ADANA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 23 Kasım 2023

ESAS NO: 2018/605 Esas

KARAR NO: 2020/117

Davacı MALİYE HAZİNESİ ile davalılar Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Seyhan Belediye Başkanlığı, Abdulkadir Öztürk, Adnan Özdemir ve diğerleri aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davalılar Adnan Özdemir, Asafa Öztürk, Cengiz Bayergi'nin tebligata sarih adresi tüm araştırmalara rağmen tespit edilememiş olduğundan Yargıtay Onama İlamının ve Karar Düzeltme Dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

- K A R A R -

Mahkemece, Yargıtay 1. Hukuk Dairesinin bozma ilamı doğrultusunda araştırma ve inceleme yapılarak verilmiş olan kararusul ve yasaya uygun bulunduğundan yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, şeklinde hüküm kurulmuştur.

Davacı Vekili Karar Düzeltme Dilekçesinde Özetle; Yerel Mahkemece yeterli araştırmanın yapılmadığını, söz konusu belediyenin yapmış olduğu düzenleme sonucu Hazinenin zarara uğramış olduğu tartışma götürmeyecek bir durum iken Yerel Mahkemece bu hususun hiç değerlendirilmediğini, delillerin takdirinde isabetsizlik olduğunu,yapılan keşif sonrası düzenlenen raporun karar vermeye yeterli olmadığını, bilirkişiler tarafından eksik rapor hazırlandığını,mahkemece dosyaya ibraz edilen ve ilgili dairelerden dosyaya gönderilen belgeler üzerinde tereddüte yer bırakmayacak şekilde inceleme yapılmadığını, bilirkişi raporlarına yaptıkları itirazların dikkate alınmadığını, mahkeme kararları ile iptal olunan imar uygulamasının hukuki varlığından ve geçerliliğinden söz edilemeyeceğinden, ihdasen Hazine adına tescil edilmesi gereken söz konusu taşınmazın imar uygulaması sonucu tahsis edilen parsellerin iptal edilerek Hazine adına tescil edilmesi gerektiğinin mahkeme kararı gereğince zorunluluk olduğu hususuna değinilmeden iptal olunan imar uygulamalarına bilirkişiler tarafından hukuki durum kazandırılmaya çalışıldığını, resmi kurumların Mahkeme kararlarına uyması Anayasa gereğince zorunlu olduğunu, hazine zararı olmadığından bahsederek Mahkeme kararını uygulamamak mümkün olmadığını, belediye yapmış olduğu düzenleme ile Maliye Hazinesinin mağduriyetine sebebiyet verdiğini, mahkemece bu mağduriyetin giderilmesi gerekir iken açtıkları davanın hem tapu iptali tescil yönünden hem de tazminat yönünden reddedilmesi bozmayı gerektirdiğini, mülkiyet hakkı anayasa ile güvence altına alınmış iken Yerel Mahkemece davanın reddine karar verilerek Maliye Hazinesinin mülkiyet hakkının yok sayılmış olması bozmayı gerektirdiğini, tüm bu nedenlerle onama kararına karşı karar düzeltme kanun yoluna başvurduklarını, Yargıtay 7. Hukuk Dairesi'nin 2021/7089 E- 2022/3817 Ksayılı onama kararının karar düzeltme kanun yolu incelemesi neticesinde kaldırılarak, önceki temyiz talepleri doğrultusunda karar verilmesini talep etmiştir.

Tebliğ yerine geçmek üzere davalılar Adnan Özdemir, Asafa Öztürk, Cengiz Bayergi'ne ilanen tebliğ olunur. 05/10/2023