Yeni BMW 3 Serisi ve elektrikli i3 tanıtıldı: İşte fiyatı, menzili ve tüm özellikleri...

BMW, kompakt lüks sedan sınıfındaki en önemli temsilcisi olan 3 Serisi'nin yepyeni neslini, hem tamamen elektrikli i3 hem de geleneksel benzinli versiyonlarıyla tanıttı. Dışarıdan bakıldığında ortak bir tasarım dilini paylaşsalar da kaputun altında ve şasi mimarisinde birbirinden tamamen farklı iki araç yatıyor.

BMW'nin bu yeni stratejisi, pazarın hem geleneksel hem de elektrikli kanadına en üst düzey teknolojilerle hitap etmeyi hedefliyor.

YENİ BMW İ3 VE REKOR MENZİL Türünün ilk tamamen elektrikli örneği olan BMW i3, önümüzdeki haftalarda İngiltere'de satışa sunulacak. Serinin başlangıcını yaklaşık 47 bin sterlinlik fiyatıyla 40 xDrive versiyonu yaparken, üst donanımlı i3 50 xDrive First Edition modelinin fiyatı 57 bin 905 sterline kadar ulaşıyor.

910 KİLOMETRE MENZİL Giriş seviyesi olarak konumlanan 40 xDrive, 82,8 kWh bataryasıyla 386 beygir güç ve 520 Nm tork üretirken, WLTP döngüsüne göre tek şarjla 710 km menzil sunuyor. Performans ve uzun menzil isteyenler için tasarlanan 50 xDrive First Edition ise 112 kWh'lik lityum iyon bataryasıyla 910 km gibi iddialı bir menzile sahip. 462 beygir gücündeki çift motorlu yapısıyla 0'dan 100 km/s hıza sadece 4,7 saniyede ulaşan araç, yüksek hızlı şarj istasyonlarında 400 kW'a kadar şarj olabiliyor. Bu sayede sadece 10 dakikalık şarjla araca 400 km menzil eklenebiliyor.

MERKEZİ TEKNOLOJİ Sıfırdan özel bir elektrikli araç mimarisiyle geliştirilen i3, "Neşenin Kalbi" adı verilen merkezi bir teknoloji yığınıyla yönetiliyor. Bu sistem, güç aktarım organlarından otonom sürüşe kadar tüm araç donanımlarını tek bir beyinde birleştiriyor.

YENİ FRENLEME SİSTEMİ Ayrıca araç, sürtünme frenlemesi kullanmadan kinetik enerjiyi maksimize ederek aracı tamamen durdurabilen yenilikçi bir fren yazılımına sahip.

GELENEKSELDEN VAZGEÇMEYENLERE: YENİ BENZİNLİ 3 SERİSİ Elektrikli versiyonun aksine, içten yanmalı motorlar için optimize edilmiş bir platformu koruyan yeni BMW 3 Serisi, 2027 yılının ikinci çeyreğinde 44 bin 975 sterlinden başlayan fiyatlarla bayilerdeki yerini alacak. Euro 7 emisyon standartlarına tam uyumlu olan bu modeller, 48V hafif hibrit (mild-hybrid) sistemle destekleniyor.

BMW 3 SERİSİ DİZEL MOTOR SEÇENEĞİ VAR MI? Yeni BMW 3 Serisi'nde dizel motor seçeneği sunulmayacağı açıklandı.

BMW 320 Giriş seviyesindeki 320 modeli, 2.0 litrelik dört silindirli turbo motoruyla 208 beygir güç ve 330 Nm tork üretiyor. Araç 0-100 km/s hızlanmasını 7,4 saniyede tamamlıyor.

BMW M350 Serinin en üstünde yer alan 66 bin 785 sterlinlik BMW M350 varyantı ise 3.0 litrelik sıralı altı silindirli motoruyla 420 beygir güç ve 580 Nm tork değerlerine ulaşıyor. Dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olan ve 0'dan 100 km/s hıza sadece 4,1 saniyede çıkan bu modelde, gücü tamamen arka tekerleklere ileten bir 'Drift' modu da standart.

