ADANA 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 16.02.2024 - 00:01

T.C. ADANA 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/87 Esas

Davacı MALİYE HAZİNESİ ile ADANA ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Adana İli Sarıçam İlçesi Kargakekeç Mahallesi 141 ada 4 parsel sayılı taşınmazda hissedar olan Rahime'nin kim olduğu, yaşayıp yaşamadığının bilinmemesi, tanınmaması ve adresinin bilinmemesi nedeniyle Adana 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2011/4003 esas sayılı dosyasının ilamı ile 3561 sayılıyasa gereği kayyımlık ile yönetildiği, 10 yıllık kayyımlıkla idare edilme süresinin tamamlandığı hazinenin hak ve menfaatlerinin korunması için Rahime isimli kişinin gaipliğe karar verilmesine ilişkin dava açılmış olup, Rahime'yi tanıyan bilenler var ise ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememizin 2023/87 esas sayılı dosyasına başvurmaları, mahkememize müracaat edilmediği taktirde, adı geçen Rahime hakkında Gaiplik Kararı verileceği hususu ilanen duyurulur.