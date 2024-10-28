Yeni Fiat 600 Türkiye’de

Yayınlanma: 28.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.10.2024 - 04:00

Fiat 600, ikonik dış tasarımı, 4.17 metre uzunluğu ve 15 litre iç depolama kapasitesiyle kabin içerisinde benzersiz ve keyifli bir deneyim sunuyor.

Otomobilin iç ve dış tasarımı İtalyanca’da “Tatlı hayat” anlamına gelen Dolce Vita’ya atıfta bulunan felsefesini yansıtıyor.

5 kapılı gövdesiyle yeni Fiat 600, beş koltuğu ve 15 litrelik iç hacmiyle rahat bir iç mekân sunuyor. Ayrıca 360 derece park sensörleri ve 180 derece geri görüş kamerası, park manevralarını destekliyor.

Navigasyon, kablosuz CarPlay ve Android Auto işlevleriyle 10.25 inçlik bilgieğlence ekranı, 6 hoparlörlü bir ses sistemi ve 7 inçlik dijital gösterge ekranı otomobilin fonksiyonel ve konfor özelliklerini tamamlıyor. 600e La Prima 1.389.900 bin TL’den, kasım ayından itibaren satışa sunulacak olan 600 Hybrid Urban ise 1.489.900 bin TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabilecek.



