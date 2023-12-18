ADANA 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 18 Aralık 2023

T.C. ADANA 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.17442129-2023/323-Ceza Dava Dosyası

Türk Ceza Kanunu 86/2-1. cümle,86/3-a.2, 86/3-e, 53/1 ve 54/1 maddeleri ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun 15/1-1. fıkra, gereğince Alt Soya Karşı Silahla Yaralama, Bıçak veya Diğer Aletleri İzinsiz Olarak Satma Satın Alma Taşıma veya Bulundurma suçundan Sanıklar Ümit AŞKIN ve Suna AŞKIN hakkında yapılan yargılamada, müşteki olan Ümit ve Nurcan oğlu, 10/12/1996 doğumlu, 18682140358 TC Kimlik nolu UMUT AŞKIN beyanının Basit Yargılama Usulü'ne göre alınması gerektiği halde kendisine tüm aralamalara rağmen ulaşılamadığı ve müştekiye tebliğ yapılamadığı anlaşılmıştır.

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince iddianame özetinin TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Bu ilanın yayınlanması tarihinden itibaren 15 gün içerisinde müşteki tarafından bizzat mahkemeye başvurularak güncel adresinin bildirilmediği takdirde müştekinin yokluğunda yargılamaya devam olunarak karar verilebileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.