ADANA 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 16.02.2024 - 00:01

T.C. ADANA 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2023/204 Esas 27/07/2023

MALİYE HAZİNESİ ile ADANA ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Adana İli Seyhan İlçesi Tepebağ Mahallesi 277 ada 4 parsel sayılı taşınmazda hissedar olan HALİL'in kim olduğu,yaşayıp yaşamadığının bilinmemesi, tanınmaması ve adresinin bilinmemesi nedeniyleAdana 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2011/4006 esas sayılı dosyasının ilamı ile3561 sayılıyasa gereği olarak Adana Defterdarlığı kayyım tayin edilmiş ve gaipliğe karar verilmesi davası açılmış olup,HALİL'itanıyan bilenler var iseilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememizin 2023/204 sayılı dosyasına başvurmaları, mahkememize müracaat edilmediği taktirde,adı geçen HALİL hakkında Gaiplik Kararı verileceği hususu ilanen duyurulur.