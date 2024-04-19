ADANA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 19.04.2024 - 00:01

T.C. ADANA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/138 Esas

Davacı, HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ileDavalı , ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Davacı Maliye Hazinesince Adana ili, Seyhan ilçesi, Tepebağ mahallesi, 276 ada 5 parselde kayıtlı taşınmazda hissedar olan Ayşe ve Mehmet Hakkı'nın TMK 588. Maddesi gereğince gaipliğine, Davaya konu Adana ili, Seyhan ilçesi, Tepebağ mahallesi, 276 ada 5 parselde kayıtlı taşınmazda hissedar olan Ayşe ve Mehmet Hakkı'nın hisselerinin tapu kaydının iptali ile Hazine adına tesciline ve malvarlığının hazineye devrine karar verilmesi istemli dava açıldığı, Ayşe ve Mehmet Hakkı'yı bizzat kendisinin yada bu kişiyi tanıyan ve bilen kişilerin ilan tarihinden 6 ay içinde Mahkememizin 2024/138 esas sayılı dosyasına müracaatta bulunmaları, müracaatçı bulunmadığı takdirde gaipliğine ve malvarlığının hazineye devrine karar verileceği ilanen tebliğ olunur.