun bir bakım aralığına sahip bu motor, 92, 95 ve 98 oktankı yakıtlarla uyumlu çalışıyor. N70 Pro (1 milyon 515 bin 478 TL): Arkadan itişli (RWD), 210 kW güç, 52 kWh LFP batarya. 351 km saf elektrikli, 1.351 km kombine CLTC menzili. N70 Max (1 milyon 732 bin 78 TL): Dört tekerden çekişli (AWD), 310 kW güç, 76 kWh NMC batarya, havalı süspansiyon. 505 km saf elektrikli, 1.461 km kombine CLTC menzili (0-100 km/s: 5,5 saniye). N90 Max (1 milyon 948 bin 678 TL): Çift motorlu AWD (310 kW toplam güç), 76 kWh NMC batarya. 464 km saf elektrikli, 1.705 km toplam kombine menzil. 15 dakikalık hızlı şarj ile 285 km menzil kazanımı.

TESLA'DAN YÜZDE 20 DAHA UCUZ Pazardaki rakiplerine oranla Skynomad N70, başlangıç fiyatıyla oldukça güçlü bir konumda yer alıyor. Tesla Model Y Çin'de 1 milyon 902 bin 470 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken Skynomad ise yaklaşık yüzde 20 daha uygun fiyatlarla satışa sunuluyor.