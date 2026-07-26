Bikini 80 yaşında

Baden-Württemberg eyaleti Tuna ve Ren nehirleriyle Konstanz Gölü arasında, çoğu Karaormanlar’da tam 60 kaplıcasıyla Almanya’da en çok kaplıcaya sahip eyalet. Stuttgart da kaplıcalarıyla Budapeşte’nin ardından en çok şifalı suya sahip Avrupa kenti. Stuttgart’ın yarım saat kuzeyindeki tarihi üç kaplıcadan biri de Bad Rappenau. Bu küçük kente insanlar sadece tuzlu sularda şifa aramaya gitmiyor, gitmişken birkaç yıl önce açılan BikiniARTmuseum’u da ziyaret etmeden dönmüyor.

II. Dünya Savaşı’nın hemen ardından atom bombalarıyla güçlenmek isteyen ABD Pasifik Okyanusu’ndaki doğa harikası Bikini Atolü’nü nükleer deneme sitesi olarak seçmişti! 30 Haziran 1946 günü orada patlattığı ilk atom bombasıyla da tüm insanlığı şoke etmişti. Bu bombanın hemen ardından 5 Temmuz 1946 günü, Paris’te başka bir “bomba” patlamıştı! Fransız moda tasarımcısı Louis Réard kent sosyetesini kapalı yüzme havuzu Molitor’daki bir defileye davet etmişti. Bu etkinlikte, Casino de Paris’te çıplak sahneye çıkan Micheline Bernardini insanlığa ilk bikiniyi sunmuştu! Louis Réard, iki küçük kumaş parçasından oluşan kışkırtıcı mayoya, beş gün önce şoke olmuş insanları daha çok “şoke etmek” amacıyla Pasifik Atolü “Bikini”nin adını vermişti! Kadınlar “küçücük mayo”yu hemen giyememişti, çünkü ilk yıllarda bikini birçok ülke kumsalında yasaklanmıştı.

İKİ KÜÇÜK PARÇA BİR MAYO

Soğuk ülke insanlarının sıcak ülkelerin kumsallarına, güneşine ve denizine koşmaya başladığı 1950’lerin ortalarından günümüze özgür kadın bikiniden vazgeçemiyor! Brigitte Bardot, 1950’ler ve 1960’larda bikininin dünya çapındaki başarısında önemli bir rol oynamıştır. 1952 yılında, daha 18 yaşındayken Fransız yapımı “Manina, the Girl in the Bikini” filminde bikiniyle kamera karşısına çıkmıştı. İki küçük parçadan oluşan mayonun iyice ünlenmesi Brigitte Bardot’un 1953 Cannes Film Festivali günlerinde Croisette sahilinde gazetecilerin karşısına yeni bikinisiyle çıkmasıyla olmuştu. Bu olay dünya çapında tam bir skandala yol açmıştı. Côte d’Azur kıyılarında 1956’da çekilen kült film “And God Created Woman” da bikininin toplum tarafından kabul görmesini başarmıştı. Bad Rappenau’daki BikiniARTmuseum’u ziyaret edenler binin üzerinde değişik, şaşırtıcı, güzel, çirkin mayoyla karşılaşıyor. Bunlardan dört yüzü bikini! İçlerinde Marilyn Monroe’nun, Brigitte Bardot’nun, Esther Williams’ın giymiş oldukları da var. Bikininin yaratıcısı Louis Réard’ın kalıtı on altı bikiniden on ikisi burada müzede. İçlerinde en değerlisi 1948 yapımı “Golden Réard”. Salonlarda gezinenler “yüzme kültürü”nün on sekizinci yüzyıl sonlarından günümüze geride bıraktığı aşamaları yaşıyor. İki yüz yıl önce Avrupa’nın kıyılarında erkekler çıplak denize girerken kadınlara tepeden tırnağa kapanmaları -burkini örneği- şart koşulurmuş! İki cinsin bir arada yüzme sefası yapmasına ancak 1920’lerde izin verilmiş. Almanya’da iktidara gelen Hitler ise 1932’de çıkarttığı bir yasayla insanların daha kapalı mayolar giymesini şart koşmuş! Bad Rappenau’daki Almanya’nın ilk bikini müzesinin kurucusu Alexander Ruscheinsky otoyol yakınındaki büyük benzinci, tamirci ve lokanta tesisinden kazandıklarının bir bölümünü bu müzeye yatırmış!