FİŞLİ HİBRİT GELİYOR Gelecekte, 96 km tamamen elektrikli menzil sunan yeni nesil şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonların da ürün gamına katılması planlanıyor.

BMW 3 SERİSİ TASARIM BMW, benzinli ve elektrikli modelleri görsel olarak birbirine benzetmek için yoğun çaba harcasa da yapısal farklar kendini belli ediyor. Altı silindirli motoru sığdırma ihtiyacı nedeniyle benzinli otomobilin kaputu daha uzun ve alçak, ön camı ise daha dik bir açıyla tasarlanmış. Araçlarda BMW i Vision Dee konseptinden ilham alınan temiz hatlar, gömme kapı kolları ve aktif aerodinamik ızgaralar dikkat çekiyor.

BMW 3 SERİSİ BOYUTLARI 4.760 mm uzunluğundaki yeni benzinli 3 Serisi, önceki modelden 52 mm daha uzun olsa da bagaj hacmi 450 litreye düşmüş. 4.714 mm uzunluğundaki elektrikli i3 ise mevcut 3 Serisi'nden daha uzun, daha geniş ve daha yüksek yapısıyla yollarda kaslı bir duruş sergiliyor.

BMW 3 SERİSİ İÇ MEKAN Her iki aracın iç mekanı ise geleneksel gösterge panelini tamamen rafa kaldırıyor. Ön camın alt kısmına boydan boya uzanan "Panoramik iDrive" baş üstü ekranı sürücüye tüm kritik bilgileri sunarken, aracın geri kalan fonksiyonları 17,9 inçlik açılı bir dokunmatik ekrandan yönetiliyor. Fiziksel tuşların büyük oranda azaltıldığı kabinde, sadece ilgili yan aynaya bakarak şerit değiştirme imkânı sunan tam otomatik sürüş donanımları ve Google verilerini kullanan yeni akıllı navigasyon sistemi öne çıkıyor. First Edition paketinde ısıtmalı arka koltuklar, panoramik cam tavan ve 22 kW AC dahili şarj cihazı gibi ek donanımlar da sunuluyor.

REKABETTE SON DURUM VE GELECEK MODELLER BMW'nin özellikle elektrikli i3 ile ortaya koyduğu veriler, rakiplerini oldukça zorlayacak düzeyde. 660 km menzilli Tesla Model 3'ü büyük farkla geride bırakan i3; Mercedes C-Serisi Elektrikli ve BYD Seal gibi modellerin de hem menzil hem de şarj hızında önünde yer alıyor.

GELECEK BMW 3 SERİSİ VERSİYONLARI Önümüzdeki dönemde BMW ailesi performans ve gövde seçenekleriyle daha da genişleyecek. BMW M teknolojisine sahip yaklaşık 600 beygirlik i3 M60 modelinin ardından, 2027 yılında dört elektrik motoruyla yaklaşık 1.000 beygir güç üretecek safkan performans modeli iM3'ün yollara çıkması bekleniyor.

BMW 3 SERİSİ COUPE TOURİNG Ayrıca, hem benzinli hem de elektrikli varyantlar için "Touring" station wagon versiyonlarının ve yeni bir i4 coupe modelinin de geliştirilme süreci devam ediyor.

BMW 3 SERİSİ TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK? Avrupa ile benzer tarihlerde 8. nesil BMW 3 Serisi ve i3'ün Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

BMW 3 SERİSİ TÜRKİYE FİYATLARI Giriş seviyesi BMW 3 Serisi mevcut olarak 1.6 litrelik motor ile yüzde 100 ÖTV'ye tabi olarak satılıyor. Yeni modelin giriş seviyesinde yer alan 2.0'lik motor ile yüzde 170 ÖTV'ye tabi olması bu nedenle de fiyatın önemli oranda yükselmesi bekleniyor. Şu anda Türkiye'de BMW 3 Serisi 5 milyon 821 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.