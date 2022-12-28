Beşiktaş'ta yeni yıl kutlamalarında Murat Boz sahne alacak!

28 Aralık 2022 Çarşamba, 21:36

Beşiktaş Belediyesi, yeni yıl kutlamaları kapsamında ilçede çeşitli etkinlikler düzenliyor. Beşiktaş’ın tüm cadde ve sokakları yeni yıl konseptiyle süslenirken, 31 Aralık’ta unutulmaz bir yılbaşı akşamına hazırlanıyor. Saatler 18.00’ı gösterdiğinde 2023’e özel yılbaşı korteji düzenlenecek. Ardından saat 21.00’da Barbaros Meydanı’nda gerçekleşecek Dj performanslarıyla, yeni yılın heyecanı tüm Beşiktaş’ı ısıtmaya başlayacak.

Saatler 23.00’ı gösterdiğinde ise pop müziğin sevilen isimlerinden Murat Boz Akmerkez’in katkılarıyla Barbaros Meydanı’nda sahne alarak, Beşiktaşlı vatandaşlarla birlikte 2023’e merhaba diyecek. Gün boyu sürecek etkinliklere Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da katılacak